Trijų vaikų mama apie sprendimą įvaikinti berniuką: „Dėkingumo nebus“

Taigi „Tėvai paprastai“ svečiuose – „Telia Lietuva“ vadovė, trijų vaikų mama Giedrė Kaminskaitė-Salters, ir vaiko teisių gynėja Eglė Vainoraitė-Rauktienė.

Giedrės globojimo ir įvaikinimo patirtis

Giedrė Kaminskaitė-Salters sako, kad ji jau būdama šešerių žinojo, kad ateity įvaikins: sprendimą lėmė poliklinikoje pamatytas personalo elgesys su mergaite iš vaikų globos namų.

REKLAMA

REKLAMA

Paklausta, kokia buvo globojimo ir įvaikinimo pradžia, Giedrė atvira: „Pradžia buvo labai sunki.“

Moteris prisipažįsta, kad pradžioje meilės pajusti nepavyko. Nuostabu tai, kad jos vyro patirtis buvo visiškai priešinga: jo reakcija į Danielių, įsūnį, buvo tokia pati, kaip ir į biologinius vaikus, kai jie gimė.

REKLAMA

„Dėkingumo nebuvo ir nebus“

Giedrė sako, kad lūkestis, jog vaikas, „pamatęs savo namus, brolį ir seserį bei į kokią šeimą pateko“, vis tiek pajus dėkingumą, greitai išgaravo.

„To tikrai nėra ir nebus“, – sakė moteris.

Ji atvira: dėkingumo žodžių „ačiū, tėveli, ačiū, mamyte, už man suteiktą šansą“ nesulauksite, kaip ir iš savo biologinių vaikų, „kokius nerealius tėvus jie turi“.

Giedrė iki šiol prisimena paruošiamuosius kursus, kuriuose aiškiai buvo pasakyta, kad nebus jokių dėkingumų, o priešingai – sulauksite agresijos, isterijos, nes vaikas yra nesaugioje aplinkoje, jis išimtas „iš sistemos“.

REKLAMA

REKLAMA

Lūžis biologiniams vaikams

Vienintelis dalykas, ko neįvertino šeima, – per kokį lūžį teks pereiti biologiniams vaikams, sako Giedrė. Sudėtingiausia, atskleidžia moteris, buvo sūnui Herkui, kuris per vieną naktį iš „šeimos mažylio“ tapo viduriniuoju, o tas atėjęs mažylis nebuvo kūdikis: atėjo „priešas“, kuris nori lygiai to paties, pavyzdžiui, tų pačių mašinėlių.

„Jau po pirmos dienos Herkus mane pasivedė į šalį ir sako: Kada jūs šitą išvešit atgal?“, – prisiminė moteris.

„Tėvai paprastai“ – tai „Tėvų darželio“ ir tv3.lt rengiama tinklalaidė, kurioje Simonas Urbonas kartu su specialistais kalbina žinomus Lietuvos tėvus be ribų, be užuolankų, atvirai ir paprastai apie viską – vaikus, šeimos problemas, psichologiją, ligas, santykius ir tiesiog gyvenimą.