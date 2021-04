Šie požymiai išduoda vitaminų trūkumą: štai, ką turite žinoti

Pasak vaistininkės, Lietuvoje dažnai per retai valgome žuvį, per mažai mėgaujamės saule, o pavasarį net ir valgydami vaisius ir daržoves jau nebegalime džiaugtis juose esančiais vitaminais ir mineralais, nes jų saugant per žiemą paprasčiausiai nebelieka.

Farmacininkė V. Uselienė, pataria stebėti vaikų savijautą, kuri dažnai išduoda, kokių medžiagų jiems trūksta, ypač tai atsispindi po žiemos. „Pavasaris yra kaip tik tas metas, kai reikėtų nerimauti, kad vaikams trūksta vitaminų, nes rudenį valgome daug daržovių, vasarą vaikai prisivalgo uogų, žiemą – dar irgi turime savo naminių atsargų, o pavasarį jeigu ir turime arba perkame vaisius ir daržoves, tai juose jau nebėra vitaminų“, – pastebi ji.

Net ir ekologiškas bei namines daržoves valgantys vaikai pavasarį gali būti dirglesni, sunkiau keltis ryte. Būtent tai ir išduoda, kad daržo ir sodo gėrybėse nebelikę tiek naudingų medžiagų. Pasak vaistininkės, linkusiems dažniau sirgti vaikams naudinga papildomai vartoti ir vitaminą C. Greitai augančiam organizmui reikalingas kalcis, vyresniems vaikams organizmo atsargas reikėtų papildyti ir magnio preparatais, nes juos gali užklupti mėšlungis, atsirasti dirglumas, rašoma „Eurovaistinės“ pranešime spaudai.

Vaikų nervų sistemai stiprinti naudinga vartoti žuvų taukus, kurie taip pat palaiko ir imunitetą, todėl yra reikalingi tiek mažiems, tiek didesniems vaikams. Lietuvoje daugeliui vaikų taip pat rekomenduojama vartoti vitamino D preparatus, nes jie retai būna saulėje, ypač kūdikiai, kuriuos dažniausiai saugo ir saulės skėčiais, ir vežimėliais.

Ką daryti, kai nenori vartoti žuvų taukų?

Dažniausiai žuvų taukų nenori vartoti tie vaikai, kurie yra nepripratę ir niekada anksčiau jų nevartojo. Pasak farmacininkės, po pusės metų bet kurie žuvų taukai tampa skanūs, dažnai ir patys tėvai vaistinėje sako, kad vaikams skonis nesvarbus.

Vaistininkė išduoda ir gudrybę, kaip paskatinti vaikus vartoti vitaminus – reikia tai pateikti, kaip apdovanojimą. „Dažnai vaistinėje tėvams perkant žuvų taukus vaikų pasiteirauju, ar jie geri, nes tik geriems vaikams galima gerti žuvų taukus. Tėvai vaikams gali sakyti, kad tik geri ir protingi gali gerti žuvų taukus, sakyti, kad jiems pasisekė, tuomet vaikai gauna kaip prizą. Grįžus iš vaistinės tėvams patariu papasakoti, kaip sunkiai parduodami žuvų taukai ir juos leidžia įsigyti tik gerų vaikų tėveliams, o jiems pasisekė, nes pavyko įsigyti pačių skaniausių žuvų taukų“, – mažą gudrybę, kaip žuvų taukų vartojimą paversti apdovanojimu pasakoja vaistininkė.

Jeigu nepavyksta prisijaukinti vitaminų vartojimo, tuomet galima išbandyti ir kitų formų preparatus – purškiamus ar guminukus, kurie yra ypač mėgstami vaikų. Nerimaujantiems, kad tokiuose vitaminuose-guminukuose yra cukraus vaistininkė sako, kad jo kiekis tikrai labai mažas ir dėl to nieko nenutiks, tačiau jeigu vaikai visiškai nevartoja cukraus, galima rasti guminukų, kuriuose yra tik natūralių cukrų.

Tiek vaikams patrauklių vitaminų guminukų, tiek ir kitų vitaminų vartojimą turėtų šiek tiek pakontroliuoti tėvai ir neatiduoti to tik į vaikų rankas. „Nors vieną kartą suvartojus šiek tiek daugiau negu reikia vitaminų tikrai nieko neatsitiks, geriausia visada būti užtikrintiems, kad vaikai vartoja reikiamus kiekius“, – pataria vaistininkė.

Ji taip pat atkreipia dėmesį, kad prasidėjus uogų sezonui, tomis dienomis, kai vaikai smaguriauja šviežiomis ir natūraliomis uogomis, galima papildomai vitamino C ir nevartoti.