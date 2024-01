Ši daržovė – aukslo gysla organizmui: ragina valgyti dažniau

O prekybos tinklo „Rimi“ komercijos operacijų vadovė Olga Suchočeva teigia, jog skaniausių daržovių patiekalų galima pasigaminti tik tuomet, jei atsižvelgiame ir į pačių daržovių kokybę, tad ne išimtis – ir baklažanai. Taip pat paskutinius žiemos mėnesio vakarus praskaidrinkite gardžiais baklažanų patiekalų aromatais: ypatingo skonio kepiniui suteiks vienas itališkos virtuvės ingredientas.

Neabejotinai padės sustiprinti organizmo funkcijas

Gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė teigia, jog baklažanai – itin vitaminais ir kitomis gerosiomis maistinėmis medžiagomis turtinga daržovė: ji ne tik padės stiprinti imunitetą, bet ir gerins kaulų sveikatą bei kraujospūdį.

„Baklažanuose yra vitamino C – vandenyje tirpaus antioksidanto, kuris atlieka svarbų vaidmenį palaikant imuninę sistemą, gerinant odos sveikatą ir padedant pasisavinti geležį iš augalinės kilmės maisto produktų. Be to, ši daržovė yra geras vitamino K, kuris būtinas kraujo krešėjimui ir kaulų sveikatai, šaltinis. Kaip žinia, pakankamas vitamino K kiekis padeda išlaikyti stiprius ir sveikus kaulus.

O juose esantys folatai (vitaminas B9) svarbūs ląstelių dalijimuisi ir DNR sintezei. Taip pat baklažanai yra mažai kalorijų turintis kalio šaltinis, kuris padeda reguliuoti kraujospūdį, subalansuoti skysčius organizme, palaikyti tinkamą raumenų ir nervų funkciją. Be to, pagal antioksidantų gausą baklažanai patenka į daržovių, turinčių daugiausiai oksidacinį stresą mažinančių medžiagų dešimtuką“, – vardija gydytoja dietologė.

Nulupdami odelę išmetate dalį gerųjų maistinių medžiagų

Dr. E. Gavelienė pažymi, jog baklažano odelėje gausu maistingųjų medžiagų, ypač antioksidantų, tokių kaip antocianinai: šie junginiai lemia ryškią violetinę odelės spalvą ir yra susiję su įvairiomis sveikatai naudingomis savybėmis, įskaitant priešuždegimines ir antioksidacines savybes, o nulupus odelę būtų prarastos šios vertingos maistinės medžiagos.

„Verta pažymėti, jog baklažano odelė yra svarbus maistinių skaidulų šaltinis: šios medžiagos labai svarbios virškinimo sistemos sveikatai, nes skatina reguliarų tuštinimąsi ir padeda išvengti vidurių užkietėjimo. Be to, skaidulos suteikia sotumo jausmą, kuris gali būti naudingas reguliuojant svorį.

O pašalinus odelę baklažanuose sumažėtų bendras skaidulinių medžiagų kiekis. Taip pat odelė suteikia baklažanams unikalią tekstūrą, ypač kai jie išverdami: ji gali tapti minkšta ir patiekalams suteikti malonaus kramtomumo. Be to, gaminant maistą odelė sugeria aromatus ir pagerina bendrą patiekalo skonį“, – sako gydytoja dietologė.

Įvairūs būdai paruošti baklažaną

O. Suchočeva pasakoja, jog baklažanus galima ruošti įvairiai, juos kepant ant grotelių, keptuvėje ar troškinant, o pasirinktas gamybos būdas priklauso nuo to, kokio skonio ir tekstūros tikimasi iš šios daržovės.

„Kepant ant grotelių baklažanai įgauna dūmo skonį ir išryškėja jų natūralus saldumas. Tokiu būdu kepti baklažanai tinka sumuštiniams, salotoms arba kaip garnyras. Taip pat kepimas orkaitėje yra paprastas ir veiksmingas būdas norint išryškinti baklažanų skonį: supjaustykite juos kubeliais arba griežinėliais, apšlakstykite alyvuogių aliejumi, druska bei žolelėmis ir kepkite, kol apskrus ir karamelizuosis. Iškeptus baklažanus galima patiekti kaip garnyrą, įmaišyti į makaronus arba į kreminį padažą.

O troškinimas yra greitas ir paprastas būdas, išsaugantis švelnią baklažanų tekstūrą: supjaustykite juos gabalėliais ir troškinkite su alyvuogių aliejumi, česnakais ir mėgstamomis žolelėmis, kol jie paruduos ir suminkštės. Troškintus baklažanus galima dėti taip pat į makaronus, ryžių patiekalus arba valgyti kaip atskirą garnyrą“, – pataria ekspertė.

Aukštos kokybės baklažanas

O. Suchočeva pabrėžia, jog skaniausius baklažanų patiekalus pavyks pasigaminti tik tuomet, kai tam bus naudojamos aukščiausios kokybės daržovės: renkantis visuomet reikėtų atsižvelgti į jų dydį, svorį bei išvaizdą, nes būtent šios savybės signalizuoja apie baklažano šviežumą.

„Rinkdamiesi aukštos kokybės baklažanus, ieškokite gyvybingos, blizgančios ir vienodos spalvos odelės, ji neturėtų būti raukšlėta ar dėmėta.

Taip pat galite švelniai paspausti baklažaną: jis turėtų būti tvirtas, bet šiek tiek ir paslankus. Dar rinkitės vidutinio dydžio arba didelius baklažanus bei įvertinkite jų svorį, nes tankesni, sunkesni baklažanai greičiausiai yra šviežesni“, – pranešime spaudai rekomenduoja prekybos tinklo komercijos operacijų vadovė.

Tai yra bendro pobūdžio informacija. Dėl detalesnės informacijos, susijusios su jūsų mityba, rekomenduojama pasitarti su vaistininku arba šeimos gydytoju.