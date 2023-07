Standartus laužanti mokytoja Veronika stebina toliau: nėrė į naują nuotykį

Ši kelionė ypatinga ir tuo, kad tai – vyro dovana gimtadienio proga, ilgai slėpta po devyniais užraktais.

„Jis žinojo, kad norėčiau kada nors nuvažiuoti į Graikiją ir per gimtadienį jis man padarė tokią staigmeną.

Iki pat paskutinės akimirkos nežinojau, kad važiuosime į Graikiją. Per gimtadienį jis man tepasakė, kad birželio 26 dieną tau reikės tik paso ir 13 valandą būti oro uoste“, – prisiminimais dalijosi pašnekovė.

Ypatinga kelionė tik dviese

Tik likus porai dienų iki kelionės vyras atskleidė, kad kartu kels sparnus į Graikiją, Kretą. Veronika ten lankėsi jau antrąjį kartą, tačiau kartu su sutuoktiniu – pirmąjį.

REKLAMA

REKLAMA

„Tai buvo mūsų išskirtinė kelionė, nes važiavome dviese, be jokių draugų, be šeimos narių. Tik aš ir jis“, – nusišypso Veronika.

REKLAMA

Pašnekovė pasidžiaugia, kad kelionė buvo vykusi ir pavykusi. Ji pasakoja kelionės metu supratusi, kad jiedu su vyru yra puiki komanda, gebanti išsisukti iš bet kokios padėties:

„Vienas su kitu mes esame komandiški, turėjome aiškius argumentus renkantis įvairias ekskursijas – buvome ir ten, kur jis labiau norėjo, ir ten, kur aš norėjau. Radome bendrą kalbą visais klausimais.

Tai rodo, kad ne tik kelionėse mes galime susikalbėti, bet ir asmeniniame gyvenime. Tai tikrai labai nudžiugino – drąsiai galime dviese keliauti, nebuvo jokių pykčių, viskas praėjo labai gerai. Kelionė mūsų labai vykusi, likome labai patenkinti.“

REKLAMA

REKLAMA

Neišdildomi įspūdžiai

Paklausta, kas kelionėje paliko didžiausią įspūdį, V. Naumovaitė-Kazilionė nė nedvejodama atšauna – Samaria tarpeklis. Nors lankėsi čia jau antrąkart, sako, sugrįžtų vėl ir vėl, nes vaizdai čia gniaužia kvapą.

„Žygis yra apie 18 kilometrų, bet mums jis lengvai ir greitai prasiėjo, tikrai nebuvo labai sunku. Tikrai verta jį pamatyti ir visiems labai, labai rekomenduoju aplankyti.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Nors tarpekliu ėjau jau antrą kartą, vyrui sakiau, kad ir trečią, ir ketvirtą eičiau, nes ten viskas tikrai įspūdinga. Man ten taip patinka, tai kažkas neįtikėtino ir fantastinio“, – įspūdžiais dalijosi pašnekovė.

Neišdildomą įspūdį paliko ir džipų safaris per kalnus. Ko gero, labiausiai į atmintį įsirėžė tai, kad buvo leista ir jiems pavairuoti, tad adrenalino antplūdis buvo garantuotas.

„Ir su oru labai pasisekė, visą savaitę buvo +27-+30 laipsnių, bet man tokia temperatūra pats tas, aš labai myliu karštį (nusijuokia). Buvo šilta, gera, visą laiką labai gražūs saulėlydžiai, galėjome pasivaikščioti paplūdimiu.

REKLAMA

Tikra fantastika ir viešbutis buvo visai neblogas. Labai smagu, pasistengė vyras su dovana“, – džiaugiasi V. Naumovaitė-Kazilionė.

Kuria ateities planus

Nors vis dar gyvena kelionės įspūdžiais, sako, kad kelionė galėjo būti ir ilgesnė. „Nors buvome savaitę, 10 dienų, manau, būtų pats tas. 14 dienų gal šiek tiek per daug, bet 10 – kaip tik, nei per daug, nei per mažai“, – pasvarsto Veronika.

REKLAMA

Atsiminimai iš Graikijos dar itin švieži, tačiau Veronika su vyru jau planuoja dar vieną kelionę, kurios labai laukia.

„Galvojame važiuoti į Vokietiją, Prancūziją, Šveicariją, pakeliauti ten rugpjūčio gale, prieš rugsėjo 1-ąją pasikrauti jėgų“, – nusišypso ji.

Kelionės V. Naumovaitei-Kazilionei tikrai nesvetimos, o dar dažniau sparnus į svečias šalis kelia pastūmėta vyro, kuris itin aktyvus ir smalsus:

„Mano vyras galbūt yra aktyvesnis, jis visur nori viską pamatyti. O ir įdomu aplankyti kitas šalis, tai visai kitokia patirtis – galima pamatyti, kaip žmonės gyvena kitur, kokios yra tradicijos, papročiai. Kiekviena kelionė atneša tam tikrą patirtį.“