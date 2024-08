Štai, kiek cukraus reikia 1 kg uogų: gausis skaniausia uogienė

Dažniausiai rekomendacijose, kiek cukraus dėti uogienei iš uogų ar vaisių gaminti, daugiausia dėmesio skiriama tam, koks saldus yra produktas. Jei, pavyzdžiui, uogos saldžios, patariama dėti 400–500 g cukraus, o jei rūgščios – dvigubai daugiau. Pavyzdžiui, vienam kilogramui vyšnių pridėti 1 kg cukraus.

Kaip pažymėjo kulinarijos ekspertas Eugenijus Klopotenko, anksčiau daugumoje kulinarinių knygų buvo rekomenduojama naudoti cukraus kiekį, lygų uogų masei.

Tačiau, pasak jo, tai nėra teisinga, cukrus nesuteikia uogoms jokio skonio. Kulinarijos ekspertas rekomenduoja 1 kg uogų dėti pusę kilogramo cukraus, o jei uogos rūgščios, tos pačios vyšnios, cukraus kiekį padidinti iki 600 g, bet ne daugiau.

Be to, kulinaras, kadangi ne visos uogos ir vaisiai yra sultingi, rekomenduoja cukrų užpilti per naktį, kad jos leistų sultims tekėti, ir virti kitą dieną.

Kuo skiriasi uogienės ir džemai

Kaip pažymi ekspertas, visi šie produktai gaminami iš šviežių uogų ir vaisių, o kartais net iš daržovių.

Džemas yra vienalytės struktūros ir, priklausomai nuo virimo laiko, gali būti skirtingo tirštumo. Norėdami sutirštinti uogienę, į ją galite įdėti obuolių pektino.

Džemą sudaro sveikos uogos arba dideli uogų gabalai.