Šis daiktas veda internautus iš proto: ar atspėsite, kas tai?

Šis nedidelis daiktas, priverčiantis ne vieną pasukti galvą ir jį išvydus pamąstyti, kas tai, yra kontraceptinė spiralė.

Kontraceptinės spiralės – viena veiksmingiausių apsaugos priemonių

Tai yra viena populiariausių ilgalaikio veikimo kontracepcijos priemonių. Jos gali apsaugoti nuo nėštumo ne vienerius metus ir nereikalauja jokios papildomos apsaugos.

Hormoninės spiralės yra nedidelės, lanksčios, jų forma primena T raidę. Jos įterpiamos į gimdą ir apsaugo nuo nėštumo. Ji vadinama ilgai veikiančia grįžtamąja kontraceptine priemone, nes gali išlikti toje pačioje vietoje daugelį metų, tačiau ją bet kada galima pašalinti. Hormoninė spiralė gimdoje gali būti nuo trejų iki septynerių metų, priklausomai nuo gamintojo.

Dauguma hormoninių spiralių apsaugo nuo nepageidaujamo nėštumo išskirdamos nedidelį kiekį hormono progestino. Tai neleidžia kiaušialąstėms palikti kiaušidžių ir sutirština gimdos kaklelio gleivės, kad pro jas negalėtų prasiskverbti spermatozoidai.

Tiesa, svarbu žinoti, kad jos pradeda veikti ne iš karto – spiralė pradeda apsaugoti nuo nepageidaujamo nėštumo praėjus savaitei po jos įterpimo. Per tą laiką patariama naudoti kitas kontracepcijos priemones, pavyzdžiui, prezervatyvus.

Tiesa, yra ne tik hormoninių kontraceptinių gimdos spiralių – kai kurios jos yra nehormoninės, pagamintos iš vario, kuris yra natūralus spermicidas. Jos išlieka veiksmingos iki 12 metų ir pradeda veikti vos tik jas įterpus į gimdą, rašo healthpartners.com

Nors tikimybė pastoti, įsidėjus hormoninę ar nehormoninę spiralę, yra mažesnė nei vienas procentas, vis dėlto yra keletas priežasčių, dėl kurių gali nepavykti išvengti nepageidaujamo nėštumo, pavyzdžiui, ji gali pasislinkti arba per anksti po jos įdėjimo užsiimama nesaugiais lytiniais santykiais.

Kontraceptinės spiralės yra ilgalaikė apsaugos priemonė, be to, kadangi ji įterpiama gydytojo kabinete, moteriai pačiai nieko nereikia daryti, be to, nereikia kasdien gerti tabletes.

Be nėštumo prevencijos, hormoninės spiralės taip pat gali palengvinti gausias mėnesines, taip pat palengvinti skausmus mėnesinių metu ar endometriozės simptomus.

Nehormoninė varinė spiralė yra geras pasirinkimas moterims, kurios nenori vartoti hormonus išskiriančių kontracepcijos priemonių. Jos taip pat gali būti įdėtos ilgesnį laiką nei hormoninės spiralės.