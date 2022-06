TOP 5 žingsniai, be kurių saugi namų aplinka – neįmanoma

REKLAMA

Pasirūpinkite namų oro kokybe

Jeigu iki šiol manėte, jog nuo užteršto oro galite pasislėpti namuose – klydote. Tiesa ta, kad oro užterštumas patalpose gali būti toks pat ar net didesnis, nei lauke. Pasirodo, kad namų oro kokybę labiausiai blogina augintiniai, nuo kurių ore pasklinda pleiskanos ir mažyčiai plaukeliai, taip pat kilimai, pliušiniai žaislai ir minkšti baldai – juose kaupiasi dulkės ir veisiasi dulkių erkutės. Žinoma, svarbu nepamiršti ir buitinės chemijos valiklių – cheminėmis medžiagomis valant paviršius, lakiosios medžiagos pasklinda ore ir su įkvepiamu oru patenka į plaučius. Šiuo atveju, vienintelė išeitis – oro valymo įrenginio įsigijimas.

Kad oro valytuvas savo darbą atliktų tikrai kokybiškai, derėtų rinktis tik aukštos klasės, šiuolaikiškus prietaisus, pavyzdžiui, „Xiaomi“ gamybos „Xiaomi Smart Air Purifier 4“, „Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite“ arba „Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro“ oro valytuvus. Šie oro valytuvai yra itin draugiški naudotojui – filtrai keičiami greitai ir lengvai, apie filtrų keitimo laiką pranešą pats įrenginys, o ir valdyti nesunku – tereikia parsisiųsti specialią programėlę.

Sekite drėgmės lygį

Nors iš pirmo žvilgsnio drėgmės lygis namuose gali pasirodyti nevertas dėmesio dalykas, išties jis nepaprastai svarbus. Ar žinojote, kad esant per didelei drėgmei patalpose darosi sunku kvėpuoti, susikuria puikios sąlygos pelėsio plitimui? Be to, drėgni namai traukia peles ir kitus nepageidaujamus gyvius. Tuo tarpu, jeigu namuose per sausa, atsiranda kitų problemų – sausėja oda, akys ir plaukai, baldų paviršiai įsielektrina. Norint pasiekti optimalų drėgmės lygį, rekomenduojama įsigyti „Xiaomi“ drėgmės matavimo prietaisą ir sekti jo rodmenis. Pasak specialistų, patalpose drėgmės lygis turėtų būti nuo 30 proc. iki 55 proc.

Švaru kasdien

Reguliarus namų tvarkymas tai vienas pagrindinių ir svarbiausių sveikų namų aspektų. Sąžiningas dulkių valymas, kiliminių dangų siurbimas ir plovimas bei vonios kambario priežiūra turėtų tapti neatsiejama kasdienybės dalis. Švariuose namuose nesiveisia pelėsis, grybelis, sumažėja dulkių erkučių kiekis, be to garantuojama ir estetinė namų išvaizda bei lėtesnis baldų ir buitinių prietaisų dėvėjimasis.

Norint, kad namuose būtų išties švaru, vertėtų investuoti į kokybišką ir gerą vardą užsitarnavusį dulkių siurblį, pavyzdžiui „Xiaomi Vacuum Cleaner G11“. Didelis šio prietaiso našumas ir išmanumas užtikrina geriausius rezultatus siurbiant, o ir pats įrenginys pasižymi išskirtiniu kompaktiškumu, todėl neužima daug vietos bei be sunkumų gali būti laikomas net ir mažiausiame bute.

Veiksminga ≠ sveika

Turbūt turite savo pamėgtas buitinės chemijos priemones, kurias perkate nuolatos. Vis dėlto, kad ir kokios veiksmingos ar maloniai kvepiančios jos būtų, pats laikas patyrinėti etiketes. Daugiausia pavojingų ingredientų galite rasti skalbikliuose ir skalbinių minkštikliuose, vonios priežiūros priemonėse, tualeto gaivikliuose ir langų valikliuose.

Labiausiai reikėtų vengti:

Amoniako – tai labai stipri medžiaga, kuri yra toksiška įkvėpus, palietus ar nurijus.

Naftos tirpiklių – atkreipkite dėmesį į ingredientų sąraše esantį terminą „paviršinio aktyvumo medžiagos“ – jos gaunamos iš naftos ir yra plačiai naudojamos daugelyje valymo priemonių.

Fosfatų – jie labai kenksmingi vandens organizmams. Dažniausiai jų randama skalbikliuose ir indų plovikliuose.

Ftalatų – atkreipkite dėmesį, ar ingredientų sąrašuose nėra kvapiųjų medžiagų, kadangi jos neigiamai veikia mūsų endokrininę sistemą. Geriau rinkitės produktus, ant kurių parašyta „be ftalatų“ arba gaminius, kuriuose vietoje dirbtinių kvapiklių naudojami eteriniai aliejai.

Būkite atidūs

Jeigu norite apsaugoti save ir artimuosius nuo nelaimingų atsitikimų, reguliariai atlikite vaistų, buitinės chemijos priemonių ir sandėlyje laikomų daiktų reviziją. Išmeskite daiktus, kurių nenaudojate, atsikratykite pasibaigusio galiojimo priemonių. Taip pat labai svarbu laikyti vaistus ir kitas sveikatai pavojingas medžiagas vaikams, senyvo amžiaus žmonėms nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.