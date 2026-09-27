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TV3 naujienos > Šv. Mišios tiesiogiai

Šv. Mišios tiesiogiai iš Vilniaus Šv. Juozapo parapijos – mišias laiko kunigas Ričardas Doveika

2026-09-27 11:25 / šaltinis: tv3.lt / Parengė:
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / Parengė:
2026-09-27 11:25
Pridėkite kaip šaltinį Google

Naujienų portalas tv3.lt kviečia kiekvieną sekmadienį 11:30 stebėti Šv. Mišias tiesiogiai iš Vilniaus Šv. Juozapo parapijos.

Naujienų portalas tv3.lt kviečia kiekvieną sekmadienį 11:30 stebėti Šv. Mišias tiesiogiai iš Vilniaus Šv. Juozapo parapijos.

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Visą Šv. Mišių transliaciją stebėkite straipsnio viršuje esančiame vaizdo įraše.

Kiek anksčiau naujienų portalui tv3.lt kunigas Ričardas Doveika pažymėjo, kad transliacijos per televiziją ar parapijų socialinius tinklus tapo svarbiu pagalbos įrankiu, ypač koronaviruso metu.

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Kunigas Ričardas Doveika (nuotr. stop kadras)

„Tai padėjo užtikrinti religinį gyvenimą ir bendruomenės vienybę tiems, kurie negalėjo fiziškai dalyvauti. Tačiau reikia suprasti, kad niekas negali pavaduoti asmeninio tikėjimo ar dalyvavimo mišių metu.

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Už tave aš negaliu atlikti sekmadienio tarnystės, išpažinties ar priimti komunijos. Galiu būti tik šalia arba tiesti tiltus, kad jaustumeisi neatskiriama bendruomenės dalimi“, – aiškina R. Doveika.

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Šv. Mišios Šv. Juozapo parapijoje (tv3.lt koliažas)

Kunigas teigia, kad pagal katalikų bažnyčios mokymą nuotolinės transliacijos padeda parapijiečiams palaikyti ryšį ir bendruomeniškumą, tačiau jos nėra lygiavertės dalyvavimui jose gyvai.

„Džiugu, kad parapijos nariai, kurie dėl labai rimtų priežasčių, pavyzdžiui, ligos, negalios ar tolimos kelionės, negalintys pasiekti bažnyčios, gali įsijungti transliuojamas mišias.

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Tai išimtiniai atvejai, kai tikintieji gali pasinaudoti šia galimybe, kad išlaikytų asmeninį ryšį su bendruomene, kurios dalimi jie yra“, – sako kunigas.

Norintiems paaukoti bažnyčiai:

VILNIAUS ŠV. JUOZAPO PARAPIJA

Juridinio asmens kodas: 192084880

Buveinės adresas: Tolminkiemio g. 4, Vilnius

„SWEDBANK“, AB (banko kodas 73000), 

Sąskaitos Nr. LT687300010146082675

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Šv. Mišios Šv. Juozapo parapijoje (tv3.lt koliažas)
Šv. Mišios tiesiogiai iš Vilniaus Šv. Juozapo parapijos – mišias laiko kunigas Ričardas Doveika (4)
Šv. Mišios Šv. Juozapo parapijoje (tv3.lt koliažas)
Šv. Mišios tiesiogiai iš Vilniaus Šv. Juozapo parapijos – mišias laiko kunigas Ričardas Doveika (4)
Šv. Mišios Šv. Juozapo parapijoje (tv3.lt koliažas)
Šv. Mišios tiesiogiai iš Vilniaus Šv. Juozapo parapijos – mišias laiko kunigas Ričardas Doveika (3)
Šv. Mišios Šv. Juozapo parapijoje (tv3.lt koliažas)
Šv. Mišios tiesiogiai iš Vilniaus Šv. Juozapo parapijos – mišias laiko kunigas Ričardas Doveika (16)

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