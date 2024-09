Užfiksavo kraują stingdantį vaizdą: į Žemę įskriejo asteroidas

NASA „Catalina Sky Survey“ aptiko nedidelį asteroidą, kuris dabar pavadintas 2024 RW1, likus kelioms valandoms iki jam pasiekiant Žemės atmosferą. Jis buvo apie vieno metro skersmens ir nekėlė jokios grėsmės.

Nors pranešimuose teigiama, kad jis „trenkėsi į Žemę“, iš tikrųjų jis įskriejo į atmosferą, kur tokie maži objektai sudega, rašo sciencealert.com.

Šiauriniame Filipinų pakraštyje užfiksuotame vaizdo įraše matyti ryškus ugnies kamuolys, kurį iš dalies uždengė debesys. Asteroidas turėjo ir uodegą, tačiau trumpai – ši greitai išnyko.

Tai tik devintas kartas, kai asteroidas buvo aptiktas prieš jam pasiekiant Žemę, nors Europos kosmoso agentūra (EKA) teigia, kad kas dvi savaites į Žemę atsitrenkia vieno metro skersmens asteroidai.

𝗪𝗘𝗟𝗖𝗢𝗠𝗘 𝗧𝗢 𝗘𝗔𝗥𝗧𝗛, 𝗔𝗦𝗧𝗘𝗥𝗢𝗜𝗗 𝟮𝟬𝟮𝟰 𝗥𝗪𝟭! ☄️



Here's a clear shot of the much-awaited small asteroid 2024 RW1 (#CAQTDL2) burning bright into a greenish 'fireball' over Lal-lo, Cagayan around 12:39 AM PhST, 05 September 2024. Did you see it too? 😊



📸… pic.twitter.com/B3oAm6nNdD