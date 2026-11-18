„Išsigandome“, – pasakojo 11-metis Julianas, kuris kartu su seserimi rado skeletą. Vėliau paaiškėjo, kad palaikams yra apie 2 tūkst. metų.
Vaikai palaikus aptiko tuo metu, kai jų tėvas apžiūrinėjo teritoriją, kurioje reikėjo pašalinti vandens augaliją. Vienuolikmetis Julianas kartu su seserimi laipiojo smėlingu šlaitu, o žaisdamas atidengė žmogaus skeleto fragmentą, rašoma fakt.pl.
11-metis su seserimi žvyro karjere aptiko žmogaus kaulus
„Iš pradžių labai nustebome, o paskui puolėme bėgti, kiek kojos neša, nes išsigandome“, – TVN24 pasakojo Julianas.
Berniukas iškart nubėgo papasakoti apie radinį tėvui, tačiau šis iš pradžių nepatikėjo. Julianas išsiprašė tėčio telefoną, grįžo į radinio vietą ir nufotografavo kaulus. Vyras nuotraukas apžiūrėjo tik grįžęs namo.
Pamatęs, kad jose užfiksuoti žmogaus palaikai, nedelsdamas pranešė policijai ir metalo ieškotojui Arturui Troncikui.
Šis apie radinį informavo Didžiosios Lenkijos istorinių tyrinėjimų asociaciją „Gniazdo“. Į įvykio vietą atvyko policijos pareigūnai ir archeologas Marcinas Krzepkowskis.
Archeologas nustatė, kad vaikai aptiko griautinį kapą, siejamą su Vielbarko kultūra. Manoma, kad radinys datuojamas kaip 1-2 mūsų eros amžiaus.
Vaivadijos paminklosaugos specialistai nusprendė pradėti gelbėjamuosius archeologinius tyrimus, kad būtų tinkamai dokumentuotas kapas ir išsiaiškinta, ar apylinkėse nėra daugiau panašių objektų.
Palaikams – apie 2 tūkst. metų
Teritorija, kurioje Julianas aptiko kaulus, iki šiol nebuvo registruota kaip archeologinė vietovė.
Vis dėlto aukščiau esančiame lauke anksčiau buvo rasta nemažai keramikos fragmentų ir bronzinių segių, būdingų I-II mūsų eros amžiui bei siejamų su Vielbarko kultūra.
Kol kas tyrėjai ištyrė vieną kapą. Tamsios dirvožemio dėmės žemės pjūvyje leidžia manyti, kad šioje vietovėje gali būti ir daugiau palaidojimų arba senovinės gyvenvietės liekanų.
Archeologai taip pat aptiko radinių iš kitų laikotarpių: ankstyvųjų viduramžių dirhemą, iš švino pagamintą karoliuką ir keramikinių indų šukių. Tyrėjų teigimu, tokia radinių įvairovė rodo, kad šią teritoriją daugelį amžių naudojo skirtingos žmonių bendruomenės.
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