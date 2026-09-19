Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Horoskopai > Zodiakas > Avinas

Šeštadienio horoskopas: šie Zodiako ženklai galės lengviau atsikvėpti

2026-09-19 08:05 / šaltinis: ELTA / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-09-19 08:05
Pridėkite kaip šaltinį Google

Šeštadienis gali skatinti pažvelgti giliau į tai, kas pastaruoju metu nedavė ramybės, todėl paviršutiniški atsakymai ar gražūs pažadai šiandien tenkins mažiau. Iki pietų daugiau naudos duos ramus užbaigimas ir atsirinkimas, o popiet emocijos gali tapti ryškesnės, todėl informacinėje erdvėje bei asmeniniuose pokalbiuose verta neskubėti daryti išvadų.

Astrologija (nuotr. Shutterstock.com)

Šeštadienis gali skatinti pažvelgti giliau į tai, kas pastaruoju metu nedavė ramybės, todėl paviršutiniški atsakymai ar gražūs pažadai šiandien tenkins mažiau. Iki pietų daugiau naudos duos ramus užbaigimas ir atsirinkimas, o popiet emocijos gali tapti ryškesnės, todėl informacinėje erdvėje bei asmeniniuose pokalbiuose verta neskubėti daryti išvadų.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lengviau šiandien gali būti Šauliams, Žuvims, Avinams, Dvyniams, Liūtams ir Mergelėms. Daugiau kantrybės gali prireikti Jaučiams, Vėžiams ir Skorpionams, jeigu aplinkybės pareikalaus keisti ankstesnius planus.

REKLAMA
REKLAMA

Jeigu naktį sapnavote medžių šaknis, mišką, išraunamą augalą, seną kelią ar griūvantį pastatą, tai gali simbolizuoti norą atsikratyti to, kas jūsų gyvenime jau atliko savo paskirtį.

REKLAMA

Palanku užbaigti užsitęsusius darbus, tvarkyti dokumentus, peržiūrėti finansinius planus, mokytis ir atsirinkti, kurioms idėjoms iš tiesų verta skirti laiką. Reklamos veikloje, susitikimuose ir santykiuose šiandien geriau remtis aiškumu bei faktais, o svarbius ilgalaikius sprendimus priimti ne emocijos pagautiems.

Rugsėjo 19 dienos horoskopas 12 Zodiako ženklų.

Horoskopai

AVINAS. Viduje gali atsirasti daugiau ryžto ištrūkti iš įprastos rutinos ir pažvelgti į savo planus plačiau. Mintys kryps į ateitį, keliones, mokslus ar klausimą, kurio atsakymo jau kurį laiką ieškote. Gera proga pasidomėti nauja kryptimi, suplanuoti išvyką arba pasikalbėti su žmogumi, kurio patirtimi pasitikite. Veikloje daugiau naudos duos strateginis požiūris nei bandymas vienu metu sutvarkyti visas smulkmenas. Pinigus verta skirti tam, kas suteikia žinių, patirties arba ilgalaikės praktinės naudos. Santykiuose gali norėtis daugiau laisvės ir atvirumo, tačiau svarbu nepamiršti išgirsti ir kito žmogaus planų. Diena palanki praplėsti akiratį ir padaryti bent vieną konkretų žingsnį link didesnio tikslo.

Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę

Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų