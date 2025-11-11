 
TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveikata

Seimas nesvarstys SAM siūlymo apmokant sveikatos paslaugas teikti prioritetą viešosioms įstaigoms

2025-11-11 09:30 / šaltinis: BNS
2025-11-11 09:30

Iš Seimo posėdžio darbotvarkės vėl išbrauktas Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) pateiktas projektas, kad Valstybinei ligonių kasai sudarant sutartis su gydymo įstaigomis prioritetas būtų teikiamas valstybės ir savivaldybių įstaigoms.

Ligoninė (Juliaus Kalinsko nuotr.) (nuotr. Elta)

0

Projektas antradienį išbrauktas per Seniūnų sueigos posėdį, pasiūlius „Nemuno aušros“ pirmininkui Remigijui Žemaitaičiui.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Yra siūlymas išbraukti, kadangi buvo susitikę su socialiniais partneriais, ministerija planuoja parengti patobulintą variantą“, – teigė jis.

Sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė spalio pabaigoje turėjo parlamentui pateikti Sveikatos draudimo įstatymo pataisas, tačiau opozicija paprašė šiuo klausimu padaryti pertrauką iki kito Seimo posėdžio.

Minėtam projektui jau yra pritarusi Vyriausybė.

SAM teigimu, šios pataisos reikšmingai prisidės prie viešojo sveikatos sektoriaus stiprinimo, taip pat mažins pacientų eiles ir pacientų atskirtį.

Priėmus pataisas, keistųsi VLK sutarčių sudarymo su gydymo įstaigomis principai.

Projektu siūloma paslaugų mastą pirmiausia paskirstyti valstybės, savivaldybių viešosioms ir biudžetinėms įstaigoms. Su privačiomis įstaigomis VLK sutartis sudarytų dėl tos dalies paslaugų, kurių negali užtikrinti valstybės ir savivaldybių viešosios ir biudžetinės įstaigos.

Šie principai nebūtų taikomi pirminei sveikatos priežiūrai, nes čia nenustatomas paslaugų teikimo mastas. Pacientai ir toliau galėtų rinktis jiems labiausiai priimtiną viešąją ar privačią pirminės sveikatos priežiūros įstaigą.

BNS rašė, kad rugsėjį pristatytas bendras ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto mokslininkų ir Europinės strateginių konsultacijų įmonės „Claria Strategy Partners“ analitikų tyrimas atskleidė, kad SAM vykdomi pokyčiai pacientams pablogins paslaugų prieinamumą, o medikams – darbo užmokestį, dėl to gali augti šešėlio ir korupcijos rizikos.

Jie teigė, kad SAM siūlomos pataisos skirti prioritetą valstybinėms įstaigoms jose padidins pacientų eiles, nes VLK pirmumo tvarka sudarys sutartis su valstybinėmis gydymo įstaigomis. Dėl šios priežasties pacientams mažės galimybė gauti valstybės kompensuojamas paslaugas privačiose įstaigose.

Ministrės duomenimis, biudžeto projekte diegiamoms sveikatos reformoms numatyta beveik 400 mln. eurų.

SAM taip pat siekia uždrausti gydymo įstaigoms imti papildomas priemokas už valstybės finansuojamas sveikatos priežiūros paslaugas.

Tokiam siūlymui Seimas birželį pritarė po pateikimo.

BNS rašė, kad 2018 metais Seimas tuometinio sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos iniciatyva buvo priėmęs pataisas, kurios taip pat būtų suteikusios savivaldybių ir valstybės sveikatos priežiūros įstaigoms prioritetą prieš privačias.

Tuomet prezidentė Dalia Grybauskaitė jas vetavo, teigdama, jog nustatyta pirmenybė valstybinėms sveikatos priežiūros įstaigoms gali prieštarauti Konstitucijai. Seimas pritarė šiam veto.

Sveikata.lt
