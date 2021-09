„TV pagalbos“ žvaigždės Filejevos šeimoje – ypatinga šventė: atvėrė savo širdį

Naujienų portalui tv3.lt R. Filejeva papasakojo, kaip planuoja paminėti gimimo dieną bei išdavė, ko linki sau tokia gražia proga.

Švenčia artimiausiųjų rate

Rūta sako didelių planų šventei neturinti – kiekvienais metais vis labiau jaučia nelaukianti gimtadienio. Geriausias būdas paminėti šią dieną jai yra pabūnant pačiai su savimi ir su šeima.

„Nežinau, kas čia atsitiko, ar čia yra tik periodas, ar ilgesnis laikotarpis bus, bet tiesiog kažkaip norisi tą dieną vos ne išsijungti telefoną ir būti sau, būti su tuo, su kuo patinka būti, būti ten, kur patinka būti. Kažkaip labai nemėgstu dėmesio, greičiausiai. Iš tikrųjų, esu santūri ir mėgstu ramybę“, – šypsosi pašnekovė.

Kiekvienais metais Rūta nekelia didelės šventės, o noriai leidžia laiką artimiausių žmonių kompanijoje. Šiemet gimtadienis nebus išskirtinis – moteris sako sulaukusi pakvietimo į darbovietės vakarėlį, bet greičiausiai kvietimo atsisakys, kad galėtų praleisti tokią gražią dieną su šeima.

„Šeima paprastai ruošiasi maždaug apie porą savaičių mano gimtadieniui, dukra su vyru kažką paslapčia vis rengia, kažką vis perka, dukra dažniausiai gamina kažką.

Paprastai, tą dieną mane pasitinka šeima ar grįžtančią iš darbo, ar ryte su sveikinimais. Šį kartą gaunasi, kad mano gimtadienis savaitgalį, į darbą nereikės, greičiausiai sulauksiu šeimynos sveikinimų jau ryte ir visą dieną praleisime kartu.

Dažniausiai važiuojame kažkur pasivaikščioti, pabūti, pasėdėti, skaniai pavalgyti ir viskas, tiesiog grįžtame vakare namo“, – gimtadienio planus pasakoja R. Filejeva.

Moteris šypsosi sakydama, kad kol kas didelių švenčių ir nesinori, svarbiausia šią dieną laiko skirti sau ir artimiesiems:

„Kai bus 50, 60 metų, galbūt jau tada ir norėsis, kad susirinktų draugai, artimieji, daryti tuos tradicinius balius, kuriuos darydavo mūsų tėvai, bet ne dabar. Dabar tas laikas yra man, sau ir kiekvienas pasirenkame, kaip jį praleisti.“

Sau linki sveikatos

Paklausta, kokie buvo prabėgę metai, moteris patikina, jog įvairūs – nelengvi, tačiau geri. Didžiausia dovana Rūtai buvo laikas, kurį praleido su šeima, nes jo ne visada būna tiek, kiek norėtųsi.

„Praėję metai buvo pakankamai sudėtingi, man atrodo, visiems. Jie tikrai turėjo nemažai iššūkių. Daug laiko praleista namuose, kurį labai vertinau. Galbūt buvo žmonių, kurie nesidžiaugė tuo laiku namuose, o man tai buvo dovana, nes daug bendrauju su žmonėmis, daug laiko praleidžiu ne namuose, daug keliauju po Lietuvą, tai man tikrai buvo dovana pabūti su šeima, dovana pabūti namuose“, – šypsosi pašnekovė ir priduria, jog tikisi, kad ateinantys metai bus ne ką prastesni.

Neretai per gimtadienį sulaukiame ne tik linkėjimų iš aplinkinių, bet ir patys sau palinkime to, ko labiausiai reikia. R. Filejeva sau linki to, kas svarbiausia – jog būtų sveika ir galėtų džiaugtis gyvenimu, net ir mažiausiomis smulkmenomis:

„Sau ko palinkėčiau, greičiausiai, kad tie metai būtų sveiki. Galbūt neaktualu mano amžiuje sau to linkėti, bet pandemijos metu, man atrodo, kiekvienam svarbu sau to palinkėti.

Ir kad būtų džiuginantys metai tiek šeimoje, tiek draugų, darbo rate. Kad būtų kuo daugiau džiugių akimirkų, kurias galima būtų prisiminti ir vertinti.“

Greičiausiai, dar vienas moters palinkėjimas sau – kad išsipildytų turimos svajonės. Nors neišduoda apie ką jos, nes garsiai sakomos svajonės neišsipildo. Sako, jog siekia, kad tai taptų realybe.

„Laimė myli tylą, taip sakoma. Stengiuosi svajoti tyliai ir santūriai. Pati tų svajonių greičiausiai ir siekiu – darbu, užsispyrimu siekiu tų tikslų. Žinoma, aš turiu svajonių, bet tikrai, tegul jos lieka tyloje, ramybėje ir tikėjime, kad išsipildys“, – šypsosi „TV pagalbos“ žvaigždė.