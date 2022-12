Šis produktas privalo atsidurti ant šventinio stalo: aukso gysla organizmui

„Sveikatai palankus“ įkūrėja, sveiko maisto technologė Raminta Bogušienė naujienų portalui tv3.lt pasakojo, kaip išsirinkti gerą, kokybišką silkę, kokiomis naudingomis savybėmis ji pasižymi bei kokius pagardus prie jos derinti, kad nauda būtų dar didesnė.

Naudingų medžiagų šaltinis

R. Bogušienė pažymi, kad bet kokia riebi žuvis, tarp jų ir silkė, yra puikus omega-3 riebalų šaltinis.

„Būtent šios riebalų rūgštys mūsų organizmui labai reikalingos, jas gauname tik su maistu ar maisto papildais, jos slopina uždegiminius procesus“, – paaiškino sveiko maisto technologė.

REKLAMA

Pašnekovė taip pat pabrėžia, kad Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, omega-3 ir omega-6 riebalų rūgščių santykis turi būti ne didesnis nei 1:5, vis tik, realybėje šis santykis gerokai skiriasi. Deja, ne organizmo naudai:

„Tyrimai rodo, kad daugelio šiuolaikinių žmonių santykis siekia 1:25 dėl valgomo stipriai perdirbo maisto su daug omega-6 ir mažai omega-3. Todėl riebios žuvies įtraukimas į mitybą yra be galo svarbus, norint išsaugoti sveikatą, išvengti lėtinių ligų.“

REKLAMA

Be to, silkė yra puikus baltymų šaltinis, o riebioje žuvyje esantys baltymai virškinami daug lengviau, nei esantys mėsoje. Todėl žuvį reikėtų vartoti bent du kartus per savaitę, tai neturėtų būti produktas, dedamas tik ant šventinio stalo.

Vis tik, jei norite, kad silkė būtų ne tik skani, bet ir naudinga, būtina skaityti etiketes ir pasirinkti sveikiausią siūlomą variantą.

„Pirmiausia reikėtų atsisakyti produktų, kuriuose silkės mažiau nei majonezo ar kitų padažų. Šiai dienai silkės galima įsigyti šaldytos ir lengvai sūdytos arba sūdytos ir silkės su įvairiausiais pagardais.

REKLAMA

Geriausias pasirinkimas – šaldyta ir lengvai sūdyta, kuruoje yra iki 2 g / 100 g druskos, Matjes silkė be jokių maisto priedų ir kitų ingredientų“, – pataria „Sveikatai palankus“ įkūrėja R. Bogušienė.

Atidžiai skaitykite etiketes

Pašnekovė pastebi, kad kone 99,9 proc. įprastos sūdytos silkės, parduodamos prekybos centruose, sudėtyje rasite mononatrio glutamatą, žymimą E621, kuris sustiprina skonį ir kvapą.

Įprastoje sūdytoje silkėje yra ir apie 4-4,5 g druskos, silpnai sūdytoje – apie 3 g. Tai reiškia, kad suvalgęs 100 g tokios silkės, žmogus gauna beveik visą rekomenduojamą druskos paros normą.

REKLAMA

REKLAMA

„O kur dar dažnu atveju sutinkami įvairiausi maisto priedai kaip konservantai, antioksidantai, rūgštingumą reguliuojančios medžiagos“, – pažymi maisto technologė.

Dažnu atveju silkė yra parduodama aliejuje, tačiau tam naudojamas ne ypač tyras, aukščiausios kokybės alyvuogių aliejus, o rafinuoti ir dezodoruoti rapsų, saulėgrąžų bei kiti aliejai:

„Tai rodo, kad iš silkės gauname gerųjų omega-3 riebalų rūgščių, o iš rafinuotų dezodoruotų aliejų – omega-6 riebalų rūgščių. Pastarųjų suvartojimas dominuoja šiuolaikinio žmogaus mityboje, o tai siejama su uždegiminiais procesais žmogaus organizme.“

REKLAMA

Pažvelgę į etiketę, sudėtyje rasite ir cukraus, gliukozės sirupo ar kitų saldiklių. „Valgydami sūriai gauname ir apie 1-2,5 g / 100 g cukraus. Nesvarbu, ar silkė su galva, ar jau išdarinėta, joje rasime visus prieš tai išvardintus ingredientus“, – teigė R. Bogušienė.

Padažus keiskite daržovėmis

Tad kaip išsirinkti išties gerą silkę, kuri būtų naudinga? Sveiko maisto technologė ragina nesusižavėti užrašais „tradicinė“, „klasikinė“ ar „kalėdinė“.

REKLAMA

„Kaip minėjau, geriausia rinktis Matjes silkę, gardintą tik druska, o jei renkamės iš įprastų silkių, tai tą, kurioje mažiausiai druskos, be rafinuotų aliejų, su mažiausiai sudėtyje esančių ingredientų“, – patarimais dalijasi pašnekovė.

Naudą organizmui lemia ne tik silkės pasirinkimas, bet ir prie jos vartojami pagardai. Pamirškite majonezą ir kitus padažus, jei norite mėgautis ne tik tikruoju silkės skoniu, bet ir padvigubinti jos naudą:

REKLAMA

REKLAMA

„Geriausia vartoti su daug daržovių – šviežių, troškintų. Tinka svogūnai, morkos, pankoliai, saldžios bulvės, burokėliai, paprikos, pomidorai ir kitos.

Daržovės – mitybos pagrindas, jas valgant su daug baltymų turinčia silke, nauda dviguba, ypač, jei dar naudojamas geras, ypač tyras alyvuogių aliejus, žemo rūgštingumo, iki 0,3, išgautas iš žalių nesunokusių alyvuogių.“

Kad ir kaip mėgtumėte silkę, svarbiausia nepamiršti saiko, valgyti ją saikingai, juk ne be reikalo sakoma, kad „kas per daug, tas nesveika“.

„Viskas, kas valgoma su pertekliumi, yra nenaudinga, ypač stipriai sūdyta silkė, nes druskos perteklius siejamas su skysčių sulaikymu organizme, turi įtakos širdies ir kraujagyslių ligų vystymuisi, aukštam kraujo spaudimui, todėl silkės valgant per daug, bus gaunama ir per daug druskos“, – įspėja „Sveikatai palankus“ įkūrėja, sveiko maisto technologė R. Bogušienė.