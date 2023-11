Šio žmogaus nosis – ilgiausia pasaulyje: nustebsite, kaip jis atrodo

Thomas Weddersas iš Jorkšyro XVIII a. išgarsėjo savo įspūdinga 19 cm ilgio nosimi, o keliaujančio cirko artisto rekordas išliko iki šių dienų.

Kai socialiniame tinkle „Reddit“ buvo pasidalinta jo vaškinės figūros nuotrauka parodoje „Ripley‘s Believe It or Not“, tūkstančiai socialinių tinklų vartotojų prisipažino patyrę šoką.

„Jei nosis kada nors galėtų tiksliai atspindėti individo svarbą, šis garbusis ponas turėjo sukaupti tiek turto, kiek Anglijos bankas Threadneedle gatvėje ir užkariauti visą Europą“, – apie Thomaso nosį buvo rašoma 1896 m. išleistame žurnalo „Strand Magazine“ XI tome, rašo dailymail.co.uk.

Pasak Gineso rekordų svetainės, antroje XVIII a. pusėje Anglijoje gyvenęs Thomas Weddersas, keliaujančio cirko narys, turėjo 19 cm ilgio nosį.

Apie Thomaso Wedderso gyvenimą nėra daug žinoma, tačiau manoma, kad cirko artistas mirė Jorkšyre, būdamas 50-ies.

„Sakoma, kad smegenys automatiškai išsijungia, kai žiūrime į savo nosį, bet tikrai ne į šio vaikino“, – pajuokavo vienas sukrėstas „Reddit“ vartotojas reaguodamas į pasidalytą vyro vaškinės figūros nuotrauką.

„Kas tai iš tiesų? Vėžys? Auglys? Genetikos sutrikimas? Ar šnervės iki pat galiuko? Turiu tiek daug klausimų...“, – rašė kitas.