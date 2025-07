Šokiravo ir visko mačiusius: rasta Australijos dykumoje 12 dienų klaidžiojusi mergina

Wilga buvo įsitikinusi, kad niekada nebus rasta, tačiau penktadienio popietę, visiškai išsekusi ir jau labai prastai besiorientuodama aplinkoje, ji netikėtai atsidūrė ant kelio, kur ją pastebėjo pravažiuojančio automobilio vairuotoja, rašoma theguardian.com.

„Ji buvo išsekusi, dehidratavusi ir alkana“, – sakė laikinoji Vakarų Australijos policijos inspektorė Jessica Securo. – „Laimei, ji pasikalbėjo su šeima, gerai išsimiegojo, nusiprausė ir pavalgė. Tai geriausias rezultatas, kokio galėjome tikėtis.“

REKLAMA

REKLAMA

Inspektorė pridūrė: „Esame nepaprastai dėkingi, kad ji buvo rasta gyva. Tai – didžiulis palengvėjimas jos šeimai ir visiems artimiesiems.

REKLAMA

Niekada nepraradome vilties, kad Carolina bus rasta gyva ir sveika. WA bendruomenės parama yra mūsų stiprybė, ypač tokioje didelėje valstijoje kaip mūsų. Tai buvo ir sėkmės klausimas – vietovė pavojinga, lengva pasiklysti.“

Keliautoją surado po 12 dienų

Penktadienio vakarą policija patvirtino, kad Wilga buvo rasta „gyva ir sveika“, nors labai išsekusi: sukandžiota uodų, dehidratavusi, badaujanti, su nedideliais sužalojimais – pjautinėmis žaizdomis ir sumušimais. Ji buvo išgabenta į Fionos Stanley ligoninę Perte.

REKLAMA

REKLAMA

Šioje vietovėje naktimis temperatūra nukrenta iki nulio laipsnių, tuo laiku jose smarkiai lijo. Wilgos artimieji buvo praradę su ja ryšį nuo birželio 29 dienos, kai ji apsilankė parduotuvėje Beacon miestelyje, maždaug 300 km į šiaurės rytus nuo Perto. Tą pačią dieną paskelbtas aliarmas.

Policija ir savanoriai pradėjo intensyvią paiešką atokiose Vakarų Australijos vietovėse. Ketvirtadienį jos „Mitsubishi“ furgonas buvo rastas pelkėje Karroun Hill vietovėje, apie 150 km nuo Beacon.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Pasak inspektorės Securo, Wilga „prarado transporto priemonės kontrolę“, furgonas užklimpo ir sugedo. Mergina pasiliko prie automobilio jo tik dienai, paskui supanikavusi paliko jį ir patraukė ieškoti pagalbos, orientuodamasi pagal saulę ir judėdama į vakarus.

Su savimi ji turėjo vos kelis maisto produktus ir šiek tiek vandens, tačiau prisitaikė prie sąlygų – gėrė vandenį iš balų, o kartais slėpdavosi oloje. Wilga buvo rasta maždaug 24 km nuo savo automobilio.

REKLAMA

„Ji vis dar negali patikėti, kad išgyveno“, – sakė Securo. – „Carolina buvo labai traumuota ir tiesiog priblokšta, jog buvo rasta. Moteris, kuri ją aptiko Maroubros kelio pakraštyje Bimbijuje, taip pat buvo šokiruota.“

Šią laimingą pabaigą nulėmė vietinė ūkininkė Tania, kuri nenorėjo viešinti pavardės. Ji sakė: „Ji stovėjo ant kelio krašto ir mojavo rankomis. Supratau, kad tai kažkas neįprasto, nes mano keliu žmonės nevaikšto. Ji buvo liekna, išsekusi, be batų, visa apkandžiota uodų, labai sušalusi. O juk dar kelias dienas galėjo niekas to keliu nevažiuoti.“

REKLAMA

Tania išgyvenimą pavadino stebuklu: „Išgyventi 12 dienų tokiomis sąlygomis – tai tikras stebuklas.“

WA policijos inspektorius Martinas Glynnas pridūrė: „Ji patyrė didžiulę traumą ir išgyveno labai sudėtingoje aplinkoje – nuo pavojingos floros iki faunos. Tai tikra drąsos ir ištvermės istorija.“

Išgyvenimo ekspertas Gordonas Dedmanas iš „Bush Survival Australia“ priminė:

„Auksinė taisyklė – likti prie transporto priemonės, kuri suteikia prieglobstį ir padeda ieškotojams jus rasti.“ Dedmanas patarė keliautojams vežtis švyturėlius, signalinius veidrodėlius, šviečiančias juostas, o ant žemės piešti didelį X ženklą.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Jis taip pat priminė išgyvenimo prioritetus: trys minutės be oro, trys valandos be pastogės, trys dienos be vandens, trys savaitės be maisto.

Pasak Dedmano, ugnis kelionėje turi daugybę funkcijų – šildo, apšviečia, leidžia virinti vandenį, gaminti maistą ir siųsti dūmų signalus.

Vakarų Australijos premjeras Rogeris Cookas džiaugėsi: „Neapsakomai palengvėjo, kad Carolina rasta gyva. Nors dar nežinome visų aplinkybių, visi galime atsikvėpti žinodami, kad ji saugi.“

Nepaisant išbandymų, Wilga teigia, kad planuoja tęsti kelionę po Australiją. Jos planuose – rytinė šalies pakrantė.