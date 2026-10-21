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Šie ženklai išduoda, kad jūsų organizme knibžda parazitai: pastebėję skubėkite pas gydytoją

2026-10-21 14:50 / šaltinis: tv3.lt / Publikavo:
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / Publikavo:
2026-10-21 14:50
Pridėkite kaip šaltinį Google

Niežai – užkrečiama odos liga, kurią sukelia niežinės erkės. Nors apie šią ligą kalbėti kartais nedrąsu, svarbu žinoti, kaip ji plinta, kokie požymiai būdingi ir kokių priemonių imtis siekiant apsaugoti save bei aplinkinius.

Niežai (nuotr. 123rf.com)
GALERIJA (9)

Niežai – užkrečiama odos liga, kurią sukelia niežinės erkės. Nors apie šią ligą kalbėti kartais nedrąsu, svarbu žinoti, kaip ji plinta, kokie požymiai būdingi ir kokių priemonių imtis siekiant apsaugoti save bei aplinkinius.

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Niežai gali paliesti kiekvieną, nepriklausomai nuo amžiaus ar asmens higienos įpročių, rašoma Radviliškio rajono visuomenės sveikatos biuro pranešime.

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Kada ir kur didesnė tikimybė užsikrėsti?

Daugiau niežų atvejų paprastai užregistruojama rudenį ir žiemą, kai daugiau laiko praleidžiama uždarose patalpose ir glaudžiau kontaktuojama.

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Didesnė rizika kyla ir kolektyvuose, pavyzdžiui, darželiuose, mokyklose, bendrabučiuose bei globos įstaigose, kur sunkiau išvengti artimo kontakto.

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Kaip atpažinti niežus?

Vienas pagrindinių ligos požymių – stiprus odos niežėjimas, dažniausiai sustiprėjantis vakare ir naktį. Taip pat gali atsirasti bėrimų, smulkių pūslelių ar pastebimų niežinių erkių takų.

Dažniausiai pažeidžiami tarpupirščiai, riešai, pažastys, juosmens, pilvo ir kitos kūno sritys. Po užsikrėtimo pirmieji simptomai gali pasireikšti tik po kelių savaičių.

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Kaip užsikrečiama?

Niežai dažniausiai plinta per tiesioginį, ilgiau trunkantį odos sąlytį su užsikrėtusiu žmogumi. Rečiau galima užsikrėsti per užkrėstus drabužius, patalynę ar kitus daiktus. Svarbu žinoti, kad niežinės erkės neskraido ir nešokinėja – jos šliaužia.

Ką daryti įtarus niežus?

Pastebėjus būdingus simptomus, reikėtų kreiptis į šeimos gydytoją. Gydymui skiriami gydytojo rekomenduoti vaistai, kuriuos būtina naudoti pagal nurodymus.

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Siekiant išvengti pakartotinio užsikrėtimo, svarbu, kad susiję šeimos nariai būtų įvertinti gydytojo ir, kai nurodyta, gydomi vienu metu.

Kaip apsisaugoti ir užkirsti kelią plitimui?

Laikykitės asmens higienos taisyklių, nesidalykite rankšluosčiais, drabužiais ar patalyne.

Gydymo metu pasirūpinkite drabužių, patalynės ir kitų galimai užterštų daiktų tinkamu tvarkymu, vadovaudamiesi gydytojo rekomendacijomis.

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Skalbkite tinkamus skalbti drabužius ir patalynę karštame vandenyje, o džiovinkite aukštoje temperatūroje, jei tai leidžia audinio priežiūros instrukcijos.

Kruopščiai išsiurbkite minkštus baldus ir kilimus.

Informuokite ugdymo įstaigą, jei vaikui diagnozuoti niežai, kad būtų galima imtis tinkamų profilaktikos priemonių.

Ką svarbu žinoti?

Jeigu vaikui diagnozuoti niežai, svarbu apie tai informuoti ugdymo įstaigą ir laikytis gydytojo nurodymų dėl gydymo bei grįžimo į kolektyvą. Laiku pastebėta liga, tinkamas gydymas ir bendradarbiavimas padeda sumažinti užkrato plitimo riziką.

Atminkime– niežai nėra gėdos priežastis. Svarbiausia ne kaltinti ar smerkti, o laiku kreiptis pagalbos, atsakingai gydytis ir pasirūpinti aplinkinių sveikata.

Rūpinkimės savo ir vieni kitų sveikata!

Šaltinis: Radviliškio rajono visuomenės sveikatos biuras, VSS Justina Ručienė

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