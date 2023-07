Sode neliks kenkėjų: ekspertė pasakė, ką daryti

Dr. Elena Survilienė pasakoja, kad kenkėjai pirmiausiai yra skirstomi į dvi skirtingas grupes – visaėdžius arba specifinius kenkėjus.

Visaėdžiai kenkėjai, pasak ekspertės, yra šliužai, kurkliai ir panašūs gyviai, kurie pasirenka doroti tuos augalus, kuriuos sutinka savo kelyje, gyvenamoje aplinkoje. Jiems visai nesvarbu ar tai sodo, daržo augalai, dekoratyvūs, vaisiai, uogos ir panašiai.

Kitaip yra su specifiniais kenkėjais, kurie naikina tik tam tikrą augalų rūšį. „Praktiškai yra taip su jais, jeigu tam tikrų augalų neaugini, kaip ir neturi bėdos. O visaėdžiai puola visus augalus“, – paaiškina.

REKLAMA

REKLAMA

Kuomet kalba eina apie kenkėjų naikinimą, dr. E. Survilienė pastebi, kad neretai į problemą žmonės žiūri pernelyg siaurai:

„Galvoja, kad nusipirksiu priemonę, pabarstysiu, nupurkšiu ir išnyks. Ko gero, toks planas nelabai pavyks, nes kuriam laikui kenkėjai gal ir bus atbaidyti, tačiau priemonei nustojus veikti jie tuoj pat ir vėl sugrįš.

REKLAMA

Be preparatų reikalingos ir kitos papildomos priemonės. Be to, norint išnaikinti kenkėjus reikia padaryti jiems nepatogias sąlygas, kurios jiems trukdytų daugintis ir plisti, o tuo pačiu ir kenkti augalams.“

Norint pasiekti šį tikslą, pirmiausiai, pasak pašnekovės, būtina apskritai išmanyti ir pasidomėti, kokios yra kenkėjų gyvenimo sąlygos. Štai kurkliai visuomet veisiasi ten, kur yra vandens šaltinis: upelis, griovys, natūraliai šlapesnė pieva, kita vieta.

REKLAMA

REKLAMA

„Kitąkart žmonės patys sako, kad sklypui pirko žemės, nes norėjo pagerinti dirvožemį, ir taip kartu su juo atsivežė kurklius“, – priduria.

Kurklių priešas – kurmis

Ekspertė pasakoja, kad svarbu žinoti ne tik, kokiomis sąlygomis gyvena kenkėjai, bet ir kas yra jų priešai, kadangi kiekvienas gyvis gamtoje turi savo draugus ir priešus. Vienas didžiausių priešų kurkliams – kurmis.

„Jeigu sklype matote nemažai kurmiarausių – džiaukitės ir galvokite, kad jei kurmis rausia, reiškia, jis kažką randa, medžioja. Kurmiai nėra vegetarai, jie – mėsėdžiai, todėl nereikia galvoti, kad jie kenkia augalams.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Kurmiai tik iškilnoja augalus, jų šaknis, bet jei mes tuoj pat pamatome, pamindžiojame ir vėl įspraudžiame į žemę, šaknys nesudžiūva ir augalas auga toliau“, – aiškina.

Kurmiams nėra įdomus joks sodininkų derlius, juos domina tik tai, kas yra prie augalo šaknų: kurkliai, grambuolių lervos, kirminai ir kiti gyviai, kurie nepatingi prisikapstyti prie šaknų.

Apsaugos tvorelės

Kitas būdas, kaip galima apsisaugoti nuo kenkėjų, pasak ekspertės, tinka tiems, kas nepatingi stoti į kovą su kenkėjais. Dr. E. Survilienė pasakoja, kad ypatingai ją žavi jos giminaičiai, kurie nepatingi iš vielos arba metalo padaryti atitvarų, tvorelių kiekvienam augalui:

REKLAMA

„Jie kiekvieną kopūsto daigą aptveria apsauga, kurią įkiša giliau į žemę ir palieka viršuje styroje, nes kitu atveju prilindę kenkėjai sugriaužia šaknis ir liekama be derliaus.“

Tačiau, kad tokie atitvarai būtų veiksmingi, neužtenka pasikliauti tik jais, būtina naudoti ir kitas apsaugos priemones, kitaip tariant, visą jų kompleksą. Pavyzdžiui, naudojant tvoreles, nematodus ir dar į pagalbą pasitelkiant kurmius, bus galima auginti augalus kur kas ramiau nei bet kada anksčiau.

