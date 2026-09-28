Šiame Lietuvos mieste – nemokamas kinas gyventojams: kviečia nepraleisti

„Nuo pat pirmųjų dienų siekiame, kad rinktinius festivalio filmus pamatytų kuo daugiau žmonių – tikime, kad šios tikros, į pasaulį kitomis akimis pažvelgti skatinančios istorijos kuria pokytį ir turi poveikį.
Norėdami išplėsti festivalio geografiją, prieš šešerius metus užmezgėme draugystę su Lietuvos bibliotekomis ir jos išpildė mūsų svajonę – jų dėka šiandien festivalio žiūrovų tinklas vienija šimtus bendruomenių. Bibliotekos – mūsų komandos širdžių projektas, tad atsidėkodami, 20-ojo festivalio atidarymą šiemet sutiksime būtent jose“, – sako festivalio „Nepatogus kinas“ vadovas Gediminas Andriukaitis.
Nemokamos filmų peržiūros
Bibliotekoje filmus žiūrėti bus galima dviem būdais: individualiai bibliotekos kompiuteriuose arba dalyvauti bendruose kino seansuose. Asmeninėms peržiūroms tereikės atsinešti savo ausines arba pasiskolinti iš bibliotekos ir kompiuteryje prisijungti prie festivalio internetinės filmų žiūrėjimo platformos.
Laiką rezervuoti galima el. paštu: [email protected] arba tel. +370 458 52824, o visus filmus galima rasti „Nepatogaus kino“ svetainėje. Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešoji biblioteka kartu su festivaliu taip pat rengs ir viešus kino seansus, į kuriuos kviečiami visi norintieji. Šie seansai vienu metu vyks projekte dalyvaujančiose bibliotekose iš visos Lietuvos, o filmų transliacijas lydės aptarimai ir tiesioginiai pokalbiai su įdomiais svečiais, kuriems seanso žiūrovai galės užduoti rūpimus klausimus
G. Andriukaitis džiaugiasi, kad šiemet viešų seansų programoje ypatingas dėmesys bus skiriamas vaikams ir jaunimui. „Visada laukiame įvairiausio amžiaus žiūrovų – jų individualioms peržiūroms atrinkome beveik pusšimtį filmų. Tačiau šiemet į bibliotekas norime pasikviesti dar daugiau moksleivių, tad jiems paruošėme ir daugiau filmų seansų, kuriuos lydės aptarimai ir edukacinės užduotys.
Į šias bendras peržiūras labiausiai skatiname burtis mokyklų bendruomenes, tačiau iš tiesų laukiame visų žiūrovų, nes filmuose nagrinėjamos temos – universalios, o moksleiviams bus labai prasminga ką tik pamatytą filmą aptarti su kitais suaugusiais žiūrovais.“
Bendri seansai Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje.
Spalio pradžia
Spalio 6 d., antradienį, 12.00, vyks net dviejų trumpametražių filmų seansas ir edukacija 7–12 klasių moksleiviams, kuriuos lydės pokalbis su eksperte (-u). „Paslaptingas gėlių gyvenimas“ (rež. Jakub Wenda) pasakoja apie 17-metę Kamilą, kuri ruošiasi palikti jaunimo ugdymo centrą – ji pirmą kartą gauna galimybę pati kurti savo ateitį. O filmas „Murewa“ (rež. Ché Scott-Heron Newton) pasakoja apie pajūrio miestelyje gyvenančius riedlenčių ir fotografijos suartintus paauglius, kurių keliai netrukus išsiskirs.
Spalio 8 d., ketvirtadienį, 13.00, žiūrovai išvys filmą „Vyro išpažintis“ (rež. Hampus Linder) ir dalyvaus 10–12 klasių moksleiviams bei suaugusiesiems skirtoje edukacijoje. Filme feministu save vadinantis režisierius ir jo hipis tėvas išvyksta į tik vyrams skirtą suvažiavimą. Kodėl vyrų savitarpio pagalbos stovyklos, suvažiavimai, „genčių“ susitikimai sulaukia vis didesnio populiarumo? Tai – subtilaus humoro pripildyta kelionė į vyriškumą ir emocinį artumą.
Spalio 9 d., penktadienį, 10.00, vyks dviejų trumpametražių filmų seansas ir reflektyvi edukacija 4–5 klasių moksleiviams. „Paprasta mergaitė“ (rež. Ezra Verbist) pasakoja apie šokti svajojančią dvylikametę Jools – tai nėra paprasta turint negalią, tačiau ji atranda drąsą judėti savaip. Antrasis filmas „Požemiai ir spektrai“ (rež. Wout Malestein) pasakoja apie 10-metį Rosą – lakios vaizduotės berniuką autizmo spektre, kuriam žaidimas „Dungeons & Dragons“ padeda geriau suprasti žmonių tarpusavio santykius ir savo ryšį su kitais.
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