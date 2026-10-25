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TV3 naujienos > Receptai

Šis slyvų desertas patiks smaližiams: prireiks vos kelių ingredientų

2026-10-25 10:45 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-25 10:45
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TV3 laidoje „Kotrynos burtai“ kulinarė Kotryna Starkienė parodė greito ir skanaus deserto receptą. Tai – baltame vyne keptos slyvos. Šis subtilaus skonio desertas patiks visiems smaližiams.

TV3 laidoje „Kotrynos burtai“ kulinarė Kotryna Starkienė parodė greito ir skanaus deserto receptą. Tai – baltame vyne keptos slyvos. Šis subtilaus skonio desertas patiks visiems smaližiams.

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Keptoms slyvoms reikės: 

  • Pusės kilogramo mėgstamų slyvų 
  • 50 g sviesto 
  • Kelių šaukštų rudojo cukraus, cinamono
  • Pusės taurės baltojo vyno 

Gaminimo eiga:

Slyvas supjaustyti, dalį mažesnių slyvų galima palikti su kauliukais. Slyvas sudėti į kepimo indą, įdėti gabalėliais supjaustyto sviesto, cinamono lazdelių ir suberti rudojo cukraus.

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Įpilti šiek tiek baltojo vyno – tiek, kad jo būtų tik indo dugne ir slyvos nebūtų apsemtos. Kepti iki 180 laipsnių įkaitintoje orkaitėje, kol slyvos suminkštės, išleis savo sultis ir susidarys kvapnus padažas, tačiau vaisiai dar išlaikytų savo formą.

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Patiekti karštas slyvas su natūraliu graikišku jogurtu ir pašlakstyti kepant susidariusiu slyvų bei baltojo vyno padažu.

Daugiau patarimų išgirskite aukščiau esančiame vaizdo įraše.

 

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Laidą „Kotrynos burtai“ žiūrėkite kiekvieną šeštadienį 10 val. per TV3 televiziją.

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Kotrynos burtai“.

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