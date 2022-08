Slenka plaukai? Pats laikas organizmą papildyti šia medžiaga

REKLAMA

Kada vertėtų sunerimti?

Plaukų augimui būdingas cikliškumas: ciklą sudaro plauko augimo, ramybės ir iškritimo fazės. Jeigu per parą iškrenta 50-100 plaukų – nerimauti nereikėtų, nes tai natūralus reiškinys, kurio metu senus plaukus pakeičia nauji. Taip pat nereikėtų nustebti, jei rudenį ir pavasarį plaukų slinkimas šiek tiek suaktyvėja.

Susirūpinti vertėtų tuo atveju, jei plaukai intensyviai slenka 2-3 mėnesius. Svarbu atkreipti dėmesį, kad dažnai plaukų slinkimą išprovokuoja suplonėjusi ir susilpnėjusi plauko struktūra. Siekiant išvengti rimtų problemų, negalima ignoruoti plaukų struktūros pokyčių: skilinėjančių ir trapių plaukų, sumažėjusios plaukų apimties ir kitų panašaus pobūdžio pakitimų.

Agresyvios cheminės medžiagos, esančios plaukų priežiūros priemonių sudėtyje, kenkia ne tik plaukams ir galvos odai, bet didina vėžio, dermatito, astmos, reprodukcinės sistemos sutrikimų, skydliaukės ligų riziką. Didžiausią pavojų kelia Sodium Lauryl Sulfate (SLS) ir Sodium Laureth Sulfate (SLES). Tai žmogaus organizmui toksiškos medžiagos.

Kai kurios šampūnų ir kondicionierių sudedamosios medžiagos nėra toksiškos, tačiau gadina, sausina ir silpnina plauką. Šioms medžiagoms priskiriami silikonai. Taip pat plaukų slinkimui įtakos turi patiriamas stresas, vitaminų trūkumas, lėtinės ligos bei hormonų balanso pokyčiai.

Pagrindinė medžiaga

Norint, kad plaukai augtų stiprūs, vešlūs ir sveiki, būtina ne tik pasirūpinti tinkamu šampūnu ir kondicionieriumi, bet ir aprūpinti organizmą „statybinėmis“ medžiagomis, kurios reikalingos sveikiems plaukams.

Vienas iš vitaminų, svarbių tinkamam žmogaus organizmo funkcionavimui, ypač plaukų, nagų ir odos būklei palaikyti, yra biotinas, dar vadinamas vitaminu B7 arba vitaminu H.

Biotinas dažnai pavadinamas „grožio vitaminu“, nes jo nauda plaukams, odai ir nagams yra labai svarbi. Jis gali būti nepamainomas tiems, kuriuos vargina silpni, slenantys plaukai, trapūs, besisluoksniuojantys nagai ir sausėjanti oda. Biotinas priklauso B vitaminų grupei ir yra tirpus vandenyje. Organizme šio vitamino atsargos nekaupiamos, todėl svarbu jo gauti kasdien.

Biotinas padeda palaikyti plaukų struktūrą, maitinti jų folikulus, išvengti plaukų lūžinėjimo ir slinkimo bei priešlaikinio žilimo. Žinoma, kad keratinas – pagrindinis baltymas, reikalingas plaukams, odai ir nagams. Biotino struktūroje yra aktyvios sieros molekulių, reikalingų keratinui susidaryti. Plaukų storis, elastingumas ir trapumas priklauso nuo tinkamos keratinizacijos eigos.

Todėl jei susiduriate su plaukų, odos, nagų problemomis – galite išbandyti biotino kursą ir pastebėti efektą.

Slenka plaukai? Pasitikėk vaisto gydomąja galia

Lietuvos vaistinėse pasirodė naujiena – nereceptinis vaistas „BEOTEBAL“, skirtas silpnų, slenkančių plaukų gydymui. „BEOTEBAL“ – vienintelis vaistas su didžiausia 10 mg biotino doze vienoje tabletėje. Sudėtyse esantis biotinas užtikrina tinkamą pagrindinės plauko statybinės medžiagos – keratino gamybos procesą, dėl ko plaukai tampa stipresni, storesni, glotnūs ir žvilgantys. Be to, „BEOTEBAL” skatina naujų plaukų augimą, nes stiprina jų svogūnėlius. Vienoje tabletėje yra net 10 mg biotino, todėl užtenka vienos tabletės per dieną.

Daugiau informacijos www.beotebal.lt

Nereceptinis vaistinis preparatas.

Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu [email protected] arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvkt.lt