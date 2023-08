Šias klaidas daro daugelis tėvų: garsi gydytoja grūmoja pirštu

Šį kartą studijoje – dvi nuostabios viešnios: trijų mergaičių mama, tinklaraščio „Nėra blogo oro“ autorė Lina Vasiliauskienė, ir vaikų gydytoja pediatrė Indrė Plėštytė-Būtienė, klinikos „Mama, aš sergu“ įkūrėja.

Vertingas gydytojos patarimas

Šį kartą kalbamės apie keliones ir sveikas, produktyvias, apgalvotas atostogas su vaikais. Ką pamatyti? Kaip nesusirgti? Ką daryti susirgus? Ar atidėti kelionę, jei vaikas susirgo?

Vaikų gydytoja pediatrė Indrė Plėštytė-Būtienė, paklausta, ką turėtų daryti tėvai, jei vaikas prieš pat kelionę suserga, sako, kad vaikas vaikui nelygu, liga – ligai, ir svarbiausia – tėvų požiūris į ligas labai skiriasi.

REKLAMA

REKLAMA

Pirmiausia, sako gydytoja, turime tikėtis ir žinoti, kad vaikas gali susirgti, ir nekelti lūkesčių, kad įvyks stebuklai: vaikas susirgo, rytoj jau bus sveikas. Taip nebus. Taigi, anot gydytojos, reikia susėsti ir gerai apsvarstyti, ar mes žinome, ką daryti.

REKLAMA

„Tėvai sako: jie nesupranta, kad aš pergyvenu, arba nesupranta, kad laukia kelionė, o įtampa namie, kad tėvai nieko nepamirštų, ir jis nežino, kas vyksta, bet kažkodėl visi nervuojasi, taigi nuo tos įtampos vaikas suserga“, – atskleidžia gydytoja ir priduria, kad vaikai mato mamą ir tėtį susijaudinusius, o net 80 procentų suvokia mūsų kūno kalbą.

Dažniausiai tėvų daromos klaidos vasarą

Viena didžiausių klaidų tėvų klaidų – tikėjimasis, kad pagaliau mes atostogausime ir vaikai nebesirgs, kai mes neturime tam laiko, taigi, anot gydytojos, nereikia turėti lūkesčių.

REKLAMA

REKLAMA

Gydytoja vardija ir kitas negeroves: per didelis atsipalaidavimas, pavyzdžiui, nei režimo, nei mityba netinkama, ir kaip vieną didžiausių nuostabų akcentuoja nesuvokiamą visų nuomonę, kad „gražus vaikas – įdegęs vaikas“.

Tai yra tiesiog vaiko nepriežiūra. Daug, anot gydytojos, vasarą nepriežiūros: paspirtukai, dviračiai be šalmų ir apsaugų, „nes negražu“, per didelė higiena ten, kur nereikia, ir per maža ten, kur reikia...

Bet svarbiausia, akcentuoja specialistė: „Duokime vaikams vaikystę. Vaikystė turi būti nešvari, murzina, bet su blizgančiomis akimis. Vaikai nusipelno vaikystės, o ne gražių instagramo nuotraukų.“

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Tėvai paprastai“ – tai „Tėvų darželio“ ir tv3.lt rengiama tinklalaidė, kurioje Simonas Urbonas kartu su specialistais kalbina žinomus Lietuvos tėvus be ribų, be užuolankų, atvirai ir paprastai apie viską – vaikus, šeimos problemas, psichologiją, ligas, santykius ir tiesiog gyvenimą.

Taip pat žiūrėkite ir TV3 televizijos „Youtube“ paskyroje:

Tinklalaidėje kalbame apie:

00:00 – pašnekovių ir temos pristatymas

01:03 – dvi savaitės kemperiu su mažais vaikais

07:13 – ką turėti vaistinėlėje keliaujant

11:44 – kelionės su kemperiu

14:36 – specifinės vasaros ligos

24:48 – nėra blogo oro

32:02 – vėjaraupiai ir vaistų stygius

35:13 – vaikų saugojimas nuo gyvenimo

42:15 – TOP3 vietos Lietuvoje su vaikais

46:05 – atostogos užsienyje

52:57 – kaip užimti vaikus kelionėje

57:13 – kelionės be vaikų

01:03:20 – vaikai namuose

01:05:22 – tėvų daromos klaidos vasarą