TV3 žinių vedėjos Donatos laukia ypatingos šventės: teks nusipirkti daugiau lėkščių

Kalėdos, tai metas, kuomet Donata, kaip ir daugelis lietuvių, gali atsitraukti nuo kasdienių rūpesčių ir parodyti dėmesį savo šeimai. Dėl to šventei žinių vedėjos namuose laiko negailima ir ruošiamasi visą mėnesį:

„Mes visi labai atsakingai laukiame, tas pasiruošimas vyksta nuo gruodžio pirmos dienos. Viduje susikaupiame, atsiranda ramybės“.

Užplūdus šventinei dvasiai, Donatos širdis prisipildo meile artimiesiems. Šiuo laikotarpiu ji skuba Kalėdine nuotaika pasidalinti su sau brangiais žmonėmis:

„Užlieja gerumo banga, norisi dar labiau visiems padėti, norisi su visais pabendrauti: tiek su šeima, tiek su draugais“.

Gražiausių metų švenčių laiku Donata nepamiršta ir likimo nuskriaustų žmonių. Užplūdęs gerumas skatina ją atsigręžti į žmones, kurie apie kalėdinių lempučių spindesį ir šventinių patiekalų kvapus gali tik pasvajoti:

„Atsisukame ir į kitus žmones – ne artimuosius. Tuomet norisi pagelbėti tiems, kuriems reikia pagalbos. Tai užklumpa toks visuotinis gerumas, kuris prieš šventes apima ir mane“.

Šventes mini tradiciškai

Donatos šeimoje gražiausios metų šventės užima svarbų vaidmenį. Jų metu susirenka visa šeima, dalijasi prisiminimais apie prabėgusius metus ir ragauja tradicinius valgius. Bet Donata paakcentuoja, kad iki valgiams pasiekiant stalą, juos lydi ilgai trunkantis pasiruošimas ir kruopštumas:

„Tuomet itin susitelkiame į maisto gamybą, mums tai labai svarbu. Viskas turi būti išjausta, skanu. Tuomet per Kūčias po truputėlį ragaujame maistą“.

Šventes Donata apibūdino, kaip itin dvasingą laikotarpį. Jos šeimoje nėra pamirštama, kad šv. Kūčios ir šv. Kalėdos yra krikščioniškos šventės. Tad jų metu nors džiaugsmo namuose apstu, tačiau taip pat nepamirštamos ir religinės tradicijos, tokios kaip kalėdaičių laužimas, malda ir susikaupimas:

„Su šeima mes šventes švenčiame dvasingai. Prieš laužant kalėdaičius mes pasikalbame, padėkojame Dievui už visus metus. O paskui ramiai kalbamės tarpusavyje“.

Visgi, nors jaukiausių metų švenčių ašis sukasi aplink krikščioniškas tradicijas, bet Donata prisimena burtą, kurį darydavo vaikystėje. Tuo laiku Donata antros pusės neturėjo, tad jai rūpėjo nuspėti, kas bus jos išrinktasis.

„Iš vaikystės pamenu tokį burtą, kai traukdavau lapelius iš po pagalvės. Ant jų būdavo surašyti visokie patinkančių berniukų vardai. Bet dabar to jau nebereikia“, – šypteli Donata, kuri skaičiuoja jau daugiau nei metus laiko praleistus santuokoje su Mantu Vaiciekiūčiu.

Laukia ypatingos šventės

Neretai santuokoje pasikeičia švenčių minėjimo dinamika. Abiejų iš sutuoktinių šeimos jau laukia artimųjų su garuojančiais valgiais. Tuomet tenka tartis, kurio iš mylimųjų artimuosius bus vykstama aplankyti pirmiausia.

Donata paklausta, kaip sekasi išlaviruoti tarp savo ir vyro šeimos, paaiškino, kad sunkumų jos šeimoje nekyla:

„Labai organiškai susideriname. Praeitais metais lankėme vyro sesers šeimą, o šiais metais tuomet natūraliai gaunasi, jog švęsime su mano šeima. Tad šiemet pas mus atvyks mano tėvai“.

Nors sutuoktiniams susitarti pavyko lengvai, visgi, be iššūkių šiemet apsieita nebus. Donata su vyru šiemet pirmą kartą į savo namus švenčių švęsti priims tėvus.

„Stengsimės su vyru nusipirkti daugiau lėkščių, nes gyvename dviese ir iki šiol nereikėjo turėti daugiau indų. Juk neturime atžalų ar gausios šeimos.

Visuomet buvome pratę pas kažką kitą švęsti šventes, kur jau būdavo paruoštas stalas. O šiais metais atsakomybė krito ant mūsų pečių ir stengsimės joms [šventėms] tinkamai pasiruošti. Prigaminsime maisto ir lauksime svečių“, – juokėsi Donata.

Be silkės švenčių neįsivaizduoja

Šventinis stalas ir maisto ruošimas labai svarbus Donatos šeimoje. Tad pradėjus kalbėtis apie gardžiausius valgius žinių vedėja atskleidė, kad yra patiekalų, be kurių šventės prarastų savo žavesį. Ji papasakojo, kad kai kuriais valgiais ėmė mėgautis tik suaugusi.

„Kai buvau vaikas ar paauglė, tai žuvies patiekalų nemėgau. Bet dabar, vyro dėka, nes jis išprotėjęs dėl žuvies, man skanu. Tad laukiame silkutės“, – šmaikštavo Donata.

Taip pat moteris papasakojo, kad yra patiekalų, apie kuriuos galvojant burnoje kaupiasi seilės:

„Aš labai laukiu pyragėlių su grybų įdaru. O per Kalėdas norisi baltos mišrainės. Dar norisi saldumynų, ypač Kalėdų rytą. Taip pat mano vyras turi savo firminių salotų receptą, kurias labai mėgsta gaminti“. Tad šių metų šventėms pora meniu jau sudariusi.

Tenka dirbti ir per šventes

Nors Donatai šventės užima ypatingą vietą širdyje, tačiau pokalbio metu ji atkreipė dėmesį, jog žinių vedėjos darbas turi savo kainą. Bene visuomet moteriai tenka apleisti šventinį stalą ir keliauti į darbą vesti žinių.

Nors daugelis nusiviltų sužinoję, kad jiems teks dirbti per šventes, bet Donata liūdėti neskuba. Prakalbus apie šių metų šventinį grafiką žinių vedėja atskleidė, kad jai pavyks atrasti balansą tarp kalėdinių sveikinimų, skirtų šeimai ir tų, kuriuos Donata perduos Lietuvos žmonėms.

„Šiais metais per Kūčias dirbti nereikės, bet reiks per Kalėdas. Tačiau Kalėdų rytą turėsime sau ir šeimai. O šventinį vakarą aš skirsiu žmonėms žiniose, nes naujienų yra kiekvieną dieną. Tačiau net ir per šventes dirbti yra smagu“, – dalijosi pozityvu Donata.