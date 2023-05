Tai žino ne visi: senjorams dantų implantacija yra kompensuojama

„Implantacijos metu, pirmiausia, yra prapjaunama ir atkeliama dantena, kad matytųsi kaulas, tada pagal individualius kaulo išmatavimus padaroma vieta implantui ir jis įsriegiamas, o dantena yra užsiuvama. Žinoma, procedūros trukmė priklauso nuo to, kiek dantų yra atkuriama, tačiau vieno implanto įsriegimas trunka iki valandos“, – pranešime spaudai pasakoja odontologė.

Ji akcentuoja, kad įstatyti implantai pacientams nekelia jokio diskomforto, nes nauji dantys yra padaromi pagal prarastų dydį, formą bei spalvą, maksimaliai priartinant juos prie to, ką natūraliai yra davusi gamta. Be to, jei pacientas laikosi odontologų rekomendacijų ir priežiūros patarimų, implantas yra ilgaamžis ir nesukelia jokių nepatogumų.

Implantai užtikrina stabilumą ir komfortą

Odontologė atkreipia dėmesį, kad dantų netekimo dėl amžiaus problema aktualiausia pacientams nuo 50 iki 80 metų. Dažniausiai vyresnio amžiaus žmonės į gydytojus kreipiasi praradę jau daugiau nei vieną dantį, tokiais atvejais problema gali būti sprendžiama skirtingai.

„Labiausiai akcentuočiau apatinį žandikaulį, kai jau yra iškritę visi dantys. Tokiais atvejais apačioje išimami protezai labai blogai laikosi, todėl pacientams siūlome įsriegti bent du implantus, už kurių protezas gali laikytis ir yra stabilesnis. Jei pacientas nori neišimamo protezo – reikalingi bent 4 implantai“, – pasakoja odontologė V. Subačienė.

Viršutiniame žandikaulyje protezai laikosi stabiliau, todėl jei dar yra likę dantų, dažnai užtenka pavienių implantų. Jeigu pacientas yra netekęs daugiau dantų ir žmogus nori neišimamų protezų, prireikia įsriegti nuo 4 iki 6 implantų.

Odontologė pabrėžia, kad nuo implantų skaičiaus priklauso ne tik protezų stabilumas, bet ir gyvenimo kokybė. Kai burnoje išimami protezai slankioja, senjorai dažnai išvis jų nebenešioja, o tai nepadeda spręsti problemos ir užkirsti kelio sveikatos problemoms.

Svarbu paminėti, kad dažnai vyresnio amžiaus žmonės uždelsia atstatyti prarastus dantis, o dėl įsisenėjusios problemos kaulas jau būna patirpęs ir apsunkina procedūrą. Tokiais atvejais, operacija gali būti sudėtingesnė dėl kaulo pridėjimo. Tiesa, gydytoja pastebi, jog kiekvienas toks atvejis yra individualus.

„Jei kaulas yra patirpęs viršuje, ties sinusais, situaciją galima spręsti implantus sukant pakreiptus 30 laipsniu kampu ir per specialią pereinamą detalę išlyginant įsriegto implanto kampą, kad nesunkiai galėtų būti prisuktas protezas. Tokiu būdu yra išvengiama kaulo pridėjimo ir sudėtingų operacijų keliant sinusus.“

Implantų prigijimui svarbi tinkama priežiūra

Odontologė V. Subačienė pastebi, kad natūraliai pacientams gali kilti nepagrįstų baimių dėl implantacijos procedūrų. Ypač dažnas nuogąstavimas – nerimas, kad implantas neprigis. Gydytoja užtikrina, kad amžius nėra veiksnys, didinantis neprigijimo riziką, tačiau reikia atkreipti dėmesį, kad kuo vyresnis žmogus, tuo daugiau jis gali turėti lėtinių susirgimų.

„Viena iš tokių ligų, apsunkinančių šią procedūrą – osteoporozė, dėl kurios sumažėja kaulų tankis. Ši būsena yra kontraindikacija implantams, nes dėl minkšto kaulo atsiranda prastas gijimas. Riziką sustiprina ir tokios ligos kaip cukrinis diabetas ar kitos lėtinės ligos, tačiau tinkamai rūpinantis savo sveikata ir vartojant antibiotikus implantai vis tiek dažniausiai prigyja“, – pasakoja odontologė.

Be to, pavojus implantui neprigyti stipriai padidėja daug rūkantiems žmonėms ir turint prastus dantų priežiūros įpročius. Po implantavimo reikėtų pasirūpinti burnos higiena, o jei pacientui tai daryti sudėtinga – lankytis pas profesionalų burnos higienistą, kad būtų išvengta apnašų ir periimplantito grėsmės. Taip pat verta atkreipti dėmesį, kad implanto gijimo procesą reikia nuolat stebėti, todėl svarbu nevengti vizitų pas odontologą.

Senjorams implantacija yra kompensuojama

Gydytoja primena, kad implantacija yra protezavimo dalis, todėl yra kompensuojama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų (PSDF). Šiuo metu iš PSDF padengiama suma pacientams siekia 670,39 eurų, o ją gauti visai nesudėtinga ir užtrunka tik kelias minutes – tereikia kreiptis į savo klinikos šeimos gydytoją. Pasinaudojus valstybės teikiama kompensacija, senjorai atlikti dantų protezavimą gali ir visiškai nemokamai, jei kompensuojamos sumos užtenka padengti paslaugoms.

Jei pacientui apatiniame žandikaulyje yra stipriai patirpęs kaulas ir iki nervo yra likę mažiau nei 12 milimetrų, gali būti skiriama ir didesnė kompensacija. Tiesa, tokiais atvejais žmogus turėtų kreiptis į gydytojų konsiliumą, nes vienas gydytojas tokio sprendimo priimti negali.

Senjorus, kuriems kyla papildomų abejonių ar nerimo dėl dantų implantacijos, gydytoja skatina kreiptis į klinikų odontologus, kurie atlieka šias procedūras ir yra pasirengę atsakyti į visus pacientų klausimus.