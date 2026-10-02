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TV3 naujienos > Gyvenimas > Horoskopai > Zodiakas > Avinas

Šiems Zodiako ženklams – įspėjimas: penktadienis gali atnešti svarbių išbandymų

2026-10-02 06:07 / šaltinis: ELTA / aut.
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2026-10-02 06:07
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Spalio 2 d. horoskopas: šiandien neskubėkite apsispręsti.

Horoskopas, sėkmė, asociatyvi nuotr. (nuotr. 123rf.com)

Spalio 2 d. horoskopas: šiandien neskubėkite apsispręsti.

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Smalsumas, pokalbiai ir nauja informacija gali paskatinti pažvelgti į įprastas situacijas kitaip, tačiau ne kiekvieną išgirstą mintį verta iš karto paversti sprendimu. Ryte daugiau naudos duos praktiškumas ir nuoseklumas, o antroje dienos pusėje daugės judėjimo, susitikimų ir įvairių nuomonių, todėl svarbu nepasimesti tarp kelių pasirinkimų. Lengviau šiandien gali būti Dvyniams, Mergelėms, Svarstyklėms, Šauliams, Vandeniams ir Žuvims. Daugiau kantrybės gali prireikti Jaučiams, Skorpionams ir Ožiaragiams, jeigu aplinkybės pradės keistis greičiau nei norėtųsi.

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Jeigu naktį sapnavote mišką, gyvūnus, kelią, ieškojote žmogaus ar pamesto daikto, tai gali simbolizuoti atsakymo paiešką į klausimą, kuris pastaruoju metu neduoda ramybės.

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Palanku rinkti informaciją, mokytis, tvarkyti dokumentus, planuoti reklamą, susitikti, tartis ir peržiūrėti jau pradėtus darbo ar finansinius planus. Santykiuose naudinga daugiau klausti ir klausytis, o naujus ilgalaikius įsipareigojimus geriau gerai apsvarstyti, ypač jeigu sprendimą skatina momentinis entuziazmas.

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Šiandien palanki spalva yra turkio.

Palankus aksesuaras – apyrankė.

AVINAS

Rytą norėsis daugiau aiškumo ir apčiuopiamo rezultato, tačiau vėliau dėmesį vis dažniau trauks žmonės, žinutės ir naujienos. Smalsumas skatins domėtis tuo, kas vyksta aplinkui, todėl viena išgirsta mintis gali tapti naudinga užuomina. Dienos eigoje tikėtina vyks daugiau trumpų išvykų, skambučių ar reikalų, kuriuos teks spręsti ne vienoje vietoje. Profesinėje veikloje palanku rašyti, tartis, reklamuoti savo paslaugas ir atnaujinti ryšį su žmogumi, su kuriuo anksčiau kalbėjote apie bendrą projektą. Finansiniuose reikaluose ryte lengviau išlaikyti praktiškumą, o vėliau verta saugotis smulkių, neplanuotų pirkinių. Santykiuose tiesus pokalbis padės išsklaidyti nesusipratimą, jeigu nesistengsite bet kokia kaina įrodyti savo teisumo. Užsirašykite gerą idėją, tačiau prieš ją įgyvendindami leiskite sau dar kartą viską apgalvoti.

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