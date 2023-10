Viena mėgstamiausių lietuvių krypčių –Tenerifė: net ir šaltuoju sezonu čia rasite pavasarį

REKLAMA

Pavasario atmosfera

Amžino pavasario sala praminta Tenerifė yra lietuvių itin pamėgta kryptis, kurioje keliautojai atranda Kanarų žavesį. Aktyvesnis turizmo sezonas čia prasideda nuo spalio, tačiau atostogas saloje keliautojai planuoja iš anksto.

„Tuo metu, kai Lietuvoje karaliauja žiema, Tenerifė keliautojus pasitinka pavasario atmosfera bei saulėtomis dienomis. Nors sausis ir vasaris įprastai kiek vėsesni mėnesiai, tačiau vidutinė temperatūra pietinėje salos dalyje dienos metu būna apie 20 laipsnių. Tuo tarpu mėgstantiems didesnę šilumą, žiemos atostogoms rekomenduojame rinktis spalį, lapkritį, kovą, balandį“, – sako „Novaturo“ produkto vystymo specialistė Vaida Kacucevičienė ir kviečia nelaukiant planuotis savo kelionę šaltajam sezonui, nes lietuviai atostogas čia rezervuojasi jau nuo pavasario, o sala žiemos mėnesiais yra populiari tarp keliautojų iš visos Europos ir net kitų šalių. Tad norintiems atostogauti artimiausiais mėnesiais ir tamsesnį laikotarpį mūsų šalyje sutikti maloniai gaivinančioje saloje, reikėtų nedelsti.

Žygių trasos

Keliaujant į vieną didžiausių Kanarų salų, V. Kacucevičienė rekomenduoja nepamiršti tinkamos žygiams avalynės bei pasiimti šiltesnių, patogių drabužių, nes Tenerifėje atsiranda vis daugiau pasivaikščiojimo trasų. „Žygiai pėsčiomis šioje saloje yra viena iš didžiausių pramogų tiek turistams, tiek vietos gyventojams, kurie vis dažniau skatinami mėgautis nepakartojama aplinka. Pėsčiomis galima aplankyti Teidės ugnikalnį, pasigrožėti žaliuojančiu Maskos tarpekliu ar pereiti Anagos kalnų žygių trasas.”

Teidės nacionalinis parkas

Vienas iš privalomų lankytinų objektų yra Teidės nacionalinis parkas. „Ekskursija į šį įspūdingą ugnikalnį, kurio viršūnė yra aukščiausia Ispanijoje, yra būtina atostogų veiklų sąraše. Įspūdžiai prasideda kylant į viršų, tad reikėtų nusiteikti prieš akis išvysti fauną bei florą, kuri atrodo lyg iš kitos planetos. Be to, šioje salos dalyje buvo filmuojama nemažai filmų bei serialų, vieni jų – „Titanų susidūrimas”, „Laiko ratas”, „Greiti ir įsiutę 6”. Kad atsivertų geriausi vaizdai, tačiau nepervargtumėte, į viršūnę galima patogiai pakilti keltuvu. Tik būtina iš anksto nusipirkti bilietus. Atsidūrę aukščiausiame taške, pamatysite Gran Kanarijos, La Palmos, El Hierro ir La Gomeros salas“, – pasakoja turizmo specialistė.

Puikiai išvystyta turizmo infrastruktūra

V. Kacucevičienė pastebi, jog Tenerifės stiprybė yra puikiai išvystyta turizmo infrastruktūra. Keliautojus vilioja platus apgyvendinimo vietų, pramogų, kokybiško maisto, lankytinų objektų bei aktyvių veiklų pasirinkimas. Galima rinktis nuo judrių kurortų ir tarptautiniams tinklams priklausančių viešbučių iki ramių kaimelių bei paprastų apartamentų.

„Šioje kryptyje nuolat atnaujiname viešbučių asortimentą, įtraukiame naujų apgyvendinimo vietų. Be to, atsinaujino ir patys viešbučiai, kurie keliautojams užtikrina itin komfortišką aplinką bei smagią atmosferą. Netoli viešbučių beveik visur rasite ilgas, tvarkingas promenadas su atsiveriančiais vaizdais į vandenyną, kur galėsite pasinerti į jaukius bei romantiškus pasivaikščiojimus. Salos infrastruktūra taip pat tobula dviračių mėgėjams bei lauko teniso aistruoliams”, – pažymi specialistė ir priduria, jog Tenerifė taip pat yra orientuota į vyresnio amžiaus žmonių bei žmonių su negalia patogumą: pavyzdžiui, viešbučiai turi specialius kambarius, bene visur yra privažiavimai su vežimėliais.

Pietų pakrantės paplūdimiai

Dauguma Kanarų salas atostogoms pasirinkusių keliautojų svajoja dienas leisti paplūdimyje, lepintis saulės spinduliais, o kelionė į Tenerifę šią svajonę tikrai išpildys. Nors šiaurinėje dalyje taip pat yra nedidelių paplūdimių ir gražių įlankėlių, pietinėje salos pakrantėje rasite didžiausius paplūdimius. Norintiems šurmulio bei linksmybių, rekomenduojama rinktis didžiausią salos kurortą Plaja de las Amerikas. Tuo tarpu ramaus poilsio pasiilgusiems keliautojams siūloma apsistoti vaizdingame Los Gigantes kurorte arba rinktis prabangesnį poilsį siūlančiuose aukščiausios klasės viešbučių kompleksuose Kosta Adechė kurorte.

