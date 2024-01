Šie ženklai išduoda inkstų akmenligę: medikai įspėja, kad daugiau sergančių – ne tik vyresni žmonės

Dviguba operacija vienu metu

Kaip sakė LSMU Kauno ligoninės urologas Vilius Bosas, naujas operacijos būdas sujungia anksčiau atskirai atliekamas operacijas ir reikalauja didesnio urologų meistriškumo. „Operacijoje dalyvauja du urologai ir kartu sinchroniškai atlieka dvigubą operaciją. Mūsų komanda sėkmingai įvaldė ir praktikoje jau sėkmingai išbandė šį metodą“, – teigė V. Bosas.

Jei pacientui susidarę smulkūs akmenukai, jiems suskaldyti ir pašalinti litotriptorius įvedamas per šlapimtakį. Esant stambiems akmenims inkstuose taip pat naudojama minimali invazija, tik šiuo atveju jau per juosmenį įpjovus vos 1 cm dydžio ertmę.

„Tačiau pasitaiko atveju, kai pacientų inkstuose yra ir stambių, ir smulkių akmenų. Anksčiau jiems tekdavo daryti dvi atskiras operacijas: vieną per šlapimtakį, kitą – per juosmenį. Dabar tai padarome per vieną operaciją, todėl sutrumpėja paciento buvimas ligoninėje, nereikia taikyti dviejų anestezijų, sumažinama komplikacijų tikimybė“, – pranešime spaudai aiškino V. Bosas.

Liga užklumpa įvairaus amžiaus pacientus

Urologas pastebi, kad inkstų akmenligių daugėja ne tik tarp vyresnio amžiaus, bet ir taip jaunimo.

„Dažniausiai tai lemia gausus energetinių gėrimų, druskos ir cukraus vartojimas, fizinio aktyvumo stoka, mažas geriamo vandens suvartojimas, taip pat medžiagų apykaitos sutrikimai, šlapimo takų infekcinės ligos, paveldimumas“, – sakė V. Bosas.

Akmenligė nustatoma ultragarsiniu tyrimu, kompiuterinės tomografijos tyrimu. Jei liga dar nėra įsisenėjusi, neretai užtenka medikamentinio gydymo ar planinės operacijos.

Kada būtina nedelsti?

Būdingiausi simptomai, rodantys, kad inkstuose susidarė akmenys yra skausmas nugaroje. Ūmiu periodu skausmas staigus, stiprus, kurį lydi pykinimas, vėmimas, dažnas šlapinimasis. Vėliau dėl užkimšto inksto vystosi pavojingas gyvybei inksto uždegimas.

Urologai rekomenduoja nedelsti ir kilus kad ir menkiausiam įtarimui kreiptis dėl ambulatorinės urologo konsultacijos, o karščiuojant – į skubios pagalbos skyrių.