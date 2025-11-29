Šie ženklai be testo pasakys, kad esate nėščia: atkreipkite į juos dėmesį

Naujienų portalui tv3.lt apie pirmuosius nėštumą išduodančius ženklus papasakojo vaistinių tinklo „Camelia“ vaistininkė Giedrė Stankevičienė.
Pirmieji nėštumą išduodantys ženklai
Pokalbį specialistė pradėjo nuo to, kad pirmųjų nėštumą išduodančių ženklų nereikia laukti nė mėnesio.
Nors, pasak jos, dauguma moterų nėštumą įtaria tik pradėjus vėluoti ar dingus mėnesinėms, vis tik yra signalų, kurie apie gyvybės užsimezgimą liudija dar anksčiau.
„Pirmieji nėštumo požymiai gali pasirodyti jau praėjus 1–2 savaitėms po pastojimo. Vis dėlto, dauguma moterų požymius pastebi tik tada, kai vėluoja / dingsta mėnesinės arba krūtys tampa neįprastai jautrios.
Tuomet fiziškai yra labiau jaučiami hormonų pokyčiai. Kai kurios moterys apskritai nejaučia jokių ankstyvų simptomų“, – sakė ji.
Vis tik tos moterys, kurios pajunta pirmuosius simptomus, dažniausiai atkreipia dėmesį į besikeičiantį hormonų lygį ir jo sukeltus pakitimus.
„Dažniausiai ankstyvas nėštumo požymis yra mėnesinių vėlavimas, tačiau kartu gali atsirasti ir daugiau kūno pokyčių. Krūtys gali tapti jautresnės arba patinti dėl besikeičiančio hormonų lygio.
Gana dažnas požymis yra nuovargis, kadangi organizmas dirba daug intensyviau. Kai kurios moterys jaučia rytinį šleikštulį arba tiesiog pykinimą, kuris gali pasireikšti bet kuriuo paros metu.
Taip pat gali sustiprėti jautrumas kvapams, pakisti apetitas, atsirasti lengvas pilvo maudimas, primenantis priešmenstruacinį skausmą, dažnesnis šlapinimasis ir nuotaikų svyravimas“, – sakė G. Stankevičienė.
Kai kurie simptomai gali būti supainioti su kitomis būklėmis
Vis tik po to, kai pašnekovė įvardijo simptomus, ji iškart pridėjo, kad jie taip pat gali liudyti apie kitas būkles.
„Labai daug ankstyvų nėštumo požymių yra bendri ir gali atsirasti dėl visai kitų priežasčių. Pavyzdžiui, krūtų jautrumas, pilvo maudimas, nuotaikų kaita ir padidėjęs apetitas dažnai būna ir prieš menstruacijas“, – tikino ji.
Taip pat pašnekovė atkreipė dėmesį į kitus simptomus, kurie gali išduoti visai ne apie nėštumą.
„Nuovargis gali atsirasti dėl miego trūkumo, streso ar vitaminų stokos. Pykinimas gali būti susijęs su virškinimo sutrikimais, o dažnas šlapinimasis – su šlapimo takų dirglumu ar gausiu skysčių vartojimu“, – teigė pašnekovė.
Kas padeda veiksmingai nustatyti nėštumą?
Kreipusis į specialistę prašant jos nurodyti, kaip veiksmingai nustatyti nėštumą, G. Stankevičienė teigė, kad tai – nėštumo testas.
Vis tik taip pat yra ir kitų veiksmingų priemonių, kurios gali pagelbėti nustatant nėštumą.
„Patikimas ir paprasčiausias būdas – nėštumo testas, atliekamas namuose. Jis nustato hCG (nėštumo) hormoną šlapime ir įprastai gali parodyti rezultatą jau nuo pirmos vėluojančių mėnesinių dienos.
Vis dėlto, kartais pasitaiko netikslių rodmenų. Kuo vėliau daromas testas, tuo rezultatas tikslesnis. Jeigu norisi visiško tikslumo arba rezultato reikia anksčiau, galima atlikti kraujo tyrimą, kuris hCG nustato daug jautriau ir gali parodyti nėštumą net prieš vėluojant mėnesinėms – 8-10 dienų po ovuliacijos (maždaug 3-4 dienos prieš tikėtiną mėnesinių dieną).
Ginekologo atliekamas ultragarsas galutinai patvirtina nėštumą ir parodo, ar vaisius vystosi normaliai“, – sakė ji.
O pasiteiravus, kada turėtų įvykti būsimos mamos vizitas pas ginekologą, vaistininkė aiškino, kad tada, kai nėštumo testas teigiamas.
„Tuomet gydytojas gali patvirtinti arba paneigti nėštumą, įvertinti sveikatos būklę ir paaiškinti tolimesnius žingsnius. Taip pat pas gydytoją verta apsilankyti, jei sutrinka ciklas, pavyzdžiui, jei mėnesinės vėluoja beveik mėnesį, o nėštumo testai neigiami.
Skubiai reikėtų kreiptis tada, kai atsiranda stiprus pilvo skausmas, kraujavimas, svaigimas, alpimo epizodai, nes tai gali būti rimtesnių būklių požymiai“, – informavo specialistė.
