Šliužų sode neliks nė kvapo: štai, kas padės

Kai jūsų sodą ar daržą ima pulti amžinai alkani šliužai, apima ir pyktis, ir neviltis, tačiau, laimei, yra paprastas sprendimas, kaip visam laikui sustabdyti šiuos kenkėjus nuo augalų niokojimo.

TV laidų vedėjas Alanas Titchmarshas trumpame vaizdo įraše „BBC Gardeners‘ World“ sakė, kad geresnis sprendimas yra tiesiog auginti gėles, kurių šliužai nemėgsta, o ne naudoti įvairias atbaidymo priemones, rašo express.co.uk.

„Nieko nėra liūdnesnio, kaip ryte rasti skylėtus augalų lapus, – sakė jis. – Tačiau yra augalų, kurių šliužai nė neliečia arba puola labai retai.“

Augalai, atbaidantys šliužus

Granulės ar spąstai ne tik atima daug laiko, bet ir kenkia aplinkai, o daugelis gėlių natūraliai išsiugdė atsparumą šiems lapus graužiantiems kenkėjams.

REKLAMA

REKLAMA

Be to, šios gėlės ne tik įspūdingos, bet ir populiarios, o tai reiškia, kad be jokių didesnių pastangų galite mėgautis spalvingu sodu be šliužų. A. Titchmarshas pataria pasisodinti šiuos penkis šliužams natūraliai atsparius augalus.

REKLAMA

Levandos

Jų šliužai neėda, be to, levandos juos atbaido. Levandų sudėtyje yra linalolio ir kamparo aliejų, kurie joms suteikia nuostabų kvapą, tačiau atbaido ir šliužus, ir žiurkes. Jų lapai gauruoti, sumedėję ir labai tvirti, todėl šliužams sunku jais ropoti ir dar sunkiau kramtyti.

Hortenzijos

Soduose labai populiaru auginti hortenzijas, tačiau nedaugelis žmonių žino, kad šio gražaus augalo šliužai nemėgsta ir jo negraužia.

Hortenzijų lapų paviršius yra lygus ir tarsi vaškinis, todėl šliužams ne tik sunku ėsti kietus lapus – jie jų negali suvirškinti.

REKLAMA

REKLAMA

Be to, kai kuriose hortenzijose yra šliužams toksiškų junginių. Šie augalai sodinami šviesiose sodo vietose, nes jiems reikia daug saulės šviesos, o šliužai paprastai mėgsta drėgną ir pavėsingą aplinką.

Rusmenės

Nors šios gėlės yra labai gražios, jose yra itin nuodingų junginių, kurie mirtini šliužams, be to, jų lapai gauruoti ir šiurkštūs bei veikia kaip fizinis barjeras kenkėjams.

Reikėtų pažymėti, kad rusmenės yra mirtinai pavojingos ne tik šliužams, todėl patartina jų neauginti, jei turite vaikų, naminių gyvūnėlių, arba jei jūsų kaimynystėje gyvena daug kačių ar lapių.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Fuksijos

Tai labai gražios vasarinės gėlės kietais lapais, kurių šliužai negali ėsti, o ir lygiu blizgančiu lapų paviršiumi jiems sunku ropoti.

Nasturtės

Šliužai mėgsta tik drėgnas vietas, o nasturtės veši tik sausoje aplinkoje. Jos skleidžia stiprų pipirų kvapą, kuris malonus žmonėms, bet šliužai jo nekenčia, todėl nasturtos yra natūrali atgrasymo priemonė.