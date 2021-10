Užšalusius automobilio langus nuvalysite turbo greičiu: pravers 1 gudrybė

Kelių eismo taisyklėse aiškiai rašoma, kad prieš pradėdami važiuoti vairuotojai privalo užtikrinti šiuos dalykus:

– gerą matomumą, todėl nuo visų langų, stiklų ir veidrodėlių turi būti nuvalytas sniegas ir ledas;

– automobilio žibintai turi būti švarūs, o numerio ženklas – taip pat švarus ir įskaitomas;

– veidrodėliai turi būti švarūs ir neaprasoję.

Meteorologas sumanė metodą

Meteorologas Kenas Weathersas skelbia sumanęs tobulą metodą automobilio stiklams atitirpinti. Jis siūlo pasigaminti mišinio iš trečdalio stiklinės vandens, trečdalio stiklinės spirito, kurio užšalimo temperatūra turi būti ne aukštesnė nei –128 С, kad jį būtų galima visą laiką laikyti mašinoje. Tokį mišinį reikia laikyti buteliuke su purškikliu, kad stiklą juo išpurkšti būtų lengviau, rašoma express.co.uk.

Nepalikite užvesto automobilio be priežiūros

Simonas McCullochas, comparethemarket.com tinklapio direktorius, sako, kad užvestas automobilis su rakteliais viduje yra tikra vagies svajonė. Net ir labai anksti ryte keltis ir pradėti automobilio šildymą mėgstantys vairuotojai taip pat turėtų žinoti, kad taip gali nutikti bet kuriuo paros metu.

Artėjant šalčiams daug kam gali kilti pagunda automobilį palikti kieme užvestu varikliu ir tuo tarpu grįžti namo sušilti, tačiau geriausia tokiu atveju likti automobilyje, nes jei tokioje situacijoje jūsų automobilis būtų pavogtas, draudimo išmokos už tai tikrai negausite. Be to, automobilio užvestu varikliu, tuščia eiga palikimas be priežiūros prieštarauja ir kelių eismo taisyklėms.