REKLAMA

„Be to, žmonės džiaugiasi, kad pastarosios žiemos labai šiltos, niekas per daug neįšalo. Tačiau tokios žiemos gamtai yra visai nepalankios. Vienas dalykas, augalai negali nei nusiraminti, nei pailsėti, kitas – įvairūs organizmai turi gerokai didesnį šansą peržiemoti, todėl jų kontrole būtina pasirūpinti išsyk pavasarį“, – įspėja.

Feromoninės gaudyklės ir nematodai

Kalbėdama apie augalų kenkėjų kontrolę ir kovą su jais, dr. E. Survilienė pažymi labai svarbų dalyką, kurį turėtų įsiminti kiekvienas sodininkas, nesvarbu, ar jis būtų mėgėjas, ar profesionalas:

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Būtina domėtis apsaugos alternatyvomis, kurias reikėtų rinktis vietoje aplinkai kenksmingų pesticidų, cheminių medžiagų, kurių lieka vis mažiau pasiekiamų sodininkams. Pamažu visas pasaulis juda link žaliojo ūkininkavimo. Žmonės pyksta, kad nebegali nusipirkti tam tikrų priemonių, tačiau reikia pradėti žiūrėti į alternatyvas.

Jomis gali būti: feromoninės gaudyklės, biologiniai produktai, augalų ekstraktai, pavyzdžiui, gysločio, česnako, natrio arba kalio bikarbonatas, biostimuliuojantys produktai su jūros dumbliais ar mikroelementais. Daug yra atsirandančių vis naujų produktų, kurie tinka ne tik mėgėjams, bet ir profesionalams.“

REKLAMA

Ekspertė aiškina, kad šių minimų priemonių veiksmingumas augalams yra ne visai tiesioginis, kadangi jie padeda stiprinti bendrą augalo imuninę sistemą. Be to, kalbos apie augalo imunitetą, pasak pašnekovės, visai nėra kvailos:

„Augalo atsparumas yra gynybinė funkcija prieš jam nepalankias augimo sąlygas, į kurias, deja, įtraukiami ir ligų sukėlėjai, kenkėjai, kurie po žiemos niekur nedingsta ir metai iš metų peržiemoję kyla vėl naujam sezonui. Yra ir kitas dalykas: ne tik žiemos pasidarė šiltesnės, bet ir gerokai prailgo ruduo.

REKLAMA

O tai reiškia, kad gamta be jokio skubėjimo gali pasiruošti žiemojimui ir tie, kas nespėjo pasimaitinti, maitinasi dar visą rudenį. Taip apsiginklavę sluoksniais kenkėjai peržiemoja, todėl nieko keisto, kad labiausiai jie maitinasi ir pridaro žalos dar rudenį.“

Feromoninių gaudyklių, nematodų ar kitų alternatyvių priemonių kovai su kenkėjais galima ieškoti įvairiose sodo ar daržo reikmenų parduotuvėse.

Ekspertės minimos feromoninės gaudyklės yra ypatingos tuo, kad jos privilioja kenkėjų patinėlius į gaudyklę ir taip patelės lieka neapvaisintos, o tai reiškia, kad ilgainiui mažėja jų populiacija. Gera žinia ta, kad tokios gaudyklės nekenkia nei augalams, nei gyvūnams, nei žmonėms, nei paukščiams ar aplinkai.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Nematodai ir jų priemonės yra skirtos kurklių, grambuolių, šliužų ar kitų kenkėjų kontrolei. Be to, patys nematodai yra reikšminga organizmų grupė, pagal paplitimą gamtoje užimanti pirmą vietą tarp visų dirvos organizmų.

Nematodai minta dirvoje esančiomis organinėmis dalelėmis, bakterijomis, vieni kitais ar parazituoja augalus.

„Žinoma, būtina dar kartą pabrėžti, kad viena priemone negalima pasikliauti. Būtina naudoti jų kompleksus. Dar taip pat sodininkams norisi patarti visuomet pasidomėti kenkėjų gyvenimo būdu: kaip jie gyvena, kur žiemoja, nes nuo to labai priklausys, kaip atrodys jūsų sezonas, ateinantys metai“, – nusišypso.