Ši paslauga ligoninėse – nemokama: daugelis to nežino

Kaip skelbiama socialiniuose tinkluose, MRT tyrimo vaizdų kopijos įrašymas į elektroninę laikmeną ir pati elektroninė laikmena privalomuoju sveikatos draudimu (PSD) apsidraudusiems gyventojams nekainuoja, jei kreipiamasi į įstaigą, turinčią sutartį su ligonių kasomis.

„Jei tyrimo atlikti siunčiantis gydytojas siuntime neįrašo, kad jam reikia tyrimo vaizdų kopijos, savo iniciatyva elektroninėje laikmenoje įrašytų vaizdų kopijos pirkti neprivalote“, – primena Valstybinė ligonių kasa.

Prireikia ne visais atvejais

Apie tai VLK Paslaugų ekspertizės ir kontrolės skyriaus patarėja pasakojo ir naujienų portalui tv3.lt.

„Reikėtų atminti, kad savarankiškai įvertinti to, kas yra vaizdų kopijose, be specialisto pagalbos vargu, ar pavyks. Tad pirkti šį įrašą (-us) ir padėti į stalčių tikrai neverta.

USB atmintinę, kurioje būtų surinktos tyrimo vaizdų kopijos, siūlo įsigyti šias paslaugas teikiančios įstaigos. Tačiau gydymo įstaigose, kuriose teikiamos minėtos paslaugos, turi būti pacientams išaiškinama, jog tai yra laisvai pasirenkamos papildomos paslaugos, kurios nėra būtinos“, – komentavo VLK atstovė.

Kaip anksčiau rašė naujienų portalas tv3.lt, šiandien brangius radiologinius tyrimus – magnetinės tomografijos rezonansą (MTR) ar kompiuterinę tomografiją (KT) – paskyrus gydytojui specialistui galima atlikti tiek valstybinėse, tiek privačiose įstaigose. Kur atliks tyrimą, pacientas gali laisvai pasirinkti, svarbiausia, kad ta įstaigą turėtų sutartį su ligonių kasomis.

Nors, VLK Paslaugų ekspertizės ir kontrolės skyriaus patarėja Rimantės Venclovienės teigimu, nuvykus atlikti tyrimo pacientams tikrai nebūtina rūpintis jų vaizdų kopijomis, dalimi atveju gydytojas nurodo, kad jam jos turi būti pateiktos. Taigi tuomet tyrimus atliekanti įstaiga pacientui pateikia į elektroninę laikmeną įrašytas kopijas.

„Tik tuo atveju, jei pacientas pats pageidauja turėti jam atlikto radiologinio tyrimo vaizdo kopijas, už jas turės sumokėti savo lėšomis. Tie pacientai, kurie pageidauja įsigyti papildomų paslaugų, savo sutikimą patvirtina parašu sutikime-klausimyne prieš atliekamą KT, MRT tyrimą“, – aiškino ji.

Taip pat VLK nurodė, kad kai tyrimą atlikusi įstaigą gydytojui turi elektroninėje laikmenoje pateikti radiologinio tyrimo vaizdų kopijas, kokiu formatu tą turi padaryti, nėra nurodoma, tad tinka bent kokia elektroninė laikmena.

„Jei tyrimų vaizdų kopijų reikia gydytojui ir gydytojas tai nurodo siuntime, tai bet kuriuo atveju pacientas neturi rūpintis tuo, į kokią elektroninę laikmeną bus įrašomos kopijos ir už tyrimų kopijų įrašymą nieko neturi mokėti. Pacientas pasiima jam pateiktą elektroninę laikmeną ir grįžta pas savo gydantį gydytoją.

Gydymo įstaigos paprastai turi galimybes atsidaryti CD laikmenas ir peržiūrėti vaizdus. Jei gydantis gydytojas negali atsidaryti jam pateiktos CD laikmenos vaizdų, jis pirmiausiai turėtų kreiptis į savo įstaigos administraciją su prašymu sudaryti jam galimybes atsidaryti CD vaizdų kopijas.

Kilus problemų dėl vaizdų kopijų peržiūrėjimo, pats gydytojas ar to gydytojo įstaigos atstovas turi kreiptis į tyrimą atlikusią įstaigą ir išsiaiškinti, kokiu būdu galėtų atsidaryti pateiktą CD laikmeną ar susiderinti dėl vaizdų kopijų įrašymo kitu formatu“, – komentavo ligonių kasų atstovė.