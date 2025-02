Vėžys pasiglemžė garsios žurnalistės gyvybę: jos paskutinis noras spaudžia širdį

Lindos Nolan šeima pažadėjo, kad paskutinis atsisveikinimas su žvaigžde bus deramas šou verslo legendai, rašo mirror.co.uk.

Linksmybes mėgstanti žvaigždė norėjo išeiti taip pat, kaip ir gyveno – lydima paskutinių gerbėjų aplodismentų.

Paskutinis noras spaudžia širdį

Jos artimieji kvietė norinčius atsisveikinti susirinkti prie bažnyčios ir palydėti ją į paskutinę kelionę taip, kaip ji to būtų norėjusi.

Šeimos atstovas sakė: „Nolanų šeima kviečia visus kartu švęsti nepaprastą Lindos Nolan gyvenimą. Linda buvo šviesos, stiprybės ir meilės švyturys, kuris įkvėpė kiekvieną sutiktą žmogų ir milijonus žmonių visame pasaulyje.

Jai išėjus mūsų širdis drasko skausmas, tačiau jos atminimas bus gyvas per džiaugsmą, viltį ir gerumą, kuriais ji taip laisvai dalijosi.

Kviečiame visus, kurie pažinojo Lindą arba kurių gyvenimą ji palietė, atvykti ir atiduoti pagarbą, kartu prisiminti jos nepaprastą gyvenimą.“

Dienraščio „Daily Mirror“ apžvalgininkė mirė sausio 15 d., likus vos mėnesiui iki 66-ojo gimtadienio.

Anksčiau pati Linda „Mirror“ yra pasakojusi, kad norėtų „rožinio, blizgančio karsto“ – šeima šį norą išpildė, o jos 59 metų sesuo Coleen pasakojo: „Blizgučiai buvo ant sportinių batelių, rankinių, lazdos [...], todėl panašu, kad viską padarėme teisingai.“

Dabar Lindos broliai ir seserys, 74 metų Anne, 72 metų Denise, 70 metų Maureen, 75 metų Tommy ir 69 metų Brianas, yra pasiryžę padaryti viską, kad likusi paskutinė Lindos atsisveikinimo dalis būtų tokia pat gyvybinga ir pilna aistros, kaip ir ji pati, o taip pat ragina gerbėjus prisidėti prie to.

Paskutinį „sudie“ šeima ir gerbėjai tars Blakpulo mieste, kuriame Dubline gimusios Nolan seserys pirmą kartą išgarsėjo ir gyveno didžiąją savo gyvenimo dalį.

Paskutinį „sudie“ taria ypatingoje vietoje

Atsisveikinimas su žvaigžde vyks Šv. Pauliaus bažnyčioje – toje pačioje bažnyčioje, kurioje Linda ištekėjo už savo vyro Briano ir surengė jo laidotuves 2007 m., jam mirus nuo kepenų nepakankamumo sulaukus vos 60 metų.

Šeima tikisi, kad gerbėjai susirinks prie bažnyčios ir paskutinį kartą paplos Lindai, kai broliai ir seserys vyks į privačias pamaldas netoliese esančiame krematoriume.

Tada Linda bus palaidota kartu su Briano pelenais, kuriuos ji pastaruosius 18 metų laikė savo namuose Blakpulo mieste.

„Šv. Pauliaus bažnyčia Lindos širdyje užima ypatingą vietą, – aiškina jos vadybininkas ir ilgametis draugas Dermotas McNamara. – Čia ji ištekėjo už savo gyvenimo meilės Briano Hudsono, su kuriuo praleido 26 nuostabius santuokos metus. Braianas buvo Lindos uola, jos sielos draugas ir jos gyvenimo meilė, kaip ir ji jam.

2007 m. tragiškai mirus Brianui, Linda rado jėgų tęsti gyvenimą, tačiau jos meilė jam niekada neišblėso. Pauliaus bažnyčioje Linda taip pat atsisveikino su Braianu, surengdama jo laidotuves toje pačioje bažnyčioje, kurioje jiedu apsikeitė įžadais.

Dabar Linda vėl sugrįš į šią šventą vietą, kad susitiktų su Braianu, pagaliau nusiraminusi ir vėl atsidūrusi jo mylinčiame glėbyje.“

Kovojo ir su vėžiu

Pirmą kartą krūties vėžys Lindai buvo diagnozuotas 2005 m., keletui metų vėžys buvo atsitraukęs, tačiau 2017 m. jai buvo diagnozuotas atsinaujinęs krūties vėžys su metastazėmis klubo srityje. Jis išplito į kepenis 2020 m., o 2023 m. išplito į smegenis.

Jos sesuo Bernie taip pat sirgo krūties vėžiu ir 2013 m. mirė sulaukusi 52 metų. Šimtai žmonių susirinko Blakpulo gatvėse į Bernie laidotuves – visi norėjo pagerbti vieną iš Nolan seserų, kurios pardavė 30 milijonų įrašų, įskaitant „Spirit“, „Body and Soul“, „Attention To Me“ ir kultinį „I'm In The Mood For Dancing“.

Šeima tikisi, kad ir Linda sulauks tokios pat meilės, ypač po jos ilgos karjeros televizijoje bei paramos, kurią ji teikė kitiems vėžiu sergantiems ligoniams.

Buvusi „Celebrity Big Brother“ žvaigždė garsėjo savo optimistišku ir žemišku būdu dorojantis su diagnoze, o rašydama paskutinį straipsnį „Mirror“ skiltyje ji buvo kaip niekad optimistiška.

Likus vos šešioms dienoms iki mirties, ji rašė apie savo džiaugsmą įveikus, kaip ji manė, „gripą“: „Atrodo, kad ten yra visiškai naujas pasaulis. Kiekvieną rytą pabundu ir galvoju: „Tai dar viena diena, kurią reikia švęsti.“