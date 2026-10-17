Štai kaip legendinis TV3 žinių vedėjas Rokas Petkevičius keitėsi bėgant metams: atskleidė, kas atvedė į žurnalistiką

R. Petkevičius – TV3 žinių televizijos veidas nuo 2006 metų, informuojantis žiūrovus apie Lietuvoje ir pasaulyje vykstančius pokyčius.
Roko Petkevičiaus kelias į žurnalistiką
Anksčiau R. Petkevičius svečiavosi kolegos Naglio Šulijos laidoje „Tavo horoskopas su Nagliu Šulija“. Tuo metu laidos vedėjas domėjosi, kaip kolega atrado savo kelią į žurnalistiką.
Tuo metu R. Petkevičius pasakojo, kad turėjo galimybę save išbandyti įvairiose srityse, tačiau vis dėlto labiausiai jį traukė žurnalistika.
„Niekada vaikystėje tėvai neprievartavo. Lankiau tą, lankiau aną... Lankiau Konarskio g. dailės mokyklą“, – sakė jis.
Kiek vėliau R. Petkevičius aiškino, kad susidomėjo žiniasklaida. Pasakojo, kad pirmiausia save išbandė radijuje – būtent ten prasidėjo jo karjeros kelias.
„Buvo viena mano tetulė – ji dirbo radijo režisiere. Režisuodavo aktorius, ruošdavo laidas. Tuo metu buvo moksleiviškos radijo laidelės, kurias turėdavo vesti berniukas ir mergaitė. Kartą kažkas negalėjo dalyvauti ir mane pakvietė pavaduoti. Užsikabinau.
Vėliau pradėjau važinėti po Lietuvą, rengdavau trumpus reportažus radijui. Paskui buvo laidos užsienio lietuviams.
Taip ir prasidėjo viskas – nuo radijo. Baigęs universitetą, gavau pasiūlymą dirbti televizijoje. Tuo metu vakaro žinioms reikėjo žmogaus ir mano dėstytojas Pečiulis mane rekomendavo – davė paskaityti nuo suflerio.
Taip, būdamas 25-erių, pirmą kartą pasirodžiau eteryje. Maždaug mėnesį laiko rengiau užsienio apžvalgas.
Nuo 2006 metų dirbu TV3 televizijoje. Viskas pagal specialybę, bet pradžia – radijuje. Todėl ausis dabar labai ištreniruota, gerai girdžiu net priegaides. Mano tartis iš pradžių buvo prasta – tokia tipiška vilnietiška“, – prisiminimais dalijosi R. Petkevičius.
Per visą televizijoje išdirbtą laiką pastebėjo 1 pokytį
Taip pat anksčiau naujienų portalas tv3.lt rašė, kad ilgus metus patirties sukaupęs R. Petkevičius tikino, kad esminiai dalykai, pasikeitę per kelis dešimtmečius, yra technologijos.
„Kai atėjau dirbti į žinias, iš pusvalandinės laidos darydavo vos 15 minučių iškarpą. Buvo gan daug redaktorinio darbo, ką ir dabar daug darau.
Taip pat dabar labai pasikeitė technologijos – anksčiau sufleris buvo vos ne kaip tualetinio popieriaus rulonas, jį sukdavo ir iš jo skaitydavome. Paskui atsirado video juostos, dabar viskas pasidarė suskaitmeninta.
Net ir 90-aisiais žurnalistika buvo gan greita, necenzūruojama. Tik tiek, kad nebūdavo naujienų kambariukų“, – kalbėjo jis.
Taip pat R. Petkevičius pokalbio metu tąkart pažymėjo, kad jau vien 2006-aisiais vyravo nemaža konkurencija tarp kelių rinkoje dominuojančių kanalų.
„Dabar viskas keliasi į internetą ir žmonės sako, kad ten yra mūsų ateitis. Visgi, kai einu pasivaikščioti ir pastebiu kaimynų namus, matosi, kad visi namuose žiūri į tą mažą dėželę.
Televizorius daugelyje namų yra tarsi šeimos narys, guodėjas, migdytojas ir netgi gąsdintojas. Manau, kad televizija dar neužleis dominuojančios vietos portalų žurnalistikai“, – sakė žinių vedėjas.
„Manau, kad kaip ir knygos, vaizdinė informacija niekad nenumirs. Jei man reikia dovanos, aš visada pirma nueinu į knygyną ir ten renkuosi. Pagal kiekvieno skonį galiu pasirinkti“, – pridūrė jis.
Gyvenimo būdas ir ramus laisvalaikis
Specialistai sutaria, kad žiniasklaidoje dirbančių žmonių darbas nėra tik darbas, o gyvenimo būdas. Su tokiu požiūriu sutiko ir R. Petkevičius.
„Pats aš naktį dažnai sapnuoju labai įdomius dalykus. Pavyzdžiui, sapnuoju, kad dirbu TV3 žiniose, bet slapta vedu „Panoramą“. Taip kad tai tikrai gali tapti gyvenimo būdu“, – juokėsi pašnekovas.
Visgi laisvalaikiu vyras pasakojo besirenkantis kiek ramesnį poilsį gamtoje, su savo mintimis.
„Laisvalaikiu labai mėgstu nueiti į gamtą, nuvažiuoti į savo sodybą. Ūkio darbų ten visada yra. Tai mano tėvelių palikimas – ne pinigai, o tam tikri įsipareigojimai.
Turiu netoliese pusbrolį ir pusseserę, visi kartu rūpinamės tuo 1926-aisiais statytu medinuku, dar vadinamu palivarku.
Ten nuvažiavus jaučiasi kitokia atmosfera – 50 km nutolus nuo Vilniaus visai kitokie žmonės, kitoks ritmas. Ten yra labai puikių ir įdomių žmonių, man labai įdomu patyrinėti jų mentalitetą, požiūrius“, – šyptelėjo jis.
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