Viena klastingiausių ligų po pandemijos grįžo kitokia: gydytoja pasakė, kaip atpažinti

Medikai pastebi, kad per pandemiją žmonės mažiau tyrėsi, o kovidas ar gripas stipriai nusilpnino dažno imunitetą, tad ir sergama sunkiau.

Liga įveikia nusilpusius

Sėkmingam tuberkuliozės gydymui ir tolesniam ligos valdymui buvo svarbiausia – ankstyva diagnostika. Tuberkuliozės skyriaus vedėja gydytoja Jūratė Greičiuvienė prisiminė vienos Radviliškio gimnazijos neseną atvejį, kai buvo diagnozuoti trys moksleiviai, sergantys tuberkulioze. Pirmasis gimnazistas, kuriam liga diagnozuota praėjusių metų rudenį, dar neturėjo nė 18-os metų, tad gydymui paguldytas į Moters ir vaiko klinikos Vaikų ligų skyriuje esantį Tuberkuliozės poskyrį. Tačiau dėl sunkios būklės pacientui teko gydymą tęsti Kauno vaikų ligų klinikose.

– Vaiko tėvai labai rūpestingi, tvarkingi, rūpinosi savo atžala, gydė nuo viršutinių kvėpavimo takų ligų, bronchito, niekas nepagalvojo, o kad galėtų sirgti tuberkulioze, kuria dažniausiai, kaip vis dar manoma, serga asocialūs žmonės, niekas nepagalvojo“, – sako gydytoja J. Greičiuvienė ir paneigia šią nusistovėjusią nuomonę, nes iš patirties žino, kad liga užklumpa visų socialinių sluoksnių žmones, kai nusilpsta imunitetas dėl lydinčių ligų, apetito sumažėjimo, prastesnės mitybos, nuovargio, patirto streso, įvairių išgyvenimų.

Pasak gydytojos, bakteriją gali būti daugelio mūsų organizme, tačiau kol organizmas stiprus, liga nepasireiškia. Svarbiausia užkarda ligai – įgytas imunitetas, kuris susiformuoja kūdikystėje paskiepijus naujagimį nuo tuberkuliozės, teisinga maitinantis, būnant gryname ore, vengiant žalingų įpročių.

Užsikrečiama tuberkulioze oro lašeliniu keliu. Aktyvia tuberkulioze sergantis žmogus kosėdamas, čiaudėdamas išskiria tuberkuliozės bakterijas, kuriomis užsikrečia aplinkiniai, esantys šalia sergančiojo autobuse, prekybos centre ar blogai vėdinamoje patalpoje. Esant stipriam imunitetui, bakterija nesukelia ligos, o ten, kur vargas ir skurdas, bakterijos pradeda vešėti.

Užsikrėtimų daugėja

Tuberkuliozė yra lėtinė, infekcinė, granulominė liga, kurią sukelia tuberkuliozės mikobakterijos. Pasak gydytojos J. Greičiuvienės, pagrindiniai ligos simptomai yra bendras silpnumas, apetito stoka, naktinis prakaitavimas, dusulys, vargina kosulys, karščiavimas. Vėliau ima mažėti kūno masė, atsikosėjama krauju, prasideda skrepliavimas, skausmas krūtinėje, drebulys.

Pagrindinis tyrimas, kuriuo diagnozuojama tuberkuliozė, plaučių rentgenologinis tyrimas. Vaikams atliekamas mantu testas (įodinis tuberkulino mėginys).

Medikai pastebi, kad prieš pandemiją, 2019 metais, sergančiųjų ir naujai užsikrėtusiųjų skaičiai buvo didesni. 2022 metais Šiaulių apskrityje, iš kurios pacientai ir atvyksta gydytis į Respublikinės Šiaulių ligoninės Tuberkuliozės ir plaučių ligų kliniką, nustatyti 66 nauji tuberkuliozės atvejai. 2019 metais buvo 99 nauji atvejai. Daugiausiai tuberkuliozės atvejų nustatyta Radviliškio rajono savivaldybėje – 16. Kiek mažiau – 14 atvejų, nustatyta Šiaulių rajone. Visoje Lietuvoje pernai nustatyti 724 tuberkuliozės atvejai, nors 2019 buvo 1006 nauji atvejai.

Tuberkuliozės skyriaus vedėja gydytoja J. Greičiuvienę labiausiai neramina tai, kad padaugėjo sunkiai sergančių pacientų ir nenorinčių gydytis, kurių tenka ieškoti net su policija. Kai tuberkuliozė negydoma arba yra labai pažengusi, žmogus gali mirti ir tai vyksta šiais laikais, kai turime ypatingai gerus medikamentus ir galima visus pacientus išgydyti. Praėjusiais metais Šiaulių apskrityje registruotos penkių žmonių mirtys nuo tuberkuliozės.

Be to tuberkuliozės gydymą apsunkina didėjanti žmonių migracija, plintančios infekcijos, didėjantis atsparumas vaistams nuo tuberkuliozės, nepakankama tuberkuliozės kontrolė, įvairūs socialiniai veiksniai: prasta gyventojų mityba, prastos gyvenimo sąlygos, piktnaudžiavimas alkoholiu, rūkymas, nesilaikymas gydymo režimo, blogos gyvenimo sąlygos, butai be patogumų.

Gydymas užtrunka

Anot J. Greičiuvienės, sveikti pacientams Tuberkuliozės skyriuje sudarytos labai geros sąlygos. Tam 2022 metais Tuberkuliozės ir plaučių ligų klinikoje atidarytas 25 vietų Tuberkuliozės skyrius, kuriame įrengtos modernios palatos su tualetais, dušais, yra televizorius, šaldytuvus, funkcinės lovos. Skyriuje pacientai gydomi kol tampa nepavojingi aplinkiniams. Gydymas toliau tęsiamas ambulatoriškai personalo kontroliuojamuose DOTS kabinetuose.

Visas gydymas trunka nuo šešių mėnesių iki metų ir ilgiau. Klinikoje yra įrengtos ir penkios vietos atspariai tuberkuliozei gydyti.

Pabaigus gydymą pacientas kartą per pusę metų turi atvykti pulmonologo apžiūrai, jam atliekami visi tyrimai ir išsiaiškinama, ar liga neatsinaujino. Žmogus gali iš naujo užsikrėsti, nusilpus imunitetui, susidūrus su sunkiai sergančiu ar artimai bendraujant su sergančiu asmeniu, ir gydymas pradedamas iš pradžių.