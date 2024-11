Šis daiktas namuose – tikra bakterijų veisykla: kiti net nesusimąsto

Tyrimai parodė, kad fiziniai pratimai yra labai svarbūs sveikam protui ir kūnui, o reguliari fizinė veikla sulėtina net 40-ties lėtinių ligų progresavimą.

Tačiau ekspertai teigia, kad jei norime išvengti ligų šią žiemą, mums visiems praverstų pakeisti ne tik savo fizinio aktyvumo įpročius, bet ir peržvelgti daiktus, kuriuose kaupiasi krūvos bakterijų.

Plaukite gertuvę

Nepriklausomas „Water Filter Guru“ atliktas tyrimas parodė, kad gertuvėse yra vidutiniškai 40 tūkst. daugiau bakterijų daugiau nei ant klozeto sėdynės.

„Jei nepakankamai dažnai plaunate ir vėdinate gertuvę, jos viduje gali susikaupti nešvarumų, kurie, pripildžius gertuvę, patenka į vandenį. Jei šį vandenį geriate, jis gali sukelti viduriavimą ir vėmimą“, – sako bendrosios praktikos gydytojas ir sveikatingumo ekspertas daktaras Aarthi Sinha.

Kasdien plaukite gertuvę taip pat, kaip plaunate puodelius ir stiklines.

„Galite periodiškai apsvarstyti galimybę jį valyti sterilizuojančiomis tabletėmis (pavyzdžiui, naudojamomis kūdikių pieno buteliukams), jei jos yra suderinamos su jūsų gertuvės valymo instrukcijomis“, – priduria A. Sinha.

Nesidalinkite sporto kilimėliu

Dalijimasis prakaituotais sporto kilimėliais sporto salėje neatneš naudos. Jei naudojatės sporto kilimėliu iš karto po kito žmogaus ir jo nenuvalote, galite užsikrėsti daugybe mikrobų, skelbiama express.co.uk.

„Bet kuriame kūno skystyje yra negyvų odos ląstelių iš mūsų odos bei kitų išskyrų. Gali būti, kad pernešate virusus, apie kuriuos nežinote, ir jei jie pernešami kitam žmogaui, gali sukelti odos infekcijas, kosulį ir peršalimą“, – sako A. Sinha.

Be to, per ilgas pasilikimas sporto salėje po treniruotės taip pat gali būti žalingas. A. Sinha pataria to nedaryti:

„Drėgmė ir prakaitas, susikaupę po sportiniais drabužiais ant odos, gali sukelti grybelines ir bakterines infekcijas. Tai gali sukelti ir tokias infekcijas kaip kandidozė, pienligė ir impetiga.“

Baigę sportuoti kuo greičiau persirenkite ir nusiprauskite po dušu.

Skalbkite sportinę aprangą

Norite du kartus apsivilkti tuos pačius šortus ar sportinę liemenėlę? Tyrimais nustatyta, kad ant sintetinių pluoštų po treniruočių gausiai aptinkama stafilokoko bakterijų, galinčių sukelti odos ir šlapimo takų infekcijas.

„Prakaitas ir negyvos odos ląstelės, kurios išsiskiria treniruočių metu, gali patekti ant sportinių drabužių. Jei juos dėvime pakartotinai, tai gali sukelti tokias odos infekcijas kaip impetiga, taip pat pienligę“, – sako A. Sinha.

Sportinius drabužius skalbkite išverstus į išvirkščią pusę žemoje temperatūroje ir venkite audinių minkštiklių, nes jie gali sugadinti elastingus sporto drabužių audinius. Be to, ekspertas priduria:

„Jei prieš naudodamiesi sporto įranga jos nenuvalysite, tikėtina, kad sporto salėje turėsite sąlytį su kieno nors kito prakaitu. Tai reiškia, kad jų negyvos odos ląstelės ir organizmai pateks ant jūsų, o tai gali sukelti įvairias odos infekcijas.“

„FitRated“ atlikto tyrimo metu nustatyta, kad ant svarmenų sporto salėje yra 362 kartus daugiau mikrobų nei ant tualeto sėdynės. Kalbant apie bėgimo takelį, jame yra vidutiniškai 74 kartus daugiau bakterijų nei viešajame tualete.