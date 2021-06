Stalo viešnia – silkė: išbandykite dar sveikesnę alternatyvą

Padeda kovoti su depresija

Amerikos širdies asociacija rekomenduoja žmonėms bent du kartus per savaitę valgyti riebią žuvį, kurioje gausu nesočiųjų riebalų. Jeigu taip darote, jūs jau rūpinatės normalia savo širdies veikla.

Nesotieji riebalai vadinami Omega-3 riebalų rūgštimis ir jos yra svarbios normaliai širdies veiklai palaikyti. Jos mažina kraujospūdį, kraujo krešėjimą, reguliuoja nereguliarų širdies plakimą, rašo „Mayo“ medicinos švietimo ir tyrimų fondas.

Viena populiariausių riebių žuvų Lietuvoje, silkė, palaiko normalų cholesterolio kiekį kraujyje. Be to, joje gausu vitamino D, seleno – šios naudingosios medžiagos taip pat padeda palaikyti normalią širdies veiklą. Dėl didelės Omega-3 riebalų rūgšties koncentracijos, silkę patartina valgyti žmonėms, turintiems psichologinių problemų. Pasirodo, kad didelis šių riebalų rūgščių kiekis padeda sumažinti depresijos simptomus.

Pakankamas riebios žuvies suvartojimas yra svarbus griaučių raumenų audiniams praradimui ir senėjimo proceso sulėtinimui.

Tad kiek reikia suvartoti riebios žuvies, kad gautume pakankamai Omega-3 riebalų rūgščių ir vitamino D? Nors riebią žuvį rekomenduojama valgyti bent du kartus per savaitę, tai priklauso ir nuo žmogaus amžiaus. „Mayo“ medicinos švietimo ir tyrimo fondo duomenimis, suaugusiam žmogui riebią žuvį, pavyzdžiui, silkę reikėtų valgyti tris kartus per savaitę. Vaikams gali užtekti vieno ar dviejų žuvies patiekalų per savaitę.

Sveikesnė alternatyva

Pamąsčius apie silkę, tenka pagalvoti ir apie aliejų – dažniausiai ši žuvis būna pagardinta būtent juo. Atrodo – nieko tokio, tačiau su aliejumi lengva išsitepti, taip pat gali tekti pasukti galvą, kur gi jį išpilti.

Šiandien rinkoje galima rasti alternatyvą – silkių filė be lašelio aliejaus. Ji ne tik kels mažesnę „grėsmę“ jūsų virtuvės tvarkai – silkė be aliejaus gali tapti sveikatai palankesne alternatyva tiek jūsų vakarienės, tiek kasdienių pietų patiekalams.

Dažniausiai jos būna pagardintos tik svogūnais ar žolelėmis, tad naudoti silkę be aliejaus savo mėgstamuose receptuose – itin paprasta. O mes šiandien dalijamės įdomiais receptais, kuriuos galėsite išbandyti bet kurios vakarienės metu!

Nicos salotos su silke

Jums reikės:

200 g. silkių filė be aliejaus

5 vnt. nedidelių bulvių

2 vnt. kiaušinių

100 g. šparaginių pupelių

100 g. sultenių

Saujelės vyšninių pomidorų

Saujelės alyvuogių

Kaparėlių

3 v. š. alyvuogių aliejaus

1 v. š. baltojo vyno acto

1 a. š. medaus

1 a. š. dižono garstyčių

Druskos

Pipirų

Bulves švariai nuplauname (jei šviežios) arba nuskutame. Pjauname perpus, sumaišome su šlakeliu aliejaus ir druska, kepame orkaitėje - 200°C temperatūroje, 30 min.

Išverdame kiaušinius.

Išverdame šparagines pupeles – sudedame jas į verdantį vandenį, verdame 3 min. ir tuomet gausiai perliejame šaltu vandeniu.

Sumaišome visus padažo ingredientus: alyvuogių aliejų, baltojo vyno actą, medų, dižono garstyčias, druską ir pipirus.

Į lėkštę dedame: apvirtas šparagines pupeles, keptas bulvių puseles, virtus kiaušinius, silkę, sultenes (arba kitas mėgstamas salotas), pomidorus, alyvuoges ir kaparėlius.

Salotas patiekiame su paruoštu padažu.

Brusketos su silke be aliejaus

Jums reikės:

200 g. silkių filė be aliejaus

1 vnt. „Ciabatta“ duonos

Alyvuogių aliejaus

1 skiltelės česnako

1 vnt. mango

1 vnt. laimo

Druskos

Pipirų

1 vnt. čili pipiro (patiekimui)

Daigų (patiekimui)

Duoną supjaustome, lengvai apšlakstome alyvuogių aliejumi ir paskrudiname orkaitėje - 180°C temperatūroje, 5 min.

Apskrudusią duoną įtriname česnaku.

Silkę, mangą ir avokadą supjaustome vienodo dydžio nedideliais kubeliais. Juos sumaišome su laimo sultimis, druska ir pipirais.

Ant duonos skrebučių dedame po didelį valgomąjį šaukštą silkės, avokado ir mango kapotinio.

Ant viršaus dedame čili pipiro griežinėlių ir puošiame daigais.

Daniškas sumuštinis

Jums reikės:

200 g. silkių filė be aliejaus

Mėgstamos ruginės duonos

Sviesto

Keptų burokėlių

Nedidelio valgomojo svogūnėlio

Saujelės šviežių krapų

Saujelės svogūnų laiškų

Kaparėlių

1 vnt. virto kiaušinio

1 vnt. šviežio agurko

Saujos porų daigų

Ruginės duonos riekeles patepkite sviestu ir burokėlių humusu.

Dėkite keletą silkės gabalėlių, plonai supjaustyto svogūno, kiaušinio ir agurko gabalėlius.

Pabarstykite smulkintais krapais, svogūnų laiškais ir kaparėliais.

Prieš patiekdami sumuštinį papuoškite porų daigais.

Skanaus!