Viena gražiausių lankytinų vietų – Maska

Tenerifėje yra daugybė vietų, kurias verta aplankyti, tačiau viena iš tų, kurios tikrai negalima praleisti keliaujant po salą – gražiausiu kaimu tituluojama Maska. Iš čia atsiveria neįtikėtini vaizdai į aplinkinius kalnus, o horizonte išvysite vandenyną.

„Pats Maskos kaimas yra labai mažas, tad jį nesunkiai apžiūrėsite per maždaug valandą. Jis įsikūręs 600 metrų virš jūros lygio ir yra apsuptas įspūdingų Teno kalnų, kurie džiugina savo ramybe bei žavesiu. Čia įsikūrę vos keli namai ir keli maži restoranai, kuriuose galėsite paskanauti kaktusų ledų bei limonado. Be to, kelyje į pačią Maską rasite kelias apžvalgos aikšteles, kuriose verta sustoti ir pasigrožėti atsiveriančiais vaizdais bei pasidaryti asmenukę. Viena jų – Mirador de Cherfe, o pati įspūdingiausia – Mirador de Maskamnuo kurios atsiveria žadą atimantys peizažai į kaimą ir tolimesnį kraštovaizdį“, – pasakoja V. Kacucevičienė.

Los Gigantes uolos

Pasak „Novaturo“ produkto vystymo specialistės, beveik 2 km (1,970 m) aukščio Los Gigantes uolos yra dar viena kvapą gniaužianti vieta Tenerifėje. „Šis miestelis įsikūręs vakarinėje salos dalyje, tarp Buenavista del Norte ir Santjago del Teidės, ir yra viena populiariausių lankytinų vietų. Uolos išsiskiria netaisyklingomis formomis ir tamsia spalva, kurią suformavo sukietėjusi lava. Stebėdami įspūdingas uolas, senieji Kanarų salų gyventojai jas praminė pragaro siena ir tikėjo, kad tai vienas iš pasaulio pabaigos ženklų.“

Tačiau Los Gigantes mieste galima nuveikti ir kitų įdomių dalykų, pavyzdžiui, pasivaikščioti Los Guios paplūdimyje, apsilankyti Archipenque apžvalgos aikštelėje, stebėti delfinus, banginius arba išbandyti vieną gražiausių natūralių Tenerifės baseinų – El Charco de Isla Cangrejo, kuris sudarytas iš vulkaninės kilmės uolienų.

San Cristobal de la Laguna

Dar viena siūloma pramoga keliautojams – diena tyrinėjant buvusios pirmosios Tenerifės sostinės La Lagunos žavesį. Šiame mieste, UNESCO paskelbtame pasaulio paveldo objektu, yra daug bažnyčių, rūmų ir pastatų, kurie patys pasakoja Tenerifės istoriją. Vieni seniausių – Casa del Corregidor, Salazaro rūmai ir neogotikinė La Lagunos katedra. Žygiuodami centrinėmis miesto gatvelėmis pažinsite šį nuostabų, istorija dvelkiantį miestą.

Puerto de la Kruzas

Senas miestelis, turintis plačią apgyvendinimo ir paslaugų pasiūlą, o nuo pietinės dalies kurortų Puerto de la Kruzas skiriasi tuo, kad turi savo senamiestį. „Tenerifėje kuo toliau į šiaurę – tuo unikaliau, čia galima pajusti vietinių žmonių gyvenimą, paragauti kiek kitokio maisto ir pasidžiaugti ramybe. Nors šiame kurorte sausio – vasario mėnesiais būna vėsiau nei pietinėje dalyje, tačiau Puerto de la Kruzas labai tinkamas norintiems daugiau pakeliauti po salą, nes yra patogioje lokacijoje vykti į visas salos dalis. Be to, jame yra garsusis zoologijos bei botanikos sodas – Loro parkas”, – sako V. Kacucevičienė.

Tenerifės virtuvė

Tenerifės virtuvė pasižymi gausiu vietinių produktų asortimentu, natūralumu, tačiau gali sužavėti net ir didžiausius gurmanus. Čia itin populiari žuvis: tunas, jūrų ešeriai bei dorados, dažnai gaminami su įvairiausiais prieskoniais, o kartu patiekiamos vietinės daržovės bei vaisiai patiekalams suteikia išskirtinį skonį.

„Viešint saloje verta paragauti vietinių mažų bulvyčių – „Papas arrugadas“, išvirtų druskingame vandenyje, taip pat rekomenduoju ir garsiausią prieskonių padažą – „mojo“. Jis gaminamas iš maltų česnakų, alyvuogių aliejaus, acto ir įvairių prieskonių mišinio. „Mojo“ yra pačių įvairiausių rūšių, nuo aštraus iki saldaus, jis dažnai naudojamas kaip padažas prie mėsos ar žuvies patiekalų. Be to, jo verta ne tik paskanauti patiems, bet ir parvežti lauktuvių“, – pataria turizmo specialistė.