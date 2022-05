Tikina, kad Markle ir princas Haris sugrįš į Angliją: pasakė kada

Žinovės teigimu, karalienei reikia vis naujas atakas prieš karališkąją šeimą rengiančio princo Harry apsaugos. Sasekso hercogas sakė, kad balandžio mėnesį aplankė savo močiutę Windsoro pilyje, kur buvo trumpai apsistojęs pakeliui į „Invictus Games“, rašoma mirror.co.uk.

37 metų amžiaus princas, kuris prieš dvejus metus su žmona Meghan Markle atsistatydino iš aktyvių karališkosios šeimos narių pareigų, interviu JAV sakė norėjęs užtikrinti, kad močiutę supa tinkami žmonės. Tačiau „Vanity Fair“ redaktorė Tina Brown sako: „Ką gi, tiesą sakant jai reikia tavo apsaugos, Harry“.

Grįš po karalienės mirties

Tina sako, kad greičiausiai bus mėginimų Harry ir Meghan kaip nors sugrąžinti į karališkąją šeimą, tačiau dar ne dabar, nes Kalifornijoje gyvenantis Harry ir toliau rengia visa naujas atakas prieš šeimą, vos tik pasirodo, kad gal jau atgauna kiek pasitikėjimo.

REKLAMA

Antradienį T. Brown kalbėjo BBC „Radio 4“ laidoje, o neseniai yra išleidusi naują knygą apie karališkąją šeimą „The Palace Papers: Inside The House of Windsor – the Truth and the Turmoil“.

Ji sakė, kad Harry galiausiai turėtų grįžti į karališkąją šeimą, bet tik tada, kai karalienė Elizabeth jau bus mirusi. Rašydama knygą autorė kalbėjosi su 120 skirtingų šaltinių ir aprašo karališkąją šeimą kaip „šiuo metu labai, labai rizikingą“.

Ji mano, kad didele dalimi tai priklauso nuo monarchės, kuriai balandžio mėnesį suėjo 96 metai ir iš kurio nebegalima tikėtis gaisrų gesinimo.

Praėjusių metų spalį karalienė Elizabeth gulėjo ligoninėje, o prieš tai buvo priversta atšaukti visą eilę oficialių susitikimų, nes buvo nerimaujama dėl jos sveikatos.

T. Brown sako, kad karalienė dabar yra „savo karaliavimo saulėlydyje“, ir priduria: „Taigi, tai visą esamą situaciją padaro dar rizikingesnę“.

Prognozuoja sugrįžimą

Jos teigimu, Harry ir Meghan atsiskyrimas 2020 metais buvo „didelis smūgis“, nes jie yra moderni pora, su kuria daug kas galėjo tapatintis.

„Manau, kad jie galiausiai sugrįš“, – teigė knygos autorė. T. Brown teigimu, Harry tarnauti savo šaliai pašauks jo šeima – dėl to jis galėtų viską permąstyti.

Autorė pridūrė: „Nemanau, kad pramogų verslas jiems einasi taip jau puikiai – jie tiesiog sėdi Montecite“.