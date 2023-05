Šie skandalai sukrėtė „Eurovizijos“ gerbėjus: nepamiršta iki šiol

Nepaisant to, kad dainų konkursas yra milijonus kainuojantis renginys, jis ne visada prabėga sklandžiai. Per pastaruosius 67 metus būta visko – neapsieita ir be skandalų, rašo dailystar.co.uk.

Per visus šiuos metus būta įvairių skandalų, dėl kurių skundėsi žiūrovai ir pykdavo patys atlikėjai.

Štai pikantiškiausios dramos, iki šiol kilusios „Eurovizijos“ scenoje – šie įvykiai įrašyti į dainų konkurso istoriją.

Netikėtas apsinuoginimas

2017 m. „Eurovizijos“ gerbėjai pamatė šiek tiek daugiau, nei tikėjosi, kai pasirodymo metu vyras užlipo ant scenos ir nusimovė kelnes.

Per konkursą, kuris buvo transliuojamas iš Kyjivo, žinomas ukrainiečių komikas Vitalijus Sediukas sutrukdė pasirodymą, kai netikėtai įbėgo į sceną.

Jis buvo apsisiautęs Australijos vėliava ir priešais tiesioginės transliacijos žiūrovus nusimovė kelnes ir pademonstravo nuogą užpakalį.

Apsauga greitai išvedė jį iš Kyjivo tarptautinio parodų centro ir daugiau jo nebeįleido, tačiau jiems nepavyko užkirsti kelio tokiam netikėtam reginiui.

Reaguodamas į incidentą, tų metų Australijos atstovas Isaiah Firebrace „Fairfax Media“ sakė:

„Tai buvo šokiruojantis įvykis, buvau nuoširdžiai sukrėstas... Ir net pajaučiau gėdą. Bet džiaugiuosi, kad tai nebuvo australas. Akivaizdu, kad niekas negalėjo to sustabdyti.“

Nešvankios melžėjos

Lenkijos pieno pramonė atsidūrė pačiame dėmesio centre, kai 2014 m. pasirodant šalies atstovams ant scenos sėdėjo dvi melžėjos, kurios prieš kameras mušė sviestą.

Jų apranga su giliausiomis iškirptėmis ir choreografiniai judesiai, panaudoti mušant sviestą, sulaukė kritikos.

Popmuzikos duetas Donatan ir Cleo, atlikę dainą „My Slowianie“, tais metais konkurse užėmė 14 vietą.

Nors jie ir nelaimėjo, pasirodymas daugeliui pasirodė nepadorus ir sulaukė daugybės žiūrovų skundų. Daugelis manė, kad šou turinys buvo per daug nešvankus šeimai skirtam renginiui.

Aistringas bučinys

1957 m. „Eurovizijos“ dainų konkurso kontroversija įrodo, kaip stipriai pasikeitė laikai. Tąkart vienas aistringas žvaigždžių bučinys sukėlė didžiulį pasipiktinimą.

Danijos dalyviai atliko savo pasirodymą, kurio pabaigoje aistringai pasibučiavo į lūpas.

Birthe Wilke ir Gustav Winckler dainavo „Skibet Skal Sejle I Ant“, o to po priešais kameras aistringai pasibučiavo.

Bučinys truko 13 sekundžių ir sukėlė kai kurių šalių pasipiktinimą. Ne vienas teigė, kad toks veiksmas nėra padorus televizijai.

Po to Birthe pasisakė apie karštą bučinį ir televizijos eteryje puolė ginti šią istorinę akimirką.

Ispanių pabėgimas nuo scenos

Daug metų prieš tai, kai Piersas Morganas pabėgo iš „Good Morning Britain“ filmavimo aikštelės, Ispanijos atstovės „Eurovizijoje“ pasielgė labai panašiai.

1990 m. duetas Azucar Moreno pasirodė Zagrebo scenoje ir buvo pasiruošę miniai žmonių atlikti savo kūrinį „Bandido“.

Deja, įvyko techninė klaida, garso takelis nebuvo sinchronizuotas, todėl dainininkės ir orkestras skambėjo siaubingai.

Dainininkės seserys pabėgo nuo scenos, jų pasirodymas buvo sugadintas, o žiūrovai šūksniais ėmė reikalauti, kad joms būtų leista pasirodyti dar kartą.

Galiausiai jos vėl sugrįžo į sceną ir sudainavo dainą, tačiau dėl nepavykusio pirmojo pasirodymo jos tikrai pelnė vietą „Eurovizijos“ šlovės muziejuje.