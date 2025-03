Šie įpročiai tualete gali būti labai pavojingi sveikatai: gydytojas paaiškino, kodėl

Negana to, kad nesitikrina profilaktiškai, net pajutę ar pastebėję susirūpinimą keliančius simptomus, pavyzdžiui, kraują tuštinantis, žmonės delsia kreiptis į gydytojus. Be to, vengia apie tai kalbėti ir su artimaisiais. Toks simptomų ignoravimas neretai baigiasi vėžio diagnoze.