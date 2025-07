Ši 19-metė tapo priklausoma nuo soliariumų: išvydus, kaip atrodo dabar, susimąstys ne vienas

Mergina atvirai pasidalijo apie savo „priklausomybę“ nuo soliariumų – ji sakė juose praleidžianti po 15 minučių keturis kartus per savaitę, rašo mirror.co.uk.

Į soliariumą eina keturis kartus per savaitę

Megan susižavėjo įdegiu būdama vos 14-os, kai atrado savaiminio įdegio priemones, tačiau netrukus perėjo prie soliariumų.

Dabar 19-metė sako, kad norėtų, jog niekada nebūtų pradėjusi jais naudotis, tačiau tai tapo įpročiu, kurio nebegali atsikratyti. Ji tai daro taip reguliariai, kad jau net neprisimena, kaip atrodo neįdegusi iki rudumo.

Be to, kad lankosi soliariumuose keturis kartus per savaitę, Megan taip pat penkis kartus per savaitę leidžiasi įdegio injekcijas, kad dar labiau paryškintų savo įdegį.

„Kai man buvo 14 metų, pradėjau naudoti savaiminio įdegio priemones. Buvau labai šviesios odos. Mama ištraukė iš garažo soliariumo kabiną ir pagalvojau: „Žinai, ką? Išbandysiu, kol ji darbe“, – pasakojo Megan leidiniui „Truly“.

Ji sakė, kad mėgsta gulėti soliariumo kabinos apačioje, nes „ten šviesa stipresnė“ ir galima labiau įdegti veidą.

Ji apskaičiuodavo tikslų sunaudojamos elektros kiekį ir kaskart eidavo susimokėti vien tik tam, kad galėtų išlaikyti trokštamą įdegį visus metus.

Dėl tamsaus įdegio gatvėje atsisuka visi

Ji atvirai sako – dėl jos priklausomybės žmonės gatvėje į ją spokso dėl labai tamsaus įdegio.

„Gatvėje visi atsisuka, – sakė ji. – Žmonės mane nužiūri nuo galvos iki kojų ir juokiasi.“

Visgi pati Megan žino, kokią žalą daro savo odai, ir pripažįsta, kad kartais po pagulėjimo soliariumo kabinoje apsiverkia.

„Žinau, kaip žaloju savo odą, bet jaučiu, kad jau nebegaliu nieko pakeisti. Mano kūnas nusėtas apgamais. Nežinau, ar tie apgamai piktybiniai“, – sakė ji.

Megan taip dažnai deginasi jau nebe dėl to, kad nori atrodyti gražesnė pati sau. Veikiau tai tapo nekontroliuojamu įpročiu – ji nebejaučia malonumo tai darydama, o dabar norėtų tik vieno: kad niekada nebūtų pradėjusi naudotis soliariumu.

„Jei galėčiau pasikalbėti su 14-mete savimi, pasakyčiau: nesikeis dėl kitų. Tu esi tokia, kokia esi – tau nereikia įsilieti į minią, tiesiog būk savimi“, – atviravo ji.

Daug žiūrovų pasidalijo savo mintimis apie Megan priklausomybę ir daugelis linkėjo jai gauti reikiamą pagalbą, kad galėtų įveikti šią priklausomybę.

„Ji atrodo labai malonus žmogus ir aš nuoširdžiai linkiu jai kuo lengvesnio kelio išsivaduojant iš šios priklausomybės“, – rašė vienas.

Kitas pridūrė: „Labai sunku į tai žiūrėti, nes jaučiasi jos vidinė kova tarp baimės dėl sveikatos ir nesugebėjimo sustoti. Tačiau labai svarbu, kad ji apie tai kalba – taip didėja supratimas visuomenėje.“

Soliariumai didina odos vėžio riziką

Kaip skelbia NHS, soliariumai veikia skleisdami ultravioletinius (UV) spindulius, kurie prasiskverbia pro odą ir sukelia tokį patį ar net stipresnį poveikį kaip saulės spinduliai:

„Reakcija priklauso nuo jūsų odos tipo ir gali pasireikšti nudegimu arba įdegiu. Nėra saugaus ar sveiko būdo įdegti odą veikiant UV spinduliams.“

Deginimasis soliariumuose didina odos vėžio riziką. Tai apima ir melanomą – pavojingiausią odos vėžio formą.

NHS praneša, kad vos vienas seansas soliariume gali ženkliai padidinti melanomos riziką.