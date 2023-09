Šeima sukrėsta: 30-metė mirė per atostogas Turkijoje

30-metė Melissa Kinsella buvo oro uoste ir laukė skrydžio namo po atostogų Turkijoje, kai ją ištiko priepuolis ir sustojo širdis. Jos sukrėsta šeima ir draugai surinko daugiau nei 57 500 eurų, kad Melissą pargabentų į Jungtinę Karalystę, tačiau praėjus vos kelioms valandoms po nusileidimo Mersisaido saloje buvo konstatuota jos mirtis.

Trijų vaikų, devynmetės Chloe, ketverių Beau ir dvejų Romi, mama mirė gegužės 26 d., o jos šeima beviltiškai norėjo sužinoti, kodėl anksčiau buvusi sveika moteris taip staiga mirė. Po dviejų mėnesių Melissos pusseserė Nicole sužinojo, kad ji serga genetine širdies liga, vadinama ilgo QT intervalo sindromu.

REKLAMA

REKLAMA

Atlikus skrodimą paaiškėjo, kad Melissa taip pat sirgo ta pačia liga. Melissos motina Michelle Heathcote tiki, kad laiku gauti Nicole tyrimų rezultatai, kurių apdorojimas užtruko net septynis mėnesius, galėjo išgelbėti jos dukters gyvybę, rašo mirror.co.uk.

REKLAMA

Kaltina pavėluotus tyrimus

„Mes nežinojome, kad Nicole buvo atliekami tyrimai. Praėjusiais metais ji turėjo sveikatos problemų, o gruodžio mėnesį jai buvo atlikti tyrimai, – sakė ji. – Nacionalinės sveikatos agentūros rekomendacijose sakoma, kad tyrimų rezultatai gaunami per tris mėnesius. Jei taip būtų buvę, Melissa, kaip giminaitė, taip pat būtų buvusi patikrinta ir jos gyvybė galėjo būti išgelbėta. Dėl per ilgai užtrukusių tyrimų rezultatų praradau savo vienintelę dukrą, o trys mažos mergaitės liko be mamos. Tai absoliučiai siaubinga.“

REKLAMA

REKLAMA

M. Heathcote pasisakė už informuotumo apie mirtiną ligą didinimą ir būtinybę kuo greičiau apdoroti tyrimų rezultatus.

Melissa buvo vienintelė moters dukra ir jos buvo nepaprastai artimos. „Ji turėjo auksinę širdį, visada mielai padėdavo žmonėms, – pasakojo Michelle. – Ji dirbo plaukų stiliste, bet jos prioritetas visada buvo vaikai. Jai labai džiaugėsi būdama mama.“

Ištiko priepuoliai

„Melissa buvo sportiška ir sveika, tačiau likus keliems mėnesiams iki mirties ją ištiko du priepuoliai. Jai buvo atlikti tyrimai ir gydytojai nuramino, kad nieko blogo nėra, tačiau, žinoma, jie tuo metu širdies neįtarė“, – toliau pasakojo mama.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Atostogų metu Melissa parašė motinai žinutę ir pasiskundė, kad blogai jaučiasi. „Melissa parašė, kad jai labai neramu. Pagalvojau, kad galbūt ją ištiko saulės smūgis, ir patariau gerti daug vandens. Neatrodė, kad tai būtų kas nors rimto, – tęsė M. Heathcote. – Iš tikrųjų ji man parašė: „Jaučiuosi taip, lyg tuoj mirsiu“, bet aš pamaniau, kad tai tik išraiškingi žodžiai.“

Melissa planavo apsilankyti pas šeimos gydytoją, kai tik grįš namo, tačiau oro uoste ji susmuko ir Turkijos ligoninėje buvo panardinta į komą.

M. Heathcote su vyru Stevenu nuskrido pas dukrą ir jiems buvo pranešta, kad Melissos smegenys patinusios. „Mums neleido pamatyti Melissos, kol nesumokėjome 2 300 eurų. Tai buvo labai žiauru“, – pridūrė M. Heathcote.