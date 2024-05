Šeimos atstumtas princas Harry sulaukė neįtikėtinos staigmenos

Sasekso kunigaikštis, lipdamas katedros laiptais, buvo vienišas – be žmonos Meghan Markle, kuri su dviem vaikais liko Kalifornijoje.

Tačiau viduje jį pasitiko mirusios motinos šeimos nariai, kuriuos Harry šiltai apkabino. Flmuotuose kadruose buvo matyti, kaip kunigaikštis gyvai su jais šnekučiuojasi, akivaizdžiai džiaugdamasis jų dalyvavimu, rašo dailymail.co.uk.

Karalius negalėjo susitikti su Harry

Tuo tarpu karalius Karolis III, kuris buvo pakviestas dalyvauti pamaldose Londono centre, surengė pirmąjį šio sezono sodo vakarėlį Bekingemo rūmuose.

Kartu su monarchu į pirmąją vasaros šventę atvyko karalienė Camilla, Edinburgo hercogas ir hercogienė, karališkoji princesė ir Glosterio hercogas ir hercogienė. Trūko tik vyresniųjų karališkųjų asmenų – Velso princo ir princesės. William įteikinėjo apdovanojimus Vindzore, o Kate vis dar gydosi nuo vėžio.

Antradienį princo Harry atstovas spaudai tvirtino, kad karalius buvo pernelyg užsiėmęs, kad per trumpalaikį vizitą Jungtinėje Karalystėje galėtų pasimatyti su savo jauniausiuoju sūnumi. Tačiau vakar vakare rūmų šaltiniai teigė, kad jokių oficialių prašymų susitikti nebuvo pateikta.

Nepaisant užfiksuotos įtampos su Vindzorais, princas Harry daugelį metų išliko artimas savo motinos šeimai, ypač ledi Jane. Jane, vidurinioji iš trijų seserų, ketveriais metais vyresnė už Dianą, jau seniai laikoma jo patikėtine.

Ji buvo paprašyta skaityti pranešimą per Harry vestuves su Meghan 2018 metais ir buvo viena pirmųjų narių, pakviestų susitikti su jų mažamečiu sūnumi Archie – dar prieš princą Williamą.

Dianos giminaičiai atvyko palaikyti Harry

Visoje savo memuarų knygoje „Spare“ jis skyrė „išskirtinę padėką“ ledi Jane, jos vyresniajai seseriai ledi Sarah McCorquodale ir grafui Spenceriui, tačiau nepaminėjo mirusios karalienės, karaliaus Karolio III ar savo brolio.

Todėl nenuostabu, kad du iš brolių ir seserų pasirodė vakarykštėje ceremonijoje, kad palaikytų jauniausią Dianos vaiką. Be tetos ir dėdės, Harry supo daugybė aukštų pareigūnų, politikų ir artimų draugų.

Dalyvavo jo advokatas David Sherbourne, o buvęs kariuomenės karininkas Mark Dyer, kuris padėjo Harry globoti po motinos mirties, taip pat buvo susirinkusiųjų gretose

Prie grupės taip pat prisijungė Akshata Murty, pasipuošusi kariško stiliaus žaliu paltu su auksinėmis sagomis, prie jos prisijungė veteranų reikalų valstybės ministras Johnny Merceris. Tarp kitų žvaigždžių minioje buvo ir buvęs olimpinis trišuolio čempionas Jonatan Edwards.

Teigiama, kad Harry prašymo susitikti Karolis III negavo

Didžiulės minios žmonių susirinko prie Šventojo Pauliaus bažnyčios, norėdami pamatyti retą karališkosios šeimos atstovų pasirodymą Didžiosios Britanijos žemėje, o kai kurie šaukė „mes tave mylime, Harry“, kai jis išlipo iš automobilio.

Kunigaikštį šiltai pasveikino šv. Pauliaus dekanas, garbingasis kunigas Andrew Tremlett, ir palydėjo į jo vietą po didžiuoju katedros kupolu. Būdamas katedros viduje, prieš užimdamas savo vietą, jis pasikalbėjo su dvasininkais ir grafu Spencer.

Sasekso kunigaikštis, kuris po virtinės išpuolių prieš karališkąją šeimą pastaraisiais metais tebėra atskirtas nuo daugelio šeimos narių, antradienį sakė, kad jam buvo pasakyta, jog tėvas neturi laiko su juo pasimatyti šią savaitę, kol jis yra Jungtinėje Karalystėje.

Karolis III nerado laiko pasimatyti su savo sūnumi princu Harry šią popietę, nes jis dalyvavo pirmajame vasaros sezono Bakingamo rūmų sodo vakarėlyje.

Karalius vakar turėjo įtemptą dieną, nes ryte buvo suplanuoti susitikimai prieš sodo vakarėlį. Vakare jis dalyvavo kassavaitinėje audiencijoje pas Ministrą Pirmininką, o po to – Slaptosios tarybos posėdyje.

Sasekso kunigaikštis atskrido į Londoną dalyvauti „Invictus“ renginiuose ir buvo vilčių, kad jis pamatys karalių. Tačiau Harry atstovas spaudai sakė, kad dėl monarcho „pilnos programos“ susitikimas neįvyks.

Tačiau karališkosios šeimos atstovai vakar vakare laikraščiui „The Telegraph“ sakė, kad jokių oficialių prašymų susitikti su karaliumi nebuvo pateikta.

Dėkojo už „Invictus“ žaidynes

Per ceremoniją Harry atsisėdo šalia savo globėjo Mark Dyer ir persimetė keliais žodžiais su savo dėde grafu Spencer. Pamaldos prasidėjo giesme „Praise My Soul The King Of Heaven“, nes už kelių mylių nuo jų karalius surengė pirmąjį šiais metais Bakingamo rūmų sodo vakarėlį.

Pauliaus dekanas susirinkusiesiems sakė: „Šį vakarą susirinkome padėkoti visagaliui dievui už „Invictus Games Foundation“ darbą ir šiais jubiliejiniais, 10-aisiais, metais švęsti milžiniškų daugybės dalyvių iš 23 šalių pasiekimų.

„Dėkojame už įkvepiančią viziją ir užuojautą, kuri suformavo fondą, ir, svarbiausia, už dešimtmetį trukusį gilų ir permainingą darbą.

Apgailestaujame dėl karo ir teroro sukelto skausmo, išlaidų ir pažeminimo – meldžiamės už pasaulį, kuriame viešpatautų teisingumas ir kuriame tautos atrastų taip trokštamą vienybę.

Su susižavėjimu prisimename įgūdžius ir ryžtą tų, kurie stengiasi pataisyti, reabilituoti ir susigrąžinti sunkiai sergančių ar sužalotų žmonių gyvenimus: keisti ir gelbėti gyvenimus.

Kur apsistojo Harry – nežinoma

Emocingą skaitymą taip pat skaitė Michelle Turner, kuri yra Jungtinės Karalystės „Invictus“ žaidynių komandos vicekapitonė. Ji perskaitė asmeninį eilėraštį apie tai, kaip žaidynės padėjo jai pasveikti ir paveikė jos šeimą.

Skaitymo pabaigoje ji su ašaromis akyse tarė: „Ačiū „Invictus“ , kad sugrąžinote man gyvenimą“. švykdamas iš katedros giedrą sostinės vakarą, Kalifornijoje gyvenantis karališkasis asmuo pasveikino gausias minias.

Buvo girdėti, kaip jis paklausė dviejų gerbėjų iš Niujorko, kas juos atvedė į Jungtinę Karalystę. Kai jie atsakė, kad atvyko į vestuves, princas juokaudamas paklausė, kad jos „ten?“, turėdamas omenyje Šventojo Pauliaus katedrą.

Kunigaikštis juokavo su viena entuziastinga karališkosios šeimos gerbėja, kuri buvo ištiesusi rankas su dviem telefonais, norėdama kuo geriau nufotografuoti Harry.

„Kodėl tu turi du telefonus?“ – juokėsi jis, – „Tai neturi prasmės! Šimtai žmonių prisijungė prie minios, kurią griežtai saugojo policijos pareigūnai.

Princui vaikštinėjant po miestą buvo girdėti šūksniai „mes tave mylime, Harry“, o kiti iš susijaudinimo šaukė, kol Haris įsėdo į Land Roverį ir išvažiavo. Nežinoma, kur Harry apsistojo būdamas Didžiojoje Britanijoje, nes po to, kai buvo paprašytas palikti Frogmoro kotedžą, jis dabar neturi oficialių namų.

Kate vis dar gydosi nuo vėžio

Tikimasi, kad Jungtinėje Karalystėje jis liks iki rytojaus, o paskui išskris į Nigeriją, kur susitiks su Meghan ir dalyvaus beveik karališkoje kelionėje, kurios metu, kaip tikimasi, bus akcentuojamos ir „Invictus“ žaidynės.

Antradienį Harry praleido sostinėje, dalyvaudamas aukščiausiojo lygio susitikime, kuriame buvo paminėtos „Invictus“ žaidynių, kuriose rengiami sporto renginiai sužeistiems, sergantiems ar sužeistiems veteranams arba tarnaujantiems kariams, siekiant padėti jiems atsigauti, dešimtosios metinės.

Renginio, vykusio Londono Sičio pakraštyje esančioje Garbės artilerijos kuopos būstinėje, delegatams jis sakė: „Kartais... atsigręži atgal ir pagalvoji: „Pažiūrėkite, ką mes padarėme“.

„Tačiau, atsižvelgiant į pasaulio padėtį, reikia dar daug ką nuveikti ir, manau, yra daug nežinomybės, tačiau mes sukūrėme pasaulinę bendruomenę“. Tikimasi, kad Harry taip pat nesusitiks su savo atsiskyrusiu broliu princu William, kuris vakar Vindzoro pilyje surengė ceremoniją.

William toliau derina darbą ir rūpinimąsi trimis vaikais, o jo žmonai Kate atliekama profilaktinė chemoterapija nuo vėžio ir ji atsigauna po sausio mėnesį atliktos sunkios pilvo operacijos.

Šiandien William išskris į Kornvalį, kur jo laukia tolesni oficialūs susitikimai – karalius susitiks su 3 Karališkosios karo inžinerijos mokyklos Surėjuje darbuotojais ir šeimomis.

Karolis III ir Harry buvo susitikę paviešinus tėvo vėžio diagnozę

Pirmadienį įvyks retas bendras Karolio III ir William vizitas – karalius oficialiai perduos William kariuomenės oro pajėgų korpuso vyriausiojo pulkininko pareigas kariuomenės aviacijos centre Middle Wallop, kur anksčiau Harry mokėsi skraidyti.

Harry atvyko į Jungtinę Karalystę paminėti „Invictus Games“ etapo su tais, kurie dalyvavo parolimpinio stiliaus turnyre, ir pažymėti dešimtmetį trukusios paramos, kurią gavo dalyviai.

Karolis III ir Harry paskutinį kartą susitiko netrukus po to, kai karalius vasario mėnesį paskelbė vėžio diagnozę, o jo sūnus iš Amerikos nuskubėjo pasimatyti su tėvu.

Tai buvo pirmas kartas, kai Harry matė tėvą asmeniškai per 17 mėnesių, ir jiedu susitiko per pusvalandį prieš Karoliui III išvykstant iš Londono atsigauti Sandringame po gydymo.

Tačiau šį kartą Hario atstovas spaudai sakė: „Atsakydamas į daugybę užklausų ir besitęsiančias spekuliacijas, ar kunigaikštis šią savaitę būdamas Jungtinėje Karalystėje susitiks su savo tėvu, deja, tai nebus įmanoma dėl pilnos Jo Didenybės programos.

Hercogas, žinoma, supranta tėvo įsipareigojimų dienotvarkę ir įvairius kitus prioritetus ir tikisi netrukus su juo susitikti. Praėjus vos kelioms valandoms po Harry pareiškimo, rūmų pareigūnai paskelbė apie naujas bendras Karolio III ir Williamo sužadėtuves.