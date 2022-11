Šildymo sezonas nualina net sveikiausius plaukus – padėkite sau laiku

REKLAMA

Tinkamų plaukų priežiūros priemonių svarba

Norint turėti sveikus, ilgus ir žvilgančius plaukus, visų pirma vertėtų pasirūpinti tinkama plaukų kosmetika – šampūnu, kondicionieriumi, kaukėmis bei plaukų galiukų aliejumi.

Agresyvios cheminės medžiagos, esančios plaukų priežiūros priemonių sudėtyje, kenkia ne tik plaukams ir galvos odai, bet ir didina vėžio, dermatito, astmos, reprodukcinės sistemos sutrikimų, skydliaukės ligų riziką. Didžiausią pavojų kelia Sodium Lauryl Sulfate (SLS) ir Sodium Laureth Sulfate (SLES).

Kai kurios šampūnų ir kondicionierių sudedamosios medžiagos nėra toksiškos, tačiau gadina, sausina ir silpnina plaukus. Šioms medžiagoms priskiriami silikonai, kuriais neretai papildomos kondicionierių ir plaukų galiukų serumų sudėtys.

Šaltuoju metų laiku rekomenduojama vengti agresyvių plaukų priežiūros priemonių ir verčiau naudoti natūraliais aliejais ir maitinamosiomis medžiagomis praturtinta kosmetika. Išbandykite makadamijų, argano ir ricinų aliejų, nebijokite eksperimentuoti.

Pasirūpinkite plaukais iš vidaus

Žinoma, jei norite apsaugoti plaukus nuo oro temperatūrų ir drėgmės svyravimų, vertėtų apsiginkluoti ne tik maitinamaisiais aliejais, bet ir vitaminais.

Vienas iš vitaminų, svarbių tinkamam žmogaus organizmo funkcionavimui, ypač plaukų, nagų ir odos būklei palaikyti, yra biotinas, dar vadinamas vitaminu B7 arba vitaminu H. Biotinas stimuliuoja keratino gamybą plaukuose ir gali pagerinti plaukų augimo greitį. Reguliariai vartojamas vitaminas B7 gali padėti sustiprinti plaukus, apsaugoti nuo žalingo išorinių veiksnių poveikio ir suteikti jiems blizgesio ir elastingumo, apsaugo nuo lūžinėjimo. Biotinas taip pat padeda išvengti tokių problemų, kaip plaukų slinkimas, pleiskanos, galvos odos niežulys ir kt.

Apsaugokite plaukus – pasitikėkite vaisto gydomąja galia

Lietuvos vaistinėse pasirodė naujiena – nereceptinis vaistas „Beotebal“, skirtas silpnų, slenkančių plaukų gydymui bei apsaugai nuo žalingo aplinkos poveikio. „Beotebal“ – vienintelis vaistas su didžiausia 10 mg biotino doze vienoje tabletėje. Sudėtyse esantis biotinas užtikrina tinkamą pagrindinės plauko statybinės medžiagos – keratino gamybos procesą, tad plaukai tampa stipresni, storesni, glotnesni ir labiau žvilga. Be to, „Beotebal” skatina naujų plaukų augimą, nes stiprina jų svogūnėlius. Vienoje tabletėje yra net 10 mg biotino, todėl užtenka vienos tabletės per dieną.

Daugiau informacijos www.beotebal.lt

Nereceptinis vaistinis preparatas.

Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu [email protected] arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvkt.lt