Šie ženklai tualete išduoda, kad jūsų sveikata sutriko: pastebėkite laiku

Gydytoja Helen Evennett iš „Feel Complete“ įvardijo požymius, į kuriuos reikėtų atkreipti dėmesį, rašo express.co.uk.

Ji sakė: „Mūsų tuštinimosi įpročiai ir išmatos yra mūsų sveikatos atspindys. Jei pastebite bet kokius tuštinimosi reguliarumo, konsistencijos, spalvos ar kvapo pokyčius, kreipkitės į šeimos gydytoją.

Laiku suteikta medikų pagalba padės anksti diagnozuoti įvairias sveikatos problemas. Todėl noriu patarti, kad prieš nuleisdami vandenį visada patikrintumėte savo išmatas.“

REKLAMA

Spalva ir konsistencija

„Išmatų spalva, žinoma, priklauso nuo to, ką valgote. Įvairūs maisto produktai, pavyzdžiui, burokėliai ar daug skaidulų turinčios žalios ar raudonos spalvos daržovės, gali išskirti spalvos pigmentus, o tai pastebima išmatose“, – paaiškino gydytoja.

Ji įspėjo atkreipti dėmesį ir į tam tikrų virškinimo problemų požymius. Gydytoja sakė: „Jei išmatos yra labai blyškios spalvos, nemalonaus kvapo ir jos sunkiai nusileidžia, tai gali būti požymis, kad organizmas netinkamai virškina ir pasisavina riebalus.

REKLAMA

To priežastis gali būti įvairios ligos, pavyzdžiui, celiakija, dirgliosios žarnos sindromas arba kasos veiklos sutrikimai.“

Vien Jungtinėje Karalystėje celiakija serga maždaug vienas iš 100 žmonių. Ši liga pasireiškia, kai imuninė sistema „užpuola“ audinius suvalgius glitimo turinčių produktų. Taip pažeidžiamas žarnynas, todėl nepasisavinamos maistinės medžiagos.

Dirgliosios žarnos sindromas taip pat turi įtakos virškinimo sistemos veiklai. Tiksliai nežinoma, kas sukelia šią ligą.

REKLAMA

Manoma, kad tai gali būti susiję su per greitai arba per lėtai per žarnyną judančiu maistu, pernelyg jautriais žarnyno nervais, stresu ir ligos istorija šeimoje. Šios ligos simptomai: spazmai, pilvo pūtimas, viduriavimas ir vidurių užkietėjimas.

Kraujas išmatose

Gydytoja teigė: „Pastebėjus, kad išmatos yra raudonos spalvos arba išmatose pastebimas kraujas, nesvarbu, ar jis yra įsimaišęs išmatose, ar dengia jų paviršių, labai svarbu, kad gydytojas nedelsdamas jus apžiūrėtų.

REKLAMA

REKLAMA

Dažniausiai kraujas išmatose gali atsirasti dėl dieglių arba išangės audinio įtrūkimo, įsitempimo, tačiau kraujas išmatose gali būti žarnyno vėžio požymis, todėl jo nereikėtų ignoruoti.

Jei išmatos yra juodos, jų konsistencija primena degutą, tai gali būti žarnyno kraujavimo požymis, o labai blyškios, kreidos spalvos išmatos gali išduoti tulžies latakų nepraeinamumą.“

Kvapas

„Nė vieno žmogaus išmatos nekvepia maloniai, tačiau ypač nemalonus kvapas gali būti rimtų sveikatos problemų požymis“, – pridūrė ji.

REKLAMA

Gydytoja paaiškino: „Dėl žarnyno bakterijų disbalanso, vadinamo disbioze, žarnyne gali susidaryti daugiau metano dujų, kurios suteikia nemalonų kvapą išskiriamoms dujoms arba išmatoms.

Kai kurių maisto produktų netoleravimas, pavyzdžiui, laktozės, tam tikros žarnyno infekcijos arba uždegiminės žarnyno ligos taip pat gali lemti itin nemalonų išmatų kvapą.“