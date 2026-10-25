Šis slyvų desertas patiks smaližiams: prireiks vos kelių ingredientų

Keptoms slyvoms reikės:
- Pusės kilogramo mėgstamų slyvų
- 50 g sviesto
- Kelių šaukštų rudojo cukraus, cinamono
- Pusės taurės baltojo vyno
Gaminimo eiga:
Slyvas supjaustyti, dalį mažesnių slyvų galima palikti su kauliukais. Slyvas sudėti į kepimo indą, įdėti gabalėliais supjaustyto sviesto, cinamono lazdelių ir suberti rudojo cukraus.
Įpilti šiek tiek baltojo vyno – tiek, kad jo būtų tik indo dugne ir slyvos nebūtų apsemtos. Kepti iki 180 laipsnių įkaitintoje orkaitėje, kol slyvos suminkštės, išleis savo sultis ir susidarys kvapnus padažas, tačiau vaisiai dar išlaikytų savo formą.
Patiekti karštas slyvas su natūraliu graikišku jogurtu ir pašlakstyti kepant susidariusiu slyvų bei baltojo vyno padažu.
Daugiau patarimų išgirskite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
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Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Kotrynos burtai“.
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