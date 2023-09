Šie produktai padės jūsų inkstams: valgykite dažniau

Inkstai filtruoja kraują ir šalina iš organizmo toksinus bei skysčių perteklių. Be to, jie kontroliuoja kalio, natrio ir kitų svarbių medžiagų kiekį organizme.

Be to, jie gamina hormonus, kurie padeda reguliuoti daugybę funkcijų – nuo kraujo spaudimo iki kaulų stiprumo, rašo cnet.com.

Inkstai daro tiek daug, kad kartais yra per daug apkraunami ir jų funkcija suprastėja. Lėtinėmis inkstų ligomis serga daugybė žmonių, dar blogiau, kad dauguma sergančiųjų inkstų nepakankamumu nežino, kad serga.

Netinkami mitybos įpročiai didina riziką susirgti inkstų ligomis. Tačiau jei valgote tinkamą maistą, galite apsaugoti inkstus ir pagerinti jų funkciją. Štai, kokie tai produktai.

REKLAMA

REKLAMA

Riebi žuvis

Žuvyje yra daug baltymų, o valgydami riebią žuvį, pavyzdžiui, lašišą, upėtakį ar tuną, gausite ir omega-3 riebalų rūgščių.

REKLAMA

Nacionalinio inkstų fondo duomenimis, omega-3 riebalai gali padėti sumažinti riebalų (trigliceridų) kiekį kraujyje ir sumažinti kraujospūdį, taip pat yra labai naudingi inkstams.

Kopūstai

Šiose maistingose daržovėse yra mažai kalio ir natrio, tačiau gausu skaidulų, vitaminų C ir K bei kitų medžiagų.

Be to, kopūstai yra labai universalus produktas. Juos galite naudoti salotoms, sriuboms, apkepams ir daugybei kitų patiekalų.

Paprikos

Paprikose, kaip ir kopūstuose, gausu naudingų maistinių medžiagų, tačiau jose mažai kalio. Valgydami paprikas gausite vitaminų B6, B9 ir K bei skaidulinių medžiagų. Be to, jose gausu antioksidantų.

REKLAMA

REKLAMA

Svogūnai

Svogūnai padeda greitai suteikti patiekalams skonio. Tačiau svogūnai turi svarbių maistinių medžiagų, pavyzdžiui, vitamino B6 ir C, mangano ir vario.

Juose taip pat yra kvercetino – cheminės medžiagos, kuri gali padėti organizmui kovoti su vėžiu, ir organinių sieros junginių, galinti sumažinti aukšto kraujo spaudimo, insulto ir širdies ligų riziką. Be to, svogūnuose randamos medžiagos yra itin naudingos inkstams.

Žiediniai kopūstai

Žiediniuose kopūstuose gausu vitaminų C, B6, B9 ir K, taip pat skaidulinių medžiagų. Be to, juose yra junginių, kurie organizme neutralizuoja tam tikrus toksinus, tad padeda neapkrauti inkstų.