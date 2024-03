Seną sandėliuką pakeitė neatpažįstamai: rezultatas atima žadą

Paberžės seniūnijoje gyvenantys Edita ir Alvydas jau kurį laiką svajoja apie savo namų sandėliuko, arba kaip patys vadina – „burokinės“ – atnaujinimą. Anot šeimininkų, čia verda gyvenimas – darinėjami grybai ir uogos, skalbiama, siuvama, lipdoma iš molio ir užsiimama kitais darbais. Be to, sandėliuke naktis leidžia ir poros augintinis – belgų aviganis.

Šeimininkai pripažįsta, kad šiai mažai erdvei itin trūksta tvarkos ir aiškios sistemos, kur ir kokie daiktai turi būti sudėti. Sandėliuko atnaujinimo ir perplanavimo iššūkio ėmėsi IKEA interjero dizainerė Birutė Beniušė.

Viena iš jos užduočių – daiktus sutalpinti taip, kad būtų pakankamai vietos šeimininkei šioje patalpoje užsiimti mėgstama veikla – siuvimu, o bendra sandėliuko atmosfera būtų širdžiai miela ir jauki.

„Erdvė – daugiafunkcė, o poreikiai – išties dideli“, – apibendrina interjero dizainerė. Vis tik, svarbiausia, anot jos, laikytis kelių esminių interjero planavimo taisyklių.

1. Aiškiai suskirstykite erdvę pagal funkcijas

„Pirmiausia reikėtų aiškiai įsivardinti, kokius daiktus norite laikyti ir kokias funkcijas turi atliepti patalpa“, – sako B. Beniušė. To vedama, ji erdvę padalino į kelias dalis.

Darbinėje zonoje ji parinko paviršius, kurie yra lengvai prižiūrimi ir valomi, o pritaikiusi sienines lentynas ir taip išnaudodama sienų aukštį daiktams bei smulkiems rakandams laikyti, sukūrė daug laisvo darbinio ploto.

Ne mažiau svarbi dalis – daiktų laikymas. Tam interjero specialistė pritaikė net dvi aukštas modulines spintas ir joms parinko stumdomas duris, kas itin patogu mažoje erdvėje.

Be kita ko, interjero dizainerė priduria, jog norint palaikyti tvarką, ne tik erdvė, bet ir kiekvienas stalčius ar lentyna turi turėti aiškią paskirtį – tada nekils minčių numesti daiktus bet kur, o iš karto padėjus į vietą, juos bus paprasta surasti. Tam puikiai praverčia stalčiuose naudoti dėžutes, kuriose galima surūšiuoti daiktus.

Na, o hobių erdvėje interjero dizainerė atrado vietą siuvimo stalui ir taip pat išnaudojo sieną virš jo perforuotajai lentai pakabinti, kur galima laikyti mielus, atsiminimus keliančius daiktus ir hobiui reikalingas smulkmenas.

2. Naudokite kuo daugiau uždarų spintelių

Svarstantiems atsinaujinti sandėliuką, interjero specialistė pataria prioritetą skirti uždaroms spintoms ar spintelėms, nes jos pasitarnauja kuriant tvarkos įspūdį ir puikiai atlieka pagrindinę savo funkciją – paslepia visus daiktus.

„Siekiant funkcionalumo, galima pagalvoti apie modulinę spintos sistemą, kurią kiekvienas gali susiprojektuoti pagal savo poreikius ir turimą erdvę. Tokių baldų funkcionalumą taip pat paprasta išnaudoti – laikui bėgant pakanka pakeisti jų vidines dalis – lentynas, stalčius.

Be to, komplektuojamų spintų rėmai yra kelių skirtingų gylių, todėl juos lengva pritaikyti įvairių dydžių patalpose. Jeigu daiktams susidėti pakabinote spinteles aukščiau, sandėliuke turėkite ir taburetę-laiptelį ar kopėtėles. Prireikus jos visada bus po ranka, be to, pravers ir kaip papildoma vieta prisėsti“, – teigia B. Beniušė.

3. Atskirkite daiktų spalvas, dydžius

Mažą kvadratūrą turinčiose erdvėse svarbu palaikyti kiek įmanoma daugiau švaros – ne tik funkcinės, bet ir vizualios.

Dėl šių priežasčių B. Beniušė pataria nemiksuoti skirtingų baldų, spalvų ar dėželių – tai kuria netvarkos įspūdį. Taip pat, anot jos, tokio pobūdžio patalpoms verta rinktis neutralias spalvas, kad nesumažintumėte ir taip nedidelės erdvės.

„Atvirose lentynose laikomus daiktus patartina sudėti į dėžutes – taip kambarys atrodys tvarkingiau. Lentynas užpildžius bambukinėmis dėžutėmis, pintais krepšiais, dekoro detalėmis, erdvė įgavo jaukumo ir gyvumo. Tai svarbu, žinant, kad čia yra vieta, kur ne tik laikomi daiktai, bet ir užsiimama hobiais“, – sako interjero specialistė.

4. Vizualiai padidinkite erdvę

Kai vietos namų erdvėje nedaug, interjero dizainerė pataria maksimaliai išnaudoti net ir mažiausius kampelius: nišas, kampus, tarpus tarp baldų.

„Laisvoje nišoje gali atsirasti praktiškas vežimėlis daiktams, o neišnaudotame plote šalia skalbimo mašinos – skalbinių krepšys“, – sako B. Beniušė. Be to, erdvei vizualiai praplėsti, galima pakabinti ir veidrodį: jis vizualiai padidina siaurą patalpą.

Visus šiuos patarimus interjero dizainerė pritaikė atnaujindama Editos ir Alvydo sandėliuką. Porą itin nustebino nepriekaištinga tvarka ir baldų funkcionalumas, o ką jau kalbėti ir apie jaukumo priduodančias detales.

Edita ir Alvydas sako, jog pertvarka leis ne tik patogiai užsiimti savo mėgstamomis veiklomis, bet ir padės palaikyti blizgančią švarą bei tvarką.