Užfiksavo žadą atimantį reiškinį: pro Žemę praskriejo įspūdingas darinys

Naujai atrastas asteroidas, žinomas kaip 2023 BU, yra tokio pat dydžio, kaip dviaukštis autobusas, ir pralėkė pro mūsų planetą kiek daugiau nei 3,5 tūkst. kilometrų aukštyje virš pietinio Pietų Amerikos galo.

Ekspertai tvirtino, kad asteroidas neturėtų trenktis į Žemę, tačiau jis priartėjo prie mūsų planetos 10 kartų arčiau, nei daugelis orbitoje esančių palydovų.

Asteroidas praskriejo virš Žemės maždaug tokiu pat atstumu, kiek yra tarp Jungtinės Karalystės ir Kipro arba Londono ir Kairo, rašo mirror.co.uk.

Asteroidas buvo arti planetos palydovų orbitos, tačiau ekspertai teigė, kad asteroidas, kurio skersmuo, kaip manoma, siekia nuo 3,5 iki 8,5 metro, negalėjo trenktis į Žemę.

O jei ir būtų atsitrenkęs, jis būtų virtęs ugnies kamuoliu ir suiręs atmosferoje, o kai kurios didesnės nuolaužos būtų nukritę kaip maži meteoritai.

Varviko universiteto Fizikos katedros profesorius Donas Pollacco sakė: „Žemės orbitą kertantys asteroidai vis dar laukia, kol bus atrasti.

2023 BU yra neseniai atrastas objektas, kuris, kaip spėjama, yra mažo autobuso dydžio ir kuris pro Žemę turėjo praskrieti jau tūkstančius kartų.

Šį kartą jis praskriejo vos už 3,5 tūkst. kilometrų nuo žemės – vos 10 proc. atstumo iki Mėnulio – tai yra labai artimas prasilenkimas.

A newly discovered asteroid, named 2023 BU, is expected to make one of the closet approaches by a near-Earth object ever recorded. Thanks to diligent teams of #planetarydefense experts, we know It poses zero risk to Earth.



Learn why: https://t.co/MBLpHqb7h7 pic.twitter.com/j9McEGrOVm