Svarbi žinia Lietuvos tikintiesiems: rytoj šiukštu to nedarykite

Artimiausias šios savaitės penktadienis jau rytoj, gruodžio 5 dieną, tad dalijamės su jumis Zarasų parapijos įžvalgomis apie abstinencijos reikšmę ir tai, kuo ji skiriasi nuo pasninko.
Advento penktadieniai – abstinencijos laikas
Lietuvoje mes įpratę suplakti į vieną du dalykus, kuriuos iš tiesų reikėtų skirti, tai yra: 1) abstinencija; 2) pasninkas. Abstinenciją kiti vadina susilaikymu. Tačiau nepainiokime: šiuo atveju abstinencija nereiškia alkoholio, o susilaikymas – lytinių santykių atsisakymo. Aptariamu atveju abstinencija (susilaikymas) reiškia mėsos atsisakymą, o pasninkas – maisto kiekio sumažinimą.
Abstinencijos (susilaikymo nuo mėsiškų valgių) įstatymas saisto tuos, kuriems jau yra suėję 14 metų. Pasninko įstatymas saisto tuos, kurie pasiekė pilnametystę (18 m.) iki 60-ųjų metų pradžios.
Pasninkas reiškia valgyti mažiau maisto negu tas žmogus paprastai valgo. Pasninko dienomis leidžiama tik vieną kartą per dieną pavalgyti sočiai, o dar du kartus užkąsti tiek, kad šie du užkandžiai, kartu sudėti, sudarytų mažesnį maisto kiekį, negu tas vienas pagrindinis valgymas. Pasninko dienos yra Pelenų trečiadienis ir Didysis penktadienis.
Abstinencijos dienomis draudžiama valgyti mėsą; abstinencijos dienos yra visi metų penktadieniai, (išskyrus tuos atvejus, kai jie sutampa su iškilmės diena), Pelenų trečiadienis ir, pagal seną Lietuvos tradiciją, – Kūčių diena.
Kai Kūčios išpuola sekmadienį, susilaikyti nuo mėsos neprivaloma. Dar kartą tą patį, tik kitais žodžiais: mėsos nevalgome visais metų penktadieniais, Pelenų trečiadienį ir per Kūčias.
Vadinasi, Advento penktadieniais (kaip ir visų metų penktadieniais, jei tą dieną nėra didelės bažnytinės šventės) ir per Kūčias nevalgysime mėsos ir tai bus ne pasninkas, bet abstinencija.
Advento metu nepasninkaujame, pasninkaujame tik Gavėnios metu ir tik dvi dienas: Pelenų trečiadienį ir Didįjį penktadienį.
Yra lengvatų nėščioms moterims, ligoniams, sunkiai dirbantiems ir kt. Bet bent jau aš laikausi tos nuomonės, kad niekas nenumirs, jei vieną dieną nepavalgys mėsos ar suvalgys kiek mažesnes porcijas maisto. Priešingai, saikingiau besimaitinantys žmonės būna sveikesni ir gyvena ilgiau.
Tačiau pasninko ir abstinencijos tikslas nėra graži figūra ar organizmo išvalymas. Jų tikslas yra askezė, savo norų apvaldymas, kūno aistrų apmarinimas, kad dvasiai būtų lengviau atsiplėšti nuo žemiškų dalykų ir pakilti link dangiškų, kad mažiau mąstytume apie skanius pietus, o daugiau – apie amžinybę.
Dar vienas pasninko tikslas yra sutaupytų lėšų paaukojimas vargšams, alkstantiems.
Šiais laikais nemažai žmonių ir taip niekada nevalgo mėsos, yra vegetarai. Tokiu atveju labai patartina penktadieniais atsisakyti to, prie ko esame prisirišę – kavos, šokolado, vyno taurės ir pan.
Šaltinis: Zarasų parapija
