Vejos priežiūra, tingintiems ja rūpintis: šie patarimai padės sutaupyti daug laiko ir pastangų

Pasirūpinkite tinkama vejos laistymo sistema

Pastaraisiais metais vasaros laikotarpiu neišvengiamos tampa stipraus karščio bangos ir kaitra. Visgi, spiginanti saulė ir sausros – didžiausi vejos priešai. Norintiems vešlios, žalios žolės, tenka laistyti ją rankomis. Vis dėlto, jūsų vargus gali gerokai palengvinti automatinė vejos laistymo sistema.

Tyrimų duomenimis, įsirengti pilną, kokybišką, automatinę vejos laistymo sistemą galima vos per dvi dienas. Automatiniai purkštukai vėją laistys reguliariai ir efektyviai, o jums nebereikės lakstyti su laistytuvu ar vandens žarna ir kankintis kovojant su parudavusiais žolės lopinėliais. Tinkama vejos laistymo sistema, neabejotinai, sutaupys jums laiko ir jėgų.

Įsigykite vejos pjovimo robotą

Norint, kad veja atrodytų nepriekaištingai, ją tenka pjauti bent pora kartų per savaitę. Jeigu jums jau įgriso stumdyti žoliapjovę pirmyn atgal, išeitis yra – vejos pjovimo robotukas. Šis išmanus pagalbininkas pasirūpins veja už jus, o jums nereikės pajudinti nei pirštelio. Žoliapjovės-robotai yra draugiški aplinkai, patikimi ir šiuolaikiški. Žinoma, renkantis tokį robotą, vertėtų atkreipti dėmesį į jo pajėgumą, išmanumą bei techninius parametrus.

Pavyzdžiui „Stiga Stig-A“ robotai reikalauja minimalaus pasirengimo naudojimui – kieme net nereikia įrengti perimetro vielos, nes robotukas valdomas per išmaniąją programėlę. Be to, būtent šio roboto ašmenys smulkina pjaunamą veją ir paskleidžia ją atgal į dirvą – taip sukurdami natūralią trąšą augančiai vejai. Šis prietaiso privalumas taupo jūsų laiką ir pinigus, kadangi nereikia papildomai užsiimti vejos tręšimu ir papildomai pirkti cheminių trąšų.

Rinkitės spygliuočius

Jeigu vejos priežiūrai negalite arba nenorite skirti daug laiko ir pastangų, vertėtų atsisakyti minties kieme sodinti lapuočius. Medžių šnarėjimas sukuria jaukumo jausmą, tačiau medžiai su lapais taip pat juos ir meta. Norint palaikyti gražų ir tvarkingą kiemą, lapus tenka griebti, o tai sunkus ir daug laiko reikalaujantis darbas. Jeigu norite džiaugtis gražiu kiemu be didelių pastangų, kieme sodinkite tik spygliuočius: egles, pušis ir kitus panašius medžius. Spygliuočiai valo orą, gaiviai kvepia ir nemeta lapų, o tai itin aktualu besirūpinantiems veja.

Norėdami užtikrinti puikią vejos išvaizdą, turite tinkamai ją prižiūrėti. Jeigu vejos priežiūrai po darbo nelieka noro ir jėgų – nesijaudinkite. Šiandien pats laikas į pagalbą pasitelkti šiuolaikinius, kasdienybę lengvinančius įrenginius.