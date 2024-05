Serialo „Draugai“ fanai eina iš proto: 1 detalę pastebėjo tik po daugybės metų

Televizijos serialuose gana dažnai pasitaiko siužeto spragų ir nenuoseklumų, ypač jei jie rodomi ilgai ir lengviau užsimiršta ankstesniuose sezonuose sukurti siužetai.

Kai kurias klaidas gerbėjai pastebi vos tik pasirodžius epizodui, o kai kurios lieka nepastebėtos daugybę metų, kol koks nors akylas superfanas po daugelio metų vėl jį peržiūri, rašo mirror.co.uk.

Būtent taip nutiko su 90-ųjų komedija „Draugai“. Paskutinis epizodas buvo parodytas prieš 20 metų, 2004 m. gegužės 6 d., tačiau vieną klaidą gerbėjai pastebėjo tik prieš kelerius metus.

Gerbėjas pastebėjo klaidą seriale

2018 m. socialinio tinklo „Reddit“ forume „How You Doin“ vienas pastabus serialo gerbėjas paskelbė, kad aštuntajame komedijos sezone, kuris pirmą kartą buvo parodytas 2001 m., padaryta didžiulė klaida, susijusi su Rachel Green.

Rachel, kurią vaidina Jennifer Aniston, visą aštuntąjį sezoną yra nėščia, tačiau atrodo, kad serialo kūrėjai padarė gana apmaudžią klaidą, nurodydami jos nėštumo trukmę.

Akivaizdu, kad pagal siužete minimas datas Rachel nėštumas tęsėsi ištisus metus, t. y. daug ilgiau nei devynis mėnesius.

„Ką tik milijoninį kartą peržiūrėjau visus „Draugų“ sezonus ir supratau didžiulę siužeto nuoseklumo klaidą, – aiškino neatitikimus pastebėjęs „Reddit“ vartotojas. – Septintojo sezono 17 epizode „The One with the Cheap Wedding Dress“ (liet. „Pigi vestuvinė suknelė“) Monika sako, kad ištekės gegužės 15 dieną.

Iš aštuntojo sezono pirmojo epizodo „The One After I Do“ (liet. „Po to, kai jam ištariau „Taip“) sužinome, kad Rachel yra bent porą savaičių nėščia.“ Tada „Reddit“ vartotojas atkreipia dėmesį į aštuntojo sezono šeštąjį epizodą „The One with the Halloween Party“ (liet. „Helovyno vakarėlis“).

Jis paaiškina, kad, Helovynas švenčiamas spalio mėnesį, todėl Rachel turėtų būti mažiausiai penktą mėnesį nėščia – tačiau tuo metu jos pilvukas nė kiek nesuapvalėjęs.

Be to, septintojo sezono 24 epizode „The One with Chandler and Monica‘s Wedding“ („Chandlerio ir Monikos vestuvės“) Joey atskleidžia, kad jo filmas apie Pirmąjį pasaulinį karą bus išleistas Atminimo dienos savaitgalį, kuris JAV minimas paskutinį gegužės pirmadienį.

Vėliau aštuntajame sezone „The One Where Rachel is Late“ (liet. „Rachele neskuba gimdyti“) Rachele atskleidžia, kad gimdyti turėtų savaitę prieš Joey filmo premjerą, t.y. gegužę. Bet ji apie nėštumą paskelbė praėjusių metų gegužę, taigi, Rachel nėščia mažiausiai 12 mėnesių!

Serialo gerbėjai pasidalijo mintimis apie šį netikslumą „Reddit“ komentaruose.

„Nuoseklumas nėra stiprioji serialo pusė“, – teigė vienas.

„Mėgstu „Draugus“, nors jame yra galybė nuoseklumo ir logikos klaidų, – rašė kitas. – Jas atleidžiu tik todėl, kad myliu visus aktorius ir 90 proc. atvejų seriale viskas yra gerai.“

Trečias pridūrė, kad žiūrėdamas serialą jis stengiasi nekreipti dėmesio į klaidas, nes kitaip, pasak jo, „išprotėtų